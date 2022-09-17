"Удар може бути будь-де": військовий експерт розповів, як окупанти можуть відповісти на успіхи ЗСУ

Військовий експерт Петро Черник розповів, якою може бути відповідь окупантів на успіхи ЗСУ.

Експерт наголосив, що росіяни можуть завдати удару по будь-якій частині України. При цьому найбезпечніше зараз на правому березі Дніпра.

Про це Черник сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"На мій погляд, удар може бути будь-де. Він найменш можливий саме по правому березі Дніпра. Ми взяли під контроль усі ланцюжки логістичного забезпечення. Але противник ще не настільки виснажений, щоб ми могли стверджувати, що є величезні маси людей, які здаються в полон, або величезна кількість загиблих, не сотні, а тисячі. До цього ще доволі далеко", - зазначив експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник заявив, що Харківська операція є найблискучішою операцією в сучасній воєнній історії. За його словами, ЗСУ зробили неймовірну роботу, яку можна вважати найкращою воєнною операцією 21 століття.

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