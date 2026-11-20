Кримський міст / © Associated Press

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У Росії не можуть назвати термінів відновлення незаконної споруди, яку вони називають Кримським мостом. Натомість фахівці з інших країн припускають, що на його відновлення може знадобитися зо два роки. Точніше могло би знадобитися, адже Україна цього не дозволить.

Операція Сил оборони України з метою ураження Керченського мосту складалася із семи етапів і загалом тривала близько місяця, розповів президент Володимир Зеленський. Цього моменту українці чекали ще з початку повномасштабного вторгнення. Адже Керченський міст — символ окупації Криму, слабкості Заходу і безпорадності України у 2014-му. Керченський, він же Кримський міст — втілення неосяжної путінської гордині — простояв лише 8 років.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

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Удар напередодні саміту в Китаї та реакція Трампа

Операцію зі знищення Керченського мосту невипадково провели саме напередодні саміту в Китаї, де зустрічалися Путін, Трамп і Сі Цзіньпін. Зустріч, яку російська пропаганда намагалася продати як «нову Ялту», натякаючи, що, мовляв, у Шеньчжені вони втрьох поділять світ на зони свого впливу, як після Другої світової.

Та весь цей награний пафос розвіявся після того, як у самий переддень саміту світові ЗМІ рясніли кадрами мосту зі знищеним прольотом автомобільної частини і зниклою під водою металевою аркою, яка тримала конструкцію.

Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі: «Два нафтопереробні заводи, авіабаза й половина Керченського мосту за кілька днів. Схоже, в України є карти».

Пожартував очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, натякнувши на пам’ятну зустріч в Овальному кабінеті, де Трамп розпікав Зеленського. Зараз, здається, він знову незадоволений. Журналіст NBC News Гейб Ґутьєррес переказав свою розмову з Трампом, у якій президент США згадав про реакцію Путіна на руйнування мосту.

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Гейб Ґутьєррес, журналіст NBC News: «Він сказав, що говорив із Володимиром Путіним і що Путін був дуже злий на президента Зеленського через той удар по мосту, який з’єднує Росію з окупованим нею Кримом. Трамп сказав, що реакція Путіна зрозуміла».

Але тепер Зеленський значно менше турбується про почуття обох. Каже: хоч зима справді буде важкою, після неї ситуація може істотно змінитися. Прозорий натяк на очікуваний розворот політичної ситуації у США після поразки партії Трампа на виборах.

Володимир Зеленський, президент України: «Важка зима. Але після зими настане не лише весна, буде ще й Конгрес. Тож побачимо, де ми опинимося після цієї зими».

Блеф Кремля про переговори та «знак слабкості Росії»

Путін каже — беріг цей винятково цивільний об’єкт, як зіницю ока: забороняв ним возити будь-що військове і навіть пальне. Міст, обіцяє, відновлять, але тепер про припинення вогню більше не йтиметься. І це, звісно ж, брехня, бо й раніше ні на яке припинення вогню він ніколи не погоджувався, а перемовини лише імітував.

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Володимир Путін: «Після ударів по Кримському мосту домовлятися не будемо, будемо відповідати».

Володимир Зеленський, президент України: «Росіяни весь цей рік відмовляються від деескалації. З ними про це говорили різні партнери. І на все Путін відмовляв: деескалація щодо енергетики, деескалація в Чорному морі, інші формати припинення вогню. На все в Росії відповіли одне — відмовилися».

Росія програла цей рік на полі бою, каже Володимир Зеленський. Тому й продовжує бити по цивільних. Цю думку поділяють і європейські лідери. На зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні канцлер Фрідріх Мерц знову наголосив, що допомога Європи Україні триватиме, щоби досягнути миру з позиції сили.

Фрідріх Мерц, федеральний канцлер Німеччини: «Те, що Україна сильно пошкодила Керченський міст — це чітке попередження і це знак слабкості Росії. Лише в жовтні Росія втратила 50 тисяч військовослужбовців. Це масштаби, подібні до американських втрат за весь час В’єтнамської війни. І стільки Росія втрачає за один місяць. Тому Росія повинна зрозуміти: час укласти мир і скласти зброю».

«Паляниці», «Фламінго» та «Нептуни»: як знищували міст і перекрили фарватер

Дослідники з проєкту «КіберБорошно» зробили реконструкцію операції: показали, як напередодні атаки Сили оборони зачищали район від ППО і РЕБ. Потім реактивні ракетодрони вдарили по арці автомобільної частини і пошкодили цю несучу конструкцію — це зробило ефективнішими наступні удари. Далі «Паляниці» влучили в автомобільний міст, і проліт обвалився разом з аркою. Після цього по залізничному мосту хвилею полетіли ракети «Фламінго», «Нептуни», реактивні дрони Ruta та Ан-197. А під час третьої атаки — це вже візуалізація проєкту «Дніпро Осінт Гарбуз» — по залізничній частині мосту били «Нептуни».

Залізничний міст встояв, але зазнав пошкоджень. А от автомобільна арка впала поперек фарватеру Керч-Єнікальського каналу й перекрила прохід суден між Азовським і Чорним морями.

Траса Р-280, що йде з Ростова вздовж Приазов’я через окуповані території України — тепер остання транспортна артерія, що забезпечує сполучення Криму з Росією. Але українські військові тримають її під таким щільним вогневим контролем, що її офіційну назву давно забули і називають просто «дорогою смерті».

Порожні заправки в Севастополі та наслідки для російської армії в Криму

Навчені гірким досвідом мешканці півострова швидко зметикували, що означає руйнування Керченського мосту. Ще вночі, після перших ударів по мосту, вони кинулися штурмувати заправки.

В обіцянки окупантів швидко полагодити міст місцеві не вірять. Так само не надто покладаються на обіцяні пороми, адже з осені через шторми поромні перевезення в Чорному морі сильно ускладнюються і рейси постійно переносять.

Водночас виведення мосту з ладу означає не лише труднощі для населення Криму, а ще й ускладнення або припинення ним постачань військової техніки та боєприпасів. Мис Чауда, аеродроми Кача, Гвардійське, Білогірськ — щоночі з цих полігонів у Криму окупанти запускають по українських містах ракети і «Шахеди». Цей терор росіяни уже не зможуть продовжувати настільки ж інтенсивно, якщо їхні пускові установки на полігонах у Криму стоятимуть порожні.

Крім того, росіянам треба забезпечувати не лише півострів, а й своє військове угруповання на захопленій частині Запорізької і Херсонської областей. Навіть повільне виснаження ресурсів тут допоможе Силам оборони України витісняти окупантів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КРИМ ВІДРІЗАНО! Як руйнування мосту змінило хід подій та чому Путін розлючений

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