Удар по економіці і правах: які найскандальніші норми законопроєкту про мобілізацію можуть прибрати

Законопроект про мобілізацію, якщо він буде ухвалений у нинішньому вигляді, може спричинити соціальну, економічну і навіть політичну кризу в Україні. Його норми вдарять по багатьох сферах суспільства, тому при ухваленні його в цілому варто внести у документ суттєві зміни.

Які скандальні норми викликають найбільші дискусії у суспільстві та Парламенті?

Це санкції щодо чоловіків, які не з’явилися до ТЦК або проігнорували повістку. Ідеться про арешт рахунків, рухомого чи нерухомого майна, заборону на користування автомобілем, обмеження консульських послуг.

Справжній ажіотаж спричинила і заява нардепки від “Голосу” Юлії Клименко, яка заявила, що у законопроекті про мобілізацію є норми, які навіть дозволять конфіскувати сільгосптехніку у малих фермерів, забороняти її переміщення і продаж. Очевидно, що це матиме серйозні економічні і соціальні наслідки.

Але схоже, що у Парламенті є противники такої ідеї. Наприклад, у коментарі ТСН.ua нардеп від “Слуги народу,” член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук заявив, що такі нововведення будуть у Раді заблоковані.

“Дані норми не можна підтримувати, їх потрібно виправляти. Фермери - одна з галузей економіки, що найбільше постраждала за час повномасштабної війни. Війська орків ціленаправлено били по господарствам фермерів, викрадали техніку, знищували тваринницький комплекс. І сьогодні фермери самі розміновують, шукають ресурси як посіяти і як зібрати. Комбайни, трактори та інша агротехніка точно не потрібні війську.

А блокування переміщення техніки між областями буде мати катастрофічні наслідки при зборі врожаю, переміщення збіжжя. Що стосується заборони продажу, переміщення техніки підприємців ми обговорювали декілька тижнів тому на фракції. Депутати висловили свою думку Уряду, що це не можна впроваджувати, неможливо в демократичній країні відбирати техніку в фізичних осіб. Не розумію чому Кабмін знову всунув дану норму, її потрібно виправляти”, - пояснив Соломчук.

Електронні повістки: що відомо

Серйозні побоювання викликають у суспільстві і так звані “електронні повістки” або “листи щастя”, як їх вже прозвали в народі. Їх планують надсилати в онлайн-кабінети українців. Законом також хочуть зобов’язати чоловіків самостійно реєструвати так званні “електронні кабінети”.

Після вручення повістки (зокрема і в електронному вигляді) чоловік має з'явитися до ТЦК протягом 10 днів, це ж стосується й тих, хто за кордоном, вони мають піти до закордонної дипломатичної установи.

Але якщо ви прострочили зазначений термін, шанс виправитися однаково ще є, бо перш ніж звернутися до суду, ТЦК спочатку надсилатиме спеціальну вимогу протягом 5 днів в електронній формі – це в разі, якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінеті військовозобов'язаного, або в паперовій формі рекомендованим листом поштою.

Те, що стосовно цього питання є дискусія у Парламенті заявив і лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія”. Наскільки відомо ТСН.ua від співрозмовників в Уряді, поки що Міноборони чи інші відомства не мають фінального чіткого розуміння, як саме буде виглядати так звана “смарт-мобілізація”, але в тому чи іншому вигляді її все ж таки планують провести через Верховну Раду.

Як пояснює ТСН.ua один із народних депутатів, у Парламенті були обурені тим, що нова урядова редакція законопроекту по суті не враховувала тих змін, які пропонувалися керівниками фракцій.

“Нас дуже попросили проголосувати за це рішення у першому читанні, щоб потім дати змогу відредагувати до другого. По суті депутатів поставили у патову ситуацію, якщо не проголосуємо знову - звинуватять у зриві оборонки, якщо проголосуємо - то знову посиплеться весь негатив на нас. Але на багатьох подіяв аргумент, що якщо нічого не робити - буде гірше для всіх”, - пояснив один із парламентарів.

Хто критикує новий законопроєкт про мобілізацію

Різко проти антиконституційних норм виступив і український бізнес. Так, Українська Рада Бізнесу та низка IT-об'єднань розкритикували основні положення законопроекту, вказавши на утиск прав українців та можливі катастрофічні наслідки для підприємців і економіки країни загалом.

Варто додати, що окрім вже вказаних вище різних суперечностей, що є у законопроекті №10449, серойзною проблемою для Парламенту є його повна деморалізація. Раніше ТСН.ua писав, що у Раді десятки депутатів серйозно думають над тим, що скласти свої мандати і через “не хочу” ходять на засідання.

Демобілізація військових

Ще одна проблема, яка турбує вже не цивільних, а військових - демобілізація через 36 місяців за рішенням керівництва.

“Демобілізація через 36 місяців - дуже складний час для багатьох. Ми розуміємо, що треба витримати, вижити, але в нас є ротації і гріх цьому жалітися. Питання більше по тим, хто постійно дислокується на Сході та Півдні, або постійно в окопах, ось для них 36 місяців може бути катастрофою. Тому я особисто більше підтримую ідею про те, щоб підрозділ, який виконує саме бойові завдання мав право за власним бажанням демобілізуватися через 24 місяці. А ті, хто в тилу, тобто не бойові - вже через 36”, - пояснює ТСН.ua військовослужбовець Максим Несміянов.

Загалом у Верховній Раді публічно і непублічно обіцяють прибрати найскандальніші норми. Але чи буде це насправді? На жаль, жоден співрозмовник точно сказати не береться. “Зараз спрогнозувати щось неможливо, якоїсь єдиної зрозумілої позиції у монобільшості немає”, - підкреслює один із народних депутатів.

Наступне засідання Парламенту пройде у 20-х числах лютого, де мають розглядати законопроект №10449 у другому читанні. Доти, до 21 лютого, народні депутати подаватимуть до нього сотні правок.

Нагадаємо, в Україні ТЦК працюватимуть цілодобово – у Раді назвали причину.

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