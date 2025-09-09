ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
643
Час на прочитання
3 хв

Удар по Києву: вагітна з чоловіком обгоріли, пологи викликали раніше терміну — у якому стані сім’я

Трагічна історія батьків з Борщагівки, які борються за життя після атаки «Шахеда», а їхній син народився раніше терміну через тяжкий стан матері.

Автори публікації
Наталя Островська Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У якому стані породілля, яка передачасно народила дитину черех атаку Шахедів

У якому стані породілля, яка передачасно народила дитину черех атаку "Шахедів" / © ТСН

У багатоповерхівці на столичній Борщагівці 7 вересня загинуло троє людей — жінка та її двомісячне немовля, а також 54-річний чоловік. Історія ще однієї родини не змогла залишити байдужим жодного. Жінка на останніх місяцях вагітності перебувала в одній із квартир, яка вигоріла. Їй екстренно викликали пологи. Хлопчика назвали Назар, як мріяла про це мама.

Жінку звати Тетяна Сакіян, їй 24 роки, зараз вона у критичному стані з 90% опіками тіла. Її чоловіка звати Вадим, його стан вдалося стабілізувати, у нього 85% опіків, поки він не говорить. Рідна сестра Тетяни Сакіян — Аліна — на момент вибуху перебувала в сусідній кімнаті і дивом не зазнала жодної подряпини. Родина переїхала до Києва пів року тому з Кіровоградської області. Сестри завжди жили вдвох, бо самі сироти. Тетяна планувала народити сина і переїхати до села на Кіровоградщині, адже боялася обстрілів.

Журналісти ТСН поспілкувалися з сестрою постраждалої.

«Моя сестра Тетяна — в дуже тяжкому стані. У неї опіки по всьому тілу, 90% опіків. Вона в реанімації. У її чоловіка Вадима — 85% опіків. Він також у реанімації зараз перебуває», — розповіла Аліна.

Тетяні 24, Вадимові — 28.

/ © ТСН

© ТСН

«Я була у своїй кімнаті майже цілий день. Ми майже не бачилися. Потім ввечері і вночі почалося. Я спала. Потім я прокинулася, вже третій („Шахед“ — Ред.) летів. Я думала, що пролетить зараз третій, і я піду в коридор до Тані й Вадима, бо ми завжди виходимо в коридор. Я думала, що він зараз пролетить, але вийшло так, що він ударив. Як розказував Вадим, вони були в коридорі, і наче все затихло. Потім летів цей третій. Вони почали заходити до своєї кімнати, але ми не побачили, що він летить просто в балкон. Вони почали бігти, і від цієї гарячої хвилі їх обпекло. Я вибігла. У мене телефон завжди біля мене, біля подушки. Я взяла телефон, почала світити. Таня, на неї впали двері. Вадим її дістав, і я дала свій одяг, бо на них одяг весь обгорів. Вони вибігли. Я взяла собі ще кофту і кросівки, і так само побігла за ними. Я викликала „швидку“, приїхала перша „швидка“ і забрала одразу Таню, а потім забрали Вадима», — розповіла сестра постраждалої.

Від кімнати, де жило подружжя, нічого не залишилося. Там провалилася підлога. Аліна пригадує, що з цього пекла їм довелося вилазити самим.

«Мені пощастило. А от Вадиму й Тані, то ні. Вони довго мріяли про дитину», — зазначає сестра постраждалої породіллі.

За її словами, це перша дитина подружжя. Тетяна хотіла народити та переїхати до села, де, на її думку, було б безпечніше. Дівчата родом з Кіровоградської області. В Києві сестри працювали та знімали житло.

«Таня зараз у тяжкому стані. Дуже. З малюком усе добре. А Вадиму вже потроху стає краще. Йому ще нічого не повідомляли. Лікарі кажуть, що поки не треба, бо це все стрес. Він ще поки не знає», — говорить Аліна.

Малюка назвали Назаром.

Аліна каже, що вони з Танею сироти, у них немає батьків, а у Вадима є батьки та сестра.

«У нас є родичі, то вони теж нам допомагають. Поки опікуном буде у дитини сестра Вадима», — зазначає дівчина.

Аліна збирає кошти на подальше лікування сестри та її чоловіка.

Раніше жителі пошкодженого будинку на Борщагівці розповіли, як рятувалися від ворожої атаки.

Дата публікації
Кількість переглядів
643
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie