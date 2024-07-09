Удар по клініці "Адоніс" у Києві: ракета влучила у кабінет відомої акушерки-гінекологині — всі подробиці

У понеділок, 8 липня, під час повторної атаки по Києву російська ракета вдарила в будівлю приватної клініки “Адоніс”. Внаслідок атаки загинуло двоє пацієнтів та п’ять співробітників медзакладу. Серед них акушерка-гінекологиня Світлана Поплавська. У 38-річної жінки залишилося троє неповнолітніх дітей, найменшій — всього рочок.

Що відомо про удар по “Адонісу” та загиблих — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про удар по “Адонісу”

Клініка, в яку влучила російська ракета, розташована на вулиці Раїси Окіпної в Києві. На четвертому поверсі будівлі, який найбільше постраждав від удару, — велика поліклініка, нижче — стаціонар та лабораторія.

Засновниця мережі медичних центрів “Адоніс” Ольга Гиріна розповіла ТСН.ua, що перебувала в клініці в день трагедії. Втім вийшла незадовго до вибуху.

“Це одна з наших найстаріших філій, якій вже 28 років… Приблизно біля другої години дня я була в клініці, мені треба було поїхати в банк. Я тільки вийшла до машини, минуло буквально 5-7 хвилин, сіла в машину, і стався вибух”, — розповіла Ольга Гиріна.

Наслідки ракетного удару по "Адонісу" в Києві / Фото: ТСН.ua

У цей час в клініці перебувало близько 30-35 людей. За її словами, не всі встигли зреагувати на повітряну тривогу та спуститися в укриття.

“Постраждала центральна частина. Мій кабінет, маніпуляційні кабінети, кабінет гінеколога, УЗД. Загинули, на жаль, п’ять наших співробітників і дві пацієнтки. Одна постраждала, вона перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані. Загиблі — це люди, які пройшли з нами довге життя. Головна медсестра, сестра-господиня, головний касир і два лікаря: лікар УЗД і гінеколог. Їх врятувати, на жаль, не вдалося”, — розповіла ТСН.ua Ольга Гиріна.

Одразу після вибуху лікарі, які вціліли, надавали допомогу постраждалим. За словами Ольги Гиріної, медики швидкої допомоги та рятувальники приїхали дуже швидко. За добу після трагедії, станом на 9 липня, в клініці розбирають завали.

Наслідки ракетного удару по "Адонісу" в Києві / Фото: ТСН.ua

“Четвертий поверх непридатний для існування. Плити повністю зруйновані, видно третій поверх. Щодо обладнання — не можемо зараз дати якусь оцінку, тому що все під завалами. Міська влада дала нам екскаватор, ми це все розбираємо. Дуже багато волонтерів приїхало. З родичами загиблих і постраждалих весь час тримаємо зв’язок, готуємо матеріальну допомогу і допомагаємо з похованням”, — каже Ольга Гиріна.

Удар по клініці “Адоніс”: хто з лікарів загинув

Загиблі в “Адонісі” лікарі внаслідок російського ракетного удару, за даними ТСН.ua, — акушерка-гінекологиня Світлана Іванівна Поплавська та лікар ультразвукової діагностики Брагуца Віктор Леонідович.

“Дуже хороший, фаховий, перспективний лікар. Вона найменше з усіх працювала у нас — кілька років. Немає слів, які можуть цю рану нам зарадити. Лікар УЗД працював довше у нас. А старша головна медсестра 2014 року переїхала, з Донецька тікала від війни, і її вона наздогнала зараз. Сестра господиня теж багато років працювала у нас в клініці. Всі такі люди, світлі, чудові. Немає слів, щоб описати цю біль”, — розповіла Ольга Гиріна.

Світлана Поплавська / Фото: "Адоніс"

У загиблої лікарки лишилося троє дітей

Подруга та кума загиблої лікарки Юлія Коваль розповіла ТСН.ua, що у неї лишилося троє неповнолітніх дітей. Найменшій дівчинці — рік і 10 місяців, хлопчику — 15 років, старшій — 17 років.

“Це прекрасна людина, світла, добра, таких більше немає… Знаю її так давно, ми знайомі 13 років. Це той випадок, коли людина тобі стає ближчою, ніж деякі родичі. Вона хрещена моєї дитини, а я хрестила її донечку. У неї лишилося троє прекрасних дітей. Сама з заходу України. Вона врятувала життя дуже багатьом малятам. Завдяки ній з’явилася на світ і моя дитина. За ці дні просто купа відгуків від людей… пишуть, що це просто сонечко світле. Це людина, якій жити і жити… в неї планів було дуже багато. І ця клята р*сня однією ракетою обірвала життя”, — розповіла Юлія Коваль.

Світлана Поплавська / Фото ТСН.ua надала Юлія Коваль

За її словами, діти перебувають у шоковому стані. За ними піклуються батьки Світлани та батько — колишній чоловік загиблої.

“Удар прийшовся саме на кабінет Світлани Іванівни. Саме в кабінеті, де вона приймала, прийшовся епіцентр удару. Померла вона вже в лікарні. Лікарі сказали, що зробили все можливе, реанімували, але шансів вижити майже не було”, — розповіла кума загиблої.

Наслідки ракетного удару по "Адонісу" в Києві / Фото: ТСН.ua

Востаннє подруги спілкувалися за годину до трагедії, під час першої повітряної тривоги та масованої атаки по Києву.

“Вона сказала, що вона в кабінеті, що все добре. Близько 11-12 години. Казала, що в неї прийом і що вибухів вона не чула. Після того, як з’явилася інформація в Мережі, це вже під час другої тривоги, вона не брала слухавку… Ми приїхали на місце, а нам сказали, що її відправили до лікарні швидкої допомоги. Оперували її більше трьох годин, але не могли врятувати”, — розповіла Юлія Коваль.

Світлана Поплавська / Фото ТСН.ua надала Юлія Коваль

Адміністрація клініки “Адоніс” відкрила збір для допомоги родинам загиблих внаслідок ракетного удару.

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Нагадаємо, росіяни вбили ракетою 30-річну лікарку-сироту Світлану Лук'янчук в "Охматдиті". Вона родом зі Львова. Львівський міський голова Андрій Садовий розповів, що Світлана за життя мала дуже складну, але при цьому яскраву долю.

Світлана Лук'янчук / Фото: ТСН.ua

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