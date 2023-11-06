Удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: імена загиблих та шокувальні дані про командира (фото)

Експерти кажуть, що був навідник, який допоміг "Іскандеру-М" вдарити точно в ціль.

Російська ракета одним ударом забрала життя майже двох десятків військових 128 окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок атаки багато постраждалих, зокрема серед цивільних. Жорстокий удар окупанти здійснили в момент, коли воїни ЗСУ вишикувалися на нагородження у прифронтовому селі Запорізької області

Подробиці - в ексклюзивному випуску TSN.ua.

Нагадаємо, трагедія трапилася 3 листопада на Запорізькому напрямку. Вже зранку 6 листопада у бригаді прокоментували удар РФ. За офіційними даними, внаслідок атаки загинуло 19 бійців, ще кілька десятків поранені. Ба більше - постраждалі є і серед цивільних.

Українців цікавить питання, чому бійців бригади вишикували на урочистості поблизу лінії фронту. У соцмережах люди вибухнули обуренням: про що думав командир бригади, зібравши таку кількість військовослужбовців під відкритим небом. 6 листопада з'явилися цікаві факти із біографії командира закарпатської бригади полковника Дмитра Лисюка.

Скандалальні дані про командира 128-ї бригади

Як стверджує журналіст Володимир Бойко, Дмитро Лисюк - раніше судимий за контрабанду з так званої "ЛНР"

"Згідно з фабулою кримінального провадження, до підполковника Лисюка в листопаді 2018 року звернувся мешканець Краматорська Олександр Куєвда, який запропонував зайнятися торгівлею тютюновими виробами, що будуть переміщатися з непідконтрольною території Луганській області. При цьому підакцизний товар необхідно було забирати в попередньо обумовленому місці біля річки Сіверський Донець поруч з населеним пунктом Трьохізбенка Луганської області, де особовий склад 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, яким командував підполковник Лисюк, виконував бойові завдання", - йдеться у повідомленні журналіста.

Бойко пише, що комбат Лисюк арешту уникнув і був відпущений на поруки, а його спільник вийшов з-під варти під заставу в 286 тис. гривень.

Командир 128-ї ОГШБР бригади полковник Дмитро Лисюк. ФОТО: скрин із відео

Тим часом експерти цю трагедію порівнюють із масованими смертями у селі Гроза, що на Харківщині, де під час удару російською ракетою загинуло пів села. Кажуть, як і там, так і тут не обійшлося без цинічних навідників, які допомогли "Іскандеру-М" вдарити точно в ціль.

Імена загиблих воїнів 128-ї ОГШБ

Нині відомо перші імена загиблих воїнів. Серед них - співробітник Міністерства ветеранів Сергій Кузнєв. Він - відомий ужгородський активіст, який був на фронті ще від 2014 року, брав участь у боях за Дебальцеве, після демобілізації власне працював у Мінветеранів, а з початком повномасштабного вторгнення знову повернувся на фронт.

"Пріоритетним завданням для себе ставив надання допомоги побратимам та родинам загиблих воїнів. Крім основної роботи, в силу своїх можливостей, Сергій працював над створенням позитивного іміджу Ужгорода. У невеличкому медійному проєкті "НадКарпаття" він показував та розповідав про своє місто. Намагався зацікавити якомога більше людей, показати красу Закарпаття та залучати туристів", - тепло відгукуються про нього колеги.

За кілька днів до своєї загибелі Сергій встиг побувати у відпустці та здійснити мрію - висадити плантацію ягідних кущів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удар по 128-ій бригаді: подробиці, які шокують! Імена загиблих і скандальні дані про командира!

Серед полеглих - член виконкому Виноградівської міської ради та колишній начальник ТЦК Дмитро Мілютін. Про це повідомила Виноградівська міська рада. Там розповіли, що 43-річний капітан був командиром артилерійського взводу. Воїн народився та жив у місті Виноградів і був членом виконавчого комітету Виноградівської міської ради. Чоловік на війні ще з 2014 року, на фронт пішов добровольцем та був нагороджений орденом за мужність, після демобілізації у рідному місті очолив громадську організацію "Ветеранів бойових дій", але з 24 лютого 2022 року знову повернувся на фронт.

Дмитро "Таксист" Мілютін / Фото: Telegram / Andriy Tsaplienko

Під час російської атаки загинув і Володимир Возний - колишній керівник Хмельницького обласного ТЦК та СП. Йому було 45 років, у 2014 році Володимир теж брав участь в АТО, а свою військову службу чоловік розпочав ще у 2000 році. Спершу про­хо­див служ­бу в 128-й окре­мій ме­ха­ні­зо­ва­ній ди­ві­зії міста Бе­ре­го­ве За­кар­патсь­кої об­ласті, а з 2003 ро­ку – в 50-му окре­мо­му ін­же­нер­но-са­пер­но­му ба­таль­йоні, що в селі Ру­да Кам’янець­-По­діль­сько­го району. У 2006 ро­ці був приз­на­че­ний на­чаль­ни­ком від­ді­лен­ня Кам’янець­-По­діль­сько­го військкомату. З 2013 по 2014 роки очолював Ле­ти­чівсь­ко-Ста­ро­си­нявсь­кий військкомат, з 2014 по 2015 – Чемеровецький, а з липня 2015 – Кам’янець-Подільський військкомат. У березні 2022 року його призначили очільником обласного ТЦК.

Колишній керівник Хмельницького обласного ТЦК та СП Володимир Возний / Фото: Cергій Тюрін

Що відомо про бригаду

Закарпатська 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада боронить Україну від початку війни. У 2014-му воювала на Луганщині, з початком повномасштабного вторгнення ця бригада звільняла Херсон та воювала під Бахмутом. А на початку 2023-го поїхала на Запорізький напрямок.

Нині триває розслідування усіх обставин цього страшного дня. Через трагічну загибель військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Закарпатті, де вона дислокується, триває триденна жалоба за загиблими.

Нагадаємо, раніше публікували заяву командування 128-ї ОГШБ про трагедію на Запоріжжі.

Читайте також: