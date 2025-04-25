Удар по Києву: Росія вбила дружину чоловіка, який повернувся з полону

Наслідки атаки по Києву / © ДСНС

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Росіяни напередодні завдали масованого ракетного удару по Києву. Найбільше жертв у житловому будинку у Святошинському районі столиці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Киянин Олександр розповідає, що він на момент ракетного удару був у своїй спальні. Попередження про балістичну загрозу побачив, але навіть у коридор вибігти не встиг.

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Весь пошматований склом побіг рятувати інших. У сусідній кімнаті, каже, ночувала дитина. Її, певен, урятувало диво.

«Оце вікно сюди вилетіло. Все рознесло. В неї жодної царапини», — каже він.

Усі разом, розповідає, вибігли у коридор. І встигли сховатися під сходами. Тоді ж пролунав другий вибух.

Удар був такої сили, що у будинках навколо вилітали двері, вікна та сипались стіни. Микола прокинувся від того, що його привалило віконною рамою. Попри візуальний безлад, каже, його квартира на 5 поверсі постраждала навіть менше, аніж ті, що були нижче.

«Ми вийшли руки ноги на місці. а під нами була жіночка в білому, зараз всі фотографії з нею — вона була на 4 поверсі, її зачепило. Третій поверх зачепило — ми несли на килимі», — каже чоловік.

«Чоловіка і дитину буквально викинуло в інший кінець кімнати. А більше я нічого не пам’ятаю. Отака ситуація. Головне, ми живі залишились», — каже місцева жителька Вікторія Бакал.

Але так, крізь сльози кажуть місцеві, пощастило не усім. В один із майже двох десятків постраждалих будинків напряму влучила північнокорейська балістична ракета вагою в тонну. Дві третини будинку просто склалися.

Наслідки атаки у Києві / © Associated Press

Вже за лічені перші хвилини на місце прибувала патрульна поліція, яка рятувала тих, хто вцілів.

Одним із тих, хто вижив — був його друг дитинства Олександр, розповідає Олексій.

«Він взяв дитину на руки півторічну і почав виходити до сходових. І в цей час жінка дозбирала речі, вона поруч була, і в цей момент був потужний вибух, і їх завалило цеглою. Саша накрив свою доньку своїм тілом, чим спас її життя і якимсь чудом сам вцілів», — каже він.

Олександра під уламками з дитиною знайшли сусіди. А от дружина — дорогою, до лікарні померла від численних травм.

Майже дві доби рятувальники розбирали завали будинку. Кажуть, щонайменше десяток його мешканців перестали виходити на зв’язок після прильоту.

Поруч із руїнами весь час чатували заплакані рідні та друзі. Жінка благала поліцейських відшукати доньку, яка не виходить на зв’язок. Група підлітків тут же — виглядала товариша, який жив на 1 поверсі.

Роботи рятувальники подекуди зупиняли і просили тиші навколо. Аби почути під плитами тих, хто вцілів. Прямо на очах журналістів з-під завалів дістали 29-річного чоловіка. Він пробув там 6 годин.

Подекуди, до тих хто чекає, підходили поліція і психологи. Це означало лиш одне — під завалами знайшли чергового загиблого.

Через російську атаку на Святошино загинуло дванадцятеро людей, 87 постраждалих. 24 потерпілих — досі у шпиталі. Серед загиблих — троє дітей.

Найболючіше, каже Олександр, що багато потерпілих уже не вперше страждають від війни. Каже, у пошкодженій квартирі жили друзі-переселенці зі Скадовська, у яких він гостював. Раніше втекли від російської агресії. Але окупант дістався їх і в столиці. Товариш Олексія, Олександр — лише торік повернувся із російського полону. А цього разу окупанти забрали найцінніше.

«Дитина півторарічна залишилась без мами, на руках тата», — каже чоловік.

Сам Олександр просить не показувати його. Після обстрілу у нього не залишилось нічого. Оселю росіяни зруйнували, речі і документи — втрачені. Тож нині облаштовує тимчасове житло, яке йому дали на роботі.

Нагадаємо, в Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці «прильоту» ракети по багатоповерхівці. Відомо про 12 жертв російської атаки та 87 — постраждалих.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ 25 квітня