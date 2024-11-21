Удар по Дніпру: з’явились деталі з фото розтрощеного реабілітаційного центру

Під час атаки в центрі перебували семеро людей. Серед них – дитина.
У Дніпрі зняли на фото пошкоджений унаслідок ракетного удару 21 листопада реабілітаційний центр для людей з інвалідністю.
Відповідні фото надала кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
Вона повідомила, що у розтрощеному 21 листопада реабілітаційному центрі для людей з інвалідністю у Дніпрі приймали близько 100 ацієнтів на місяць з усієї області.
Під час атаки в центрі перебували семеро людей. Серед них – дитина. На щастя, всі вціліли.
Однак у центрі розтрощило котельню, пральню, гараж та кабінети реабілітації.
Нагадаємо, російські війська 21 листопада атакували Дніпро балістичною ракетою. Двоє людей зазнали поранень. Було пошкоджено будівлю центру реабілітації, промислове підприємство та гаражний кооператив.
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