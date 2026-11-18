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Удар по Кримському мосту: якою була реакція представника Пентагону і що кажуть у Європі
Міністр оборони Євгеній Хмара після «Рамштайну» заявив, що Україна відповідатиме на удари РФ удвічі чи втричі сильніше.
Україна відповідатиме на російські удари вдвічі чи втричі сильніше. Так міністр оборони Євгеній Хмара прокоментував ураження Керченського мосту на пресконференції після «Рамштайну». У Брюсселі партнери обговорили захист українського неба, допомогу на зиму та спільне виробництво зброї.
Велика Британія оголосила про передання понад тисячі ракет для ППО, Німеччина — про додаткові 300 мільйонів доларів на американське озброєння.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібріґ.
Реакція партнерів на удар по Керченському мосту та жорстке попередження Росії
Для міністра оборони Євгенія Хмари це перший очний «Рамштайн» на цій посаді. І саме на ньому чимало часу приділяють обговоренню подій у Криму. На підсумковій пресконференції Хмара пояснює: удар по мосту — це відповідь на російські атаки по українській інфраструктурі. За його словами, з першого жовтня Росія системно б’є по мостах у Києві, щоб порушити логістику й тероризувати цивільних. Україна має право захищатися та відповідати, наголосив міністр.
Євгеній Хмара, міністр оборони України: «Ми маємо право захищатися. Ми маємо право відповідати на удари Російської Федерації. Один із прикладів — те, що з першого жовтня Росія почала системні удари по наших мостах у місті Києві, з метою порушення логістики та з метою терору нашого цивільного населення... засоби протиповітряної оборони й завдали потужного, сильного удару. Я хочу, щоб Російська Федерація отримала чіткий сигнал, що на кожний їхній удар по нашій території ми будемо відповідати двічі, тричі, а може, більше разів сильніше. І це наше правило зараз».
Американський представник — заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі — далекобійні удари критикує, мовляв, це не наближає завершення війни та може посилювати готовність Кремля до ескалації. Але інші партнери про операцію відгукуються схвально — як британський міністр та генсек НАТО Марк Рютте. Ну а німецький міністр Борис Пісторіус дуже чітко говорить про російський повітряний терор.
Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини: «Має бути зрозуміло: критикувати такі удари на території Росії, спрямовані на знищення стратегічних військових об’єктів та об’єктів військового призначення, — на мою думку, доволі безглуздо. Замість того, щоб критикувати це, нам слід засуджувати й обговорювати терористичні удари, яких щодня й щоночі завдають по цивільній енергетичній інфраструктурі, об’єктах водопостачання та теплопостачання України. Це тероризм. І нам слід говорити саме про це, а не про законні та правомірні удари на території Росії по об’єктах, які не є цивільними».
Нові внески для ППО: ракети для Patriot і допомога від Британії та Німеччини
Партнери оголосили нові внески для ППО:
Велика Британія передасть понад тисячу ракет малої дальності, пускові установки та більш ніж десяток радарів. Вартість пакета — 240 мільйонів фунтів.
Німеччина виділить 300 мільйонів доларів на американське озброєння через програму PURL. До пакета долучається Норвегія — передусім ідеться про ракети для Patriot.
Україна також пропонує партнерам передавати перехоплювачі зі своїх запасів зараз, а згодом заміщувати їх ракетами з уже законтрактованих українських замовлень. На наступний рік Київ визначив пріоритетами протидію російській балістиці, посилення авіації та забезпечення війська дронами. Серед них — FPV, безпілотники для ударів на середню й велику дальність, перехоплювачі та логістичні системи.
Спільні виробництва зброї та 62% фінансування на дрони
Євгеній Хмара, міністр оборони України: «Ще один важливий для нас напрямок — розвиток спільних виробництв. Україна має бойовий досвід та технології, партнери — виробничі потужності та інвестиції. Об’єднавши ці можливості, ми зможемо швидше створювати необхідне озброєння та масштабувати його виробництво. Для нас важливий не тільки обсяг постачання допомоги, а й якість цієї допомоги. І ми сьогодні говорили про пріоритетність постачання, пріоритети фінансування. Вважаємо, що 62 відсотки має бути спрямовано на дрони. Це і FPV, і middle-strike, і deep-strike, і логістичні дрони. Тому для нас важлиливо розвивати спільне виробництво».
Про ще одне спільне підприємство повідомив Борис Пісторіус — воно виготовлятиме наземні безпілотники в Німеччині для України. Євгеній Хмара пояснив: роботизовані системи мають дедалі більше перебирати на себе забезпечення передової, що дозволить зменшити ризики для військових.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Крим без мосту, Київ у заторах, а «Рамштайн» дає гроші й зброю | ТСН 20:00 17 ЛИСТОПАДА