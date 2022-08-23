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"Удар" по "адміністрації" ватажка "ДНР" Пушиліна: провокація окупантів чи робота українських партизанів

Дата публікації
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3809
Час на прочитання
2 хв
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"Удар" по "адміністрації" ватажка "ДНР" Пушиліна: провокація окупантів чи робота українських партизанів

Фото з відкритих джерел

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що "удар" по "адміністрації" ватажка так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна був провокацією з боку РФ.

За словами політолога, окупаційна "влада" дуже швидко встановила обставини та винних в ударі, що може свідчити про провокацію.

Про це політолог Ігор Рейтерович сказав в ефірі ТСН.19:30.

"На сьогодні ми не мали поки повідомлень, що це має якийсь стосунок до української армії чи партизанів. Я не виключаю елемент провокації. З одної простої причини - дуже швидко з'явився (на місце удару - ред.) ватажок "ДНР" Пушилін, який сказав, що з ним усе нормально. Вони за 2 хв встановили, хто і якими снарядами стріляв, якого калібру і так далі. Тому це схоже певною мірою на намагання знову підняти градус напруги. Про себе нагадати і показати, що вони також перебувають в зоні якогось ризику", - пояснив політолог.

Експерт зазначив, якби удар завдала українська армія, то це закінчилося б втратами для окупантів. Рейтерович не виключає, що кількість провокацій зростатиме.

"Українська армія, ми неодноразово бачили, вкрай ефективно, точково завдає удари. Як правило, вони закінчуються дуже відчутними втратами для окупантів або представників так званих "ЛДНР". А коли відбуваються піарні, дуже інформаційно привабливі, тому, найімовірніше, йдеться про провокації. Я не виключаю, що кількість провокацій буде зростати. Тому що на сьогодні у РФ не залишилося жодних інструментів реального впливу на Україну", - зауважив він. 

Нагадаємо, 23 серпня російські засоби масової пропаганди та донецькі телеграм-канали повідомили про "приліт" в "адміністрацію" ватажка так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна. Відомо, що будівля розташована в центрі тимчасово окупованого Донецька.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3809
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