Удар по Дніпру: з’явились деталі з фото розтрощеного реабілітаційного центру

Під час атаки в центрі перебували семеро людей. Серед них – дитина.

У Дніпрі зняли на фото пошкоджений унаслідок ракетного удару 21 листопада реабілітаційний центр для людей з інвалідністю.

Відповідні фото надала кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Вона повідомила, що у розтрощеному 21 листопада реабілітаційному центрі для людей з інвалідністю у Дніпрі приймали близько 100 ацієнтів на місяць з усієї області.

Під час атаки в центрі перебували семеро людей. Серед них – дитина. На щастя, всі вціліли.

Однак у центрі розтрощило котельню, пральню, гараж та кабінети реабілітації.

Пошкоджений реабілітаційний центр для людей з інвалідністю у Дніпрі / Фото: ТСН.ua

Пошкоджений реабілітаційний центр для людей з інвалідністю у Дніпрі / Фото: ТСН.ua

Пошкоджений реабілітаційний центр для людей з інвалідністю у Дніпрі / Фото: ТСН.ua

Пошкоджений реабілітаційний центр для людей з інвалідністю у Дніпрі / Фото: ТСН.ua

Пошкоджений реабілітаційний центр для людей з інвалідністю у Дніпрі / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, російські війська 21 листопада атакували Дніпро балістичною ракетою. Двоє людей зазнали поранень. Було пошкоджено будівлю центру реабілітації, промислове підприємство та гаражний кооператив.

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