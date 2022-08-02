"Удар по бухті в Севастополі": Жданов пояснив, як отримання ракет ATACMS змінить ситуацію на фронті

Якщо США таки нададуть Україні ракети ATACMS дальністю 300 км для систем HIMARS, то це відкриває перед ЗСУ безліч можливостей щодо вогневого ураження противника.

Найголовніше – українські війська отримають змогу перейти до дистанційних методів війни.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Дальність ураження. Сьогодні ми відсунули основні склади постачання переднього краю російських військ на 70-90 км від переднього краю. Це дуже ускладнило росіянам забезпечення. Якщо в нас будуть ракети з дальністю пуску до 300 км, то ми можемо вражати цілі до державного кордону України. Ми можемо завдавати ударів по основних вузлах залізниці, по якій заходить техніка і озброєння на територію України. Ми можемо наносити – по складах, які ми сьогодні не дістаємо, а вони розташовані на нашій території", – пояснив Жданов.

Він також зауважив, що українські захисники зможуть припинити постачання окупантам техніки та озброєння через Кримський міст, закривши його.

"Ми з такими ракетами можемо нанести вогневий удар по бухті в Севастополі, де завантажуються ракети "Калібр"на підводні човни і на інші носії цих ракет зі складу Чорноморського флоту. Тим більше, що човни в надводному положенні завантажуються і ми можемо їх уразити. А їх всього п’ять на ЧФ РФ", – додав військовий експерт.

Він резюмував, що отримання ракет ATACMS "відкриває перед нами безліч можливостей стосовно вогневого ураження противника".

"Найголовніше – це те, що ми будемо мати змогу перейти до дистанційних методів війни. І контактний бій буде супроводжуватися меншими втратами з нашого боку, тому що противник буде значно послаблений у вогневих можливостях", – зауважив Жданов.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Україна отримала від США ще 4 ракетних систем HIMARS.

Зауважимо, що в американському Конгресі обидві партії підтримують постачання Україні ракет ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані 300 км.

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