Удар по Дніпру: правоохоронці заговорили про дітей, які могли корегувати вогонь за допомогою гри

Після влучання 14 січня ракети в багатоповерхівку в Дніпрі правоохоронці виявили підозрілих перехожих, які, за попередньою інформацією, незадовго до трагедії фотографували один з об’єктів енергетичної інфраструктури. За неофіційними даними, йдеться про підлітків, які могли бути учасниками інтернет-гри, створеної росіянами з метою виявлення саме таких об’єктів.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили джерела в поліції Дніпропетровської області.

"Виявлення дійсно було, але зараз правоохоронці зі спецслужб з’ясовують причетність цих осіб до корегування ракетного удару", - повідомило нам джерело в поліції.

Своєю чергою, в спецслужбах нам повідомили, що найближчим часом, можливо, буде офіційна заява з приводу цього. До цього додали, що замасковане вербування підлітків – вже не рідкість.

Наприклад, в середині травня СБУ повідомляла про виявлення в Луцьку трьох школярів, які тривалий час слідкували за одним з блокпостів.

"Причину свого перебування там школярі пояснити не змогли. Оперативники СБУ перевірили телефони дітей та виявили там багато знімків Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, а також переписку з невідомими російськими абонентами. “Невідомі” розпитували у школярів про ситуацію в регіоні, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння. Контррозвідники вчасно роз’яснили семикласникам небезпеку такого спілкування. З батьками дітей також провели профілактичну бесіду", - повідомляла пресслужба управління СБУ у Волинській області.

Також навесні СБУ викрила ще двох підлітків, які на території Кіровоградської області фотографували блокпости, елеватори та транспортні шляхи. Зроблені фото ці діти планували завантажити в спеціальний додаток та додати туди геолокацію.

Згодом спікер СБУ Артем Дехтяренко повідомив про те, що Служба безпеки виявила мобільний додаток, через який у користувачів в ігровій формі виманювали геолокацію та реальні фото стратегічних об’єктів.

"Щоб залучити дітей до підривної діяльності, агресор використовував популярну ігрову програму для смартфонів, - повідомляв Артем Дехтяренко. - За її умовами, учасники шукають так звані "коробки" з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші. Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, у тому числі об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів. Всю інформацію з геолокацій учасники квесту завантажують в базу ігрового застосунку".

За даними СБУ, доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам РФ ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

Удар по Дніпру 14 січня: що відомо

Трагедія, яка сколихнула всю Україну трапилася 14 січня. У суботу, коли більшість мешканців перебували вдома, росіяни вдарили ракетами по Дніпру та влучили в багатоповерхівку.

Станом на 16 січня відомо про 40 загиблих у результаті російського ракетного удару по Дніпру, троє з них - діти. 75 людей травмовано. Доля ще 30 мешканців будинку невідома, їх шукають під завалами . За попередньою інформацією, 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230.

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