Удар по "Охматдиту": які секрети здав українській розвідці російський пілот – огляд

Вдалося встановити прізвища 30 командирів важкої бомбардувальної авіаційної дивізії Росії.
Російський пілот передав українській розвідці інформацію, за якою було встановлено прізвища 30 командирів авіаційної дивізії РФ, причетних до ракетного удару по “Охматдиту”. Все це він зробив з території Росії завдяки спеціальному чат-боту.
Всі подробиці цієї операції розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.
Удар по “Охматдиту”: нові подробиці
Момент удару по "Охматдиту" вже бачили всі. На кадрах чітко видно, що ракета летить просто у лікарню.
Вже згодом фахівці назвали, що це була ракета Х-101, слідчо-оперативна група СБУ працювала на місці трагедії з перших хвилин і робила все можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ.
Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар рашистів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів.
А вже за кілька днів стали відомі прізвища тих, хто був причетний до терористичної та цинічної атаки по найбільшій дитячій лікарні в Україні.
"Злив" від російського пілота
Перш ніж назвати путінських вбивць, варто розповісти, хто злив про них інформацію. Журналісти, посилаючись на джерела в розвідці, заявили, що після удару по дитячій лікарні "Охматдит" ракетою Х-101 на Головне управління розвідки Міноборони вийшов російський льотчик і передав дані, завдяки яким і вдалося встановити прізвища 30 командирів важкої бомбардувальної авіаційної дивізії Росії.
Це зробив один із льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії військової частини 06987, що базується на аеродромі "Енгельс" — саме звідти росіяни постійно обстрілюють Україну ракетами Х-101.
Він написав розвідникам через спеціальний чат-бот і зазначив, що "шокований" ударом по дитячій лікарні, тому нібито й вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.
Як повідомляє група "Інформаційний спротив", серед масиву інформації – документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин.
Вбивці поіменно
Зазначається, що найбільшу цінність представляють документи під грифом "таємно" 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Відтак ГУР МО отримало поіменний список командирів дивізії:
ПЕЧКАРЬОВ Олексій Геннадійович - він командир літака Ту-95; МАРТИНОВ Андрій Павлович, помічник штурмана авіаційної ескадрильї; ГОВОРОВ Владислав Сергійович, ймовірно, начальник служби захисту державної таємниці; ГОЛОВАНОВ В’ячеслав Георгійович; АЛУЄВ Олександр Миколайович, ймовірно, обіймає посаду командира управління кадрів; ХОХРЯКОВ Денис Петрович, старший офіцер, 52 важкого бомбардувального авіаційного полку; МІХАЙЛІШИН Олег Володимирович - заступник командира по роботі з особовим складом 22 вбад; АЗАРЕНКОВ Олександр Юрійович, старший офіцер, 22 важкого бомбардувального авіаційного полку; БАРАНОВ Олег Юрійович, старший штурман 22 авіаційного полку; БУРДАКОВ Павло Володимирович, командир літака Ту-160, 121 важкого бомбардувального авіаційного полку; ТАТУР Володимир Бронеславович; ДОЛГУШИН Сергій Володимирович, старший офіцер 22 важкого бомбардувального авіаційного полку; ПАПІКЯН Микола Лукашевич, заступник начальника штабу; КОРЯКІН Ілля Володимирович, начальник штабу; СМІРНОВ Максим Владиславович, старший офіцер; КАШЛЄВ Олександр Сергійович, старший офіцер, підполковник; БЄЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Костянтин Петрович; СТРУЧКОВ Станіслав Дмитрович; ЦИБІЗОВ Олексій Сергійович, старший офіцер; МАЛЮКОВ Андрій Іванович, ймовірно, начальник метеорологічної служби; СТЕПАНЕНКО Дмитро Вікторович, заступник начальника штабу по службі військ і безпеці військової служби, підполковник; СОЛОВЙОВ Руслан Арсланович, старший офіцер; ЗИКОВ Віталій Євгенович, старший офіцер, 22 вбад підполковник; ПОКАТІСОВ Олександр Сергійович; МАЛІНІН Владислав Вікторович, старший штурман; СКІТСЬКИЙ Олег Ігорович, командир 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ПКС РФ, полковник; ТЕТЄРЄВ Сергій Вікторович, старший офіцер; ВАРПАХОВИЧ Микола Миколайович, командир 22 вбад, полковник; КАПША Трофим Олександрович, заступник командира 22 вбад, полковник та ГОРЛОВ Володимир Олександрович, старший офіцер 22 вбад, майор.
Крім того, серед матеріалів, кажуть розвідники, є особові справи старшого офіцерського складу, персональні дані військових та членів їхніх родин, а також грифовані документи ДСК 22-ї авіадивізії.
Також аналітики інтернет-спільноти Molfar ідентифікували військові підрозділи, які причетні до атаки на “Охматдит".
Відплата буде
У матеріалі також вказуються дані, фото та контакти 95 російських пілотів, командувачів, інженерів та їхніх родин, які віддають накази та запускають ракети по лікарнях, житлових будинках і дітях в Україні.
Також у матеріалі аналітики наводять факти, що спростовують пропаганду РФ.
Тим часом в СБУ заявили, що відплата буде - і за удар по “Охматдиту”, і взагалі за кожен злочин проти українського народу.
Цинічна брехня Кремля
Попри фото та відео з Охматдиту та низку доказів про ракетну атаку від офіційних установ нашої країни, росіяни продовжують нахабно брехати.
У Кремлі цинічно заявили, мовляв, не завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні, а б’ють, мовляв, лише по військових. Зокрема, про це заявив речник Путіна Пєсков, коментуючи "приліт" в "Охматдит" у Києві.
Але нічого нового ми не почули, лунає одна й та ж риторика від першого дня повномасштабної війни.
З цього можна зробити висновки, що ворог зрозуміє лише мову сили, коли отримає відповідь за ці цинічні удари. Тому було б добре, щоб західні партнери України не лише висловлювали співчуття, але й нарешті дали дозвіл Україні бити вглиб РФ по військових базах.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео " УДАР ПО ОХМАТДИТУ: РОСІЙСЬКИЙ ПІЛОТ "ЗЛИВ" УКРАЇНСЬКІЙ РОЗВІДЦІ СЕКРЕТНІ ДАНІ!!"
Нагадаємо, українські правоохоронці вважають, що російська ракета Х-101 влучила і вразила вона "саме ту ціль, на яку була запрограмована" під час удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
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