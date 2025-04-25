Удар по Києву: Росія вбила цілу родину в кімнаті - подробиці (фото)

Росіяни у Києві вбили родину

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Стали відомі нові подробиці про родину, яку вбила Росія своє ракетою під час удару по Києву проти ночі 24 квітня.

Як повідомили ТСН.ua у Київському авіаційному фаховому коледжі, серед загиблих рятувальниками було знайдено їхнього студента, його маму та тата.

«Загинув наш студент 17-річний Даня Худя. Цей хлопець був дуже веселим, позитивним, любив жартувати, вчився середньо, все, що стосувалось навчальної програми — здавав. Активно займався спортом, баскетболом. Можливо, мріяв стати баскетболістом», — розповів нам староста групи Артем Назаренко.

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До цього Артем Назаренко додав, що Данило навчався на другому курсі, опановував спеціальність «Авіаційна та ракетна космічна техніка».

Водночас інший представник коледжу, Сергій Толстой розповів нам, що Данило та його родина були 10,11 та 12 загиблими, яких знайшли під завалами.

«До останнього повідомлялось, що було 9 жертв. Але в кінця дня, вчора, коли почали розбирати завали на тому місці, де була квартира Дані на першому поверсі, знайшли його та батьків. З їхньої сім’ї вдалось врятувати сестру Дані, це дівчинка-підліток, вона зараз в лікарні. Як їй вдалось врятуватись — складно відповісти. Мені повідомляли, що вони всі були в одній кімнат», — розповів нам Сергій Толстой.

До цього він додав, що весь колектив сподівався до останнього, що Данилові та його родині повезе, як декільком іншим.

«Сподівались на це і однокласники Дані, які прийшли на місце трагедії…Виявилось, що загинуло півродини», — резюмував Толстой.

Як з’ясував ТСН.ua, в соцмережах друзі загиблого в пам’ять про цього студента виклали відео, де цей хлопець жартує, вигулює собаку та одягає на себе модну куртку.

«Плачу другий день», — написала одна з дописувачок, а інша їй відповіла, що ридає разом з його однокласниками.

Нагадаємо, в Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці «прильоту» ракети по багатоповерхівці. Відомо про 12 жертв російської атаки та 87 — постраждалих.