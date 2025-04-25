Місце ракетного удару по Києву / © ТСН

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У Києві тривають роботи на місці російського ракетного удару по житловому сектору. Люди несуть іграшки та квіти, щоб вшанувати пам’ять загиблих.

Про це з місця події розповів кореспондент ТСН Олександр Романюк.

«До місця трагедії продовжують йти люди. Вони несуть квіти та іграшки, щоб вшанувати людей, яких убила Росія. В цьому районі постраждало орієнтовно 20 будинків. Той будинок, на який припав найбільший удар, довелося розібрати до фундаменту. Довкола в інших будинках продовжують працювати рятувальники», — каже кореспондент ТСН.

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Олександр Романюк зазначив, що спеціальна комісія встановить, чи придатні до відновлення будинки, які постраждали через обстріл.

Місце ракетного удару по Києву / © ТСН

«Район досі оточений, тут поліція. Місцеві люди намагаються врятувати свої особисті речі», — каже кореспондент ТСН.

Нагадаємо, в Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці «прильоту» ракети по багатоповерхівці. Відомо про 12 жертв російської атаки та 87 постраждалих.

Також Росія вбила дружину чоловіка, який повернувся з полону.

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