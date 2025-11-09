ТСН у соціальних мережах

Удар по частині ЗСУ на Дніпропетровщині: Сирський озвучив версію, як ворог дізнався про місце збору військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни, ймовірно, дізналися про місце зібрання військових через зламаний груповий чат у соціальних мережах.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Олександр Сирський

Олександр Сирський / © ТСН

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський телефоном поспілкувався з журналісткою ТСН Аллою Мазур після трагедії, що сталася внаслідок російського удару по Дніпропетровщині.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

За словами Мазур, Сирський висловив щирі співчуття родинам загиблих військових і повідомив, що триває серйозне внутрішнє розслідування, яке проводять паралельно зі слідством Державного бюро розслідувань.

“Проблема не лише в тому, що було порушено заборону на проведення урочистостей у прифронтових районах”, — передала слова головнокомандувача журналістка.

“Знову був груповий чат у соцмережах, і це — ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання”, — наголосив Сирський.

Він також повідомив, що цю трагедію вже обговорили з командирами корпусів, і сподівається, що ухвалені дисциплінарні рішення допоможуть звести до нуля ризики повторення подібних ситуацій.

Нагадаємо, 1 листопада угруповання військ “Схід” повідомило про ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули та були поранені українські військові. Правоохоронні органи розслідують обставини інциденту, включно з дотриманням заборони на проведення зборів у відкритій місцевості та своєчасністю оповіщення про небезпеку.

Через цю атаку загинув 43-річний військовий Володимир Святненко з позивним “Знахар” — брат журналіста ТСН Дмитра Святненка.

