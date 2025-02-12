Удар по Києву розніс промзону: охоронець розповів про дивовижний порятунок (фото, відео)

Чоловік каже, що для нього це фактично другий день народження.

Удар балістикою по Києву 12 лютого розніс промзону, пошкоджені офісні будівлі. Охоронець однієї з них розповів, як дивом врятувався від загибелі.

Пережитим чоловік поділився у коментарі кореспонденту ТСН Олександру Романюку.

Охоронець одного з приміщень навпроти пошкодженої будівлі Михайло Іванович каже, що для нього це фактично другий день народження. Чоловік урятувався завдяки тому, що перед ударом пішов умиватися.

"Я пішов до умивальника умиватися в той час, і тут цей вибух. На моїх очах з умивальника пішли двері і вікно. Якби я був на посту, мене б або зарізало, або не знаю що зробило. Ну мене вітають з другим днем народження. От мій пост, бачите, що залишилося", – розповів охоронець.

Він показав уламки російської цілі: "От трофей, от прилетіло".

Охоронець дивом врятувався під час атаки на Київ 12 лютого / Скриншот з відео ТСН

Михайло Іванович також показав пошкоджене приміщення, у якому працює.

"От будь ласка. Двері вже попіднімали всі, вони всі були повалені, вікна розбиті. І так само другий поверх – також двері, все. Залишились тільки одні стіни. Слава Богу, що жертв немає в офісі нашому", – зазначив чоловік.

Охоронець дивом врятувався під час атаки на Київ 12 лютого / Скриншот з відео ТСН

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Нагадаємо, через ракетний удар по Києву у ніч проти 12 лютого загинула людина, є також постраждалі та руйнування, виникли пожежі. Надзвичайники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.