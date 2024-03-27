Удар по Києву ракетами "Циркон": яку небезпеку вони становлять та скільки ППО треба для відбиття

Окупаційна армія Росії вдень 25 березня вдарила по Києву двома протикорабельними гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон". Уламки збитих ракет впали у Печерському, Солом'янському, Дарницькому і Голосіївському районах столиці. Є руйнування будівель, постраждали 10 осіб, зокрема 16-річна дівчина.

У Повітряних силах попередили, що в столиці тепер почастішають повітряні тривоги через те, що РФ почала застосовувати ці ракети.

ТСН.ua зібрав аналіз експертів про те, чому росіяни застосували по Києву цей тип ракет та яку небезпеку вони становлять.

Росія має багато "Цирконів"

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що Росія, очевидно намагається в різний спосіб застосувати весь свій ракетний потенціал. За її словами, ракет "Циркон" у ворога є достатньо багато.

"Ми попереджали, що після виборів у Росії у них буде певне загострення, зокрема з акцентом на різні регіони України, а також із застосовуванням різних видів ракетного озброєння", – наголосила вона.

Гуменюк також вважає, що окупанти почали використовувати ракети "Циркон" з підвищеною дальністю, щоб повітряна тривога з півдня поширювалась навіть на Київ, оскільки зазвичай під час балістичної загрози з півдня "червоніли" лише південні та східні регіони України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО! НОВІ РАКЕТИ ВДАРИЛИ ПО КИЄВУ! Звідки летіли і куди цілилися росіяни?

Згодом Гуменюк заявила, що росіяни накопичили в Криму декілька десятків ракет "Циркон", і можуть продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, зокрема, й на столицю.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що після ракетного удару по Києву 25 березня, можна точно говорити про те, що російські окупаційні війська мають можливість запускати ці ракети з сухопутних носіїв, про що раніше детально не повідомлялося. Експерт також зауважує, що ворог розвивається, еволюціонує.

"Циркон", "Онікс" чи балістика з КНДР

Генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр) Ігор Романенко каже, що росіяни могли вдарити по Києву як "Цирконами", так і "Оніксами", або ж навіть вдосконаленою північнокорейською балістичною ракетою.

"Тут вже слово за експертами, які мають відшукати та вивчити уламки ракет. Гадаю, що вони є у знищеній будівлі на Печерську. Нагадаю, що місто вже обстрілювали ракетами "Циркон", і потрібно робити відповідні висновки, адже ворог знову може використати ці ракети", - прокоментував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети "Циркон" атакували Київ! Що про них відомо та чому вони небезпечніші за "Кинджал"?

Чим можна збивати такі ракети

За словами Романенка, щоб знищувати такі балістичні ракети ще на підльоті до Києва, потрібна більша кількість потужних зенітно-ракетних комплексів з протиракетними можливостями або ж літаки-винищувачі п’ятого покоління.

"Це можуть робити як винищувачі п’ятого покоління Gripen, так і американські. Але нам, на жаль, не дають F-16 середньої модернізації. Що вже казати про моделі п’ятого покоління. На жаль, маємо те, що маємо", – підсумовав Ігор Романенко.

Чи зможе РФ виробляти "Циркони" у великій кількості

Авіаексперт Анатолій Храпчинський переконаний, що Росія навряд може виробляти ракети "Циркон" у великій кількості або на промисловому рівні – такі ракети майже повністю складаються з іноземних елементів.

За словами експерта, у нас є більший фрагмент російської ракети "Циркон". Тепер можна зробити більш ретельне дослідження, підтвердивши або спростувавши тактико-технічні характеристики, які зазначала російська пропаганда. "Циркон" – це балістична ракета, яку росіяни можуть запускати з Криму.

Чому РФ атакувала Київ саме ракетами "Циркон"

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш припустив, що застосування гіперзвукових ракет "Циркон" для ударів по Україні може свідчити про те, що Росія, ймовірно, відчуває дефіцит інших типів ракет.

Він додав, що у науково-дослідному експертному центрі встановлюють, чи справді під час останніх атак Росія застосувала "Циркон".

Крім того, у такий спосіб країна-агресорка може перевіряти українську систему ППО.

"Де, що і як захищено, що і як прикрито, аби в подальшому вже використовувати це під час планування їхніх наступних повітряних атак", - резюмував представник ПС.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни вдарили НАЙНОВІШОЮ ракетою по Києву! Наслідки падіння уламків

Скільки ППО треба для захисту від ракет "Циркон" та "Онікс"

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан каже, що Україна може боротися з російськими протикорабельними ракетами "Онікс" та "Циркон" за допомогою комплексів ППО SAMP/T та Patriot, однак їхньої наявної кількості наразі недостатньо.

Світан також вказав на надзвичайно високу швидкість польоту "Циркону" – до 10 тис. км/год. Тому час підльоту до Києва може становити максимум 7 хвилин. Коли вмикається тривога, треба знати, яку ракету випустив ворог, щоб розуміти наявну кількість часу, аби залишити небезпечні місця або змінити локації.

"Водночас і Patriot, і SAMP/T дістають та знищують балістику. Питання – в кількості. Нам потрібно мінімум пів сотні комплексів типу Patriot, щоб закрити територію", – оцінив Світан.

"Летить не туди, куди треба"

Керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький заявив, що визначене бойове завдання ракети "Циркон", якими РФ атакувала Київ, не виконують. Зокрема, ця повітряна ціль "летить не туди, куди треба".

За його словами, українська ППО здатна збивати ці повітряні цілі. Зокрема, на одному з уламків ураженої 25 березня ракети видно, що вона була збита системою Patriot, зауважив експерт.

Кульчицький каже, що бойова частина "Циркону" містить не більше 400 кілограмів вибухівки. Втім, яка саме там речовина, фахівці ще визначають.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ексклюзив ТСН. Росіяни по Києву вдарили надсекретним "Цирконом" - експерти КНІДСЕ

"Циркон" долітає до Києва за 3 хвилини

Військовий експерт Олег Жданов каже, що станом на сьогодні ракета "Циркон" остаточно не пройшла державні випробування в Росії. Втім, вона вже прийнята на озброєння.

"І це вже другий випадок застосування "Циркону", перший був у лютому. Ракет в РФ може бути декілька десятків. Немає сьогодні інформації, що якесь підприємство розробило їх серійне виробництво. У них є низка зразків, які були науково-дослідними для проведення випробувань. Тому й немає остаточних тактико-технічних характеристик", – каже експерт.

"Циркон" – надзвукова ракета, і хоча система Patriot може її збивати, велика проблема – це підльотний час. За надзвукової швидкості до Києва ракета долітає за 3-3,5 хвилини з території Криму.

Військовий експерт каже, що в разі влучання "Циркона" в ціль радіус суцільного руйнування може становити до 500 метрів.

"Вона перетворить на щебінь будинок, якщо вона влучить у нього. Якщо вона входить у будівлю, то встигає долетіти майже до підвалу. Якщо будівля п’ять-дев’ять поверхів, вона вибухне в підвалі і будинок просто вщент розлетиться. Якщо це сучасна будівля з моноліт-каркасною основою, вона може пробити декілька поверхів і рознести поверх, на якому вибухне", – пояснив Олег Жданов.

Читайте також: