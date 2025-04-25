- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 256
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар по Києву: на місце ракетного обстрілу люди несуть квіти та іграшки — яка ситуація (фото, відео)
Росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву. Окупанти поцілили по житловій забудові у Святошинському районі столиці, вбивши 12 людей.
У Києві тривають роботи на місці російського ракетного удару по житловому сектору. Люди несуть іграшки та квіти, щоб вшанувати пам’ять загиблих.
Про це з місця події розповів кореспондент ТСН Олександр Романюк.
«До місця трагедії продовжують йти люди. Вони несуть квіти та іграшки, щоб вшанувати людей, яких убила Росія. В цьому районі постраждало орієнтовно 20 будинків. Той будинок, на який припав найбільший удар, довелося розібрати до фундаменту. Довкола в інших будинках продовжують працювати рятувальники», — каже кореспондент ТСН.
Олександр Романюк зазначив, що спеціальна комісія встановить, чи придатні до відновлення будинки, які постраждали через обстріл.
«Район досі оточений, тут поліція. Місцеві люди намагаються врятувати свої особисті речі», — каже кореспондент ТСН.
Нагадаємо, в Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці «прильоту» ракети по багатоповерхівці. Відомо про 12 жертв російської атаки та 87 постраждалих.
Також Росія вбила дружину чоловіка, який повернувся з полону.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ 25 квітня