У якому стані породілля, яка передачасно народила дитину черех атаку "Шахедів" / © ТСН

Реклама

У багатоповерхівці на столичній Борщагівці 7 вересня загинуло троє людей — жінка та її двомісячне немовля, а також 54-річний чоловік. Історія ще однієї родини не змогла залишити байдужим жодного. Жінка на останніх місяцях вагітності перебувала в одній із квартир, яка вигоріла. Їй екстренно викликали пологи. Хлопчика назвали Назар, як мріяла про це мама.

Жінку звати Тетяна Сакіян, їй 24 роки, зараз вона у критичному стані з 90% опіками тіла. Її чоловіка звати Вадим, його стан вдалося стабілізувати, у нього 85% опіків, поки він не говорить. Рідна сестра Тетяни Сакіян — Аліна — на момент вибуху перебувала в сусідній кімнаті і дивом не зазнала жодної подряпини. Родина переїхала до Києва пів року тому з Кіровоградської області. Сестри завжди жили вдвох, бо самі сироти. Тетяна планувала народити сина і переїхати до села на Кіровоградщині, адже боялася обстрілів.

Журналісти ТСН поспілкувалися з сестрою постраждалої.

Реклама

«Моя сестра Тетяна — в дуже тяжкому стані. У неї опіки по всьому тілу, 90% опіків. Вона в реанімації. У її чоловіка Вадима — 85% опіків. Він також у реанімації зараз перебуває», — розповіла Аліна.

Тетяні 24, Вадимові — 28.

© ТСН

«Я була у своїй кімнаті майже цілий день. Ми майже не бачилися. Потім ввечері і вночі почалося. Я спала. Потім я прокинулася, вже третій („Шахед“ — Ред.) летів. Я думала, що пролетить зараз третій, і я піду в коридор до Тані й Вадима, бо ми завжди виходимо в коридор. Я думала, що він зараз пролетить, але вийшло так, що він ударив. Як розказував Вадим, вони були в коридорі, і наче все затихло. Потім летів цей третій. Вони почали заходити до своєї кімнати, але ми не побачили, що він летить просто в балкон. Вони почали бігти, і від цієї гарячої хвилі їх обпекло. Я вибігла. У мене телефон завжди біля мене, біля подушки. Я взяла телефон, почала світити. Таня, на неї впали двері. Вадим її дістав, і я дала свій одяг, бо на них одяг весь обгорів. Вони вибігли. Я взяла собі ще кофту і кросівки, і так само побігла за ними. Я викликала „швидку“, приїхала перша „швидка“ і забрала одразу Таню, а потім забрали Вадима», — розповіла сестра постраждалої.

Від кімнати, де жило подружжя, нічого не залишилося. Там провалилася підлога. Аліна пригадує, що з цього пекла їм довелося вилазити самим.

Реклама

«Мені пощастило. А от Вадиму й Тані, то ні. Вони довго мріяли про дитину», — зазначає сестра постраждалої породіллі.

За її словами, це перша дитина подружжя. Тетяна хотіла народити та переїхати до села, де, на її думку, було б безпечніше. Дівчата родом з Кіровоградської області. В Києві сестри працювали та знімали житло.

«Таня зараз у тяжкому стані. Дуже. З малюком усе добре. А Вадиму вже потроху стає краще. Йому ще нічого не повідомляли. Лікарі кажуть, що поки не треба, бо це все стрес. Він ще поки не знає», — говорить Аліна.

Малюка назвали Назаром.

Реклама

Аліна каже, що вони з Танею сироти, у них немає батьків, а у Вадима є батьки та сестра.

«У нас є родичі, то вони теж нам допомагають. Поки опікуном буде у дитини сестра Вадима», — зазначає дівчина.

Аліна збирає кошти на подальше лікування сестри та її чоловіка.

Раніше жителі пошкодженого будинку на Борщагівці розповіли, як рятувалися від ворожої атаки.