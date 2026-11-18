Кримський міст / © російські телеграм-канали

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Україна відповідатиме на російські удари вдвічі чи втричі сильніше. Так міністр оборони Євгеній Хмара прокоментував ураження Керченського мосту на пресконференції після «Рамштайну». У Брюсселі партнери обговорили захист українського неба, допомогу на зиму та спільне виробництво зброї.

Велика Британія оголосила про передання понад тисячі ракет для ППО, Німеччина — про додаткові 300 мільйонів доларів на американське озброєння.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібріґ.

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Реакція партнерів на удар по Керченському мосту та жорстке попередження Росії

Для міністра оборони Євгенія Хмари це перший очний «Рамштайн» на цій посаді. І саме на ньому чимало часу приділяють обговоренню подій у Криму. На підсумковій пресконференції Хмара пояснює: удар по мосту — це відповідь на російські атаки по українській інфраструктурі. За його словами, з першого жовтня Росія системно б’є по мостах у Києві, щоб порушити логістику й тероризувати цивільних. Україна має право захищатися та відповідати, наголосив міністр.

Євгеній Хмара, міністр оборони України: «Ми маємо право захищатися. Ми маємо право відповідати на удари Російської Федерації. Один із прикладів — те, що з першого жовтня Росія почала системні удари по наших мостах у місті Києві, з метою порушення логістики та з метою терору нашого цивільного населення... засоби протиповітряної оборони й завдали потужного, сильного удару. Я хочу, щоб Російська Федерація отримала чіткий сигнал, що на кожний їхній удар по нашій території ми будемо відповідати двічі, тричі, а може, більше разів сильніше. І це наше правило зараз».

Американський представник — заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі — далекобійні удари критикує, мовляв, це не наближає завершення війни та може посилювати готовність Кремля до ескалації. Але інші партнери про операцію відгукуються схвально — як британський міністр та генсек НАТО Марк Рютте. Ну а німецький міністр Борис Пісторіус дуже чітко говорить про російський повітряний терор.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини: «Має бути зрозуміло: критикувати такі удари на території Росії, спрямовані на знищення стратегічних військових об’єктів та об’єктів військового призначення, — на мою думку, доволі безглуздо. Замість того, щоб критикувати це, нам слід засуджувати й обговорювати терористичні удари, яких щодня й щоночі завдають по цивільній енергетичній інфраструктурі, об’єктах водопостачання та теплопостачання України. Це тероризм. І нам слід говорити саме про це, а не про законні та правомірні удари на території Росії по об’єктах, які не є цивільними».

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Нові внески для ППО: ракети для Patriot і допомога від Британії та Німеччини

Партнери оголосили нові внески для ППО:

Велика Британія передасть понад тисячу ракет малої дальності, пускові установки та більш ніж десяток радарів. Вартість пакета — 240 мільйонів фунтів .

Німеччина виділить 300 мільйонів доларів на американське озброєння через програму PURL. До пакета долучається Норвегія — передусім ідеться про ракети для Patriot.

Україна також пропонує партнерам передавати перехоплювачі зі своїх запасів зараз, а згодом заміщувати їх ракетами з уже законтрактованих українських замовлень. На наступний рік Київ визначив пріоритетами протидію російській балістиці, посилення авіації та забезпечення війська дронами. Серед них — FPV, безпілотники для ударів на середню й велику дальність, перехоплювачі та логістичні системи.

Спільні виробництва зброї та 62% фінансування на дрони

Євгеній Хмара, міністр оборони України: «Ще один важливий для нас напрямок — розвиток спільних виробництв. Україна має бойовий досвід та технології, партнери — виробничі потужності та інвестиції. Об’єднавши ці можливості, ми зможемо швидше створювати необхідне озброєння та масштабувати його виробництво. Для нас важливий не тільки обсяг постачання допомоги, а й якість цієї допомоги. І ми сьогодні говорили про пріоритетність постачання, пріоритети фінансування. Вважаємо, що 62 відсотки має бути спрямовано на дрони. Це і FPV, і middle-strike, і deep-strike, і логістичні дрони. Тому для нас важлиливо розвивати спільне виробництво».

Про ще одне спільне підприємство повідомив Борис Пісторіус — воно виготовлятиме наземні безпілотники в Німеччині для України. Євгеній Хмара пояснив: роботизовані системи мають дедалі більше перебирати на себе забезпечення передової, що дозволить зменшити ризики для військових.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Крим без мосту, Київ у заторах, а «Рамштайн» дає гроші й зброю | ТСН 20:00 17 ЛИСТОПАДА

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