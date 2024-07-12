Удар по "Охматдиту": які секрети здав українській розвідці російський пілот – огляд

Російський пілот передав українській розвідці інформацію, за якою було встановлено прізвища 30 командирів авіаційної дивізії РФ, причетних до ракетного удару по “Охматдиту”. Все це він зробив з території Росії завдяки спеціальному чат-боту.

Всі подробиці цієї операції розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Удар по “Охматдиту”: нові подробиці

Момент удару по "Охматдиту" вже бачили всі. На кадрах чітко видно, що ракета летить просто у лікарню.

Вже згодом фахівці назвали, що це була ракета Х-101, слідчо-оперативна група СБУ працювала на місці трагедії з перших хвилин і робила все можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ.

Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар рашистів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів.

А вже за кілька днів стали відомі прізвища тих, хто був причетний до терористичної та цинічної атаки по найбільшій дитячій лікарні в Україні.

"Злив" від російського пілота

Перш ніж назвати путінських вбивць, варто розповісти, хто злив про них інформацію. Журналісти, посилаючись на джерела в розвідці, заявили, що після удару по дитячій лікарні "Охматдит" ракетою Х-101 на Головне управління розвідки Міноборони вийшов російський льотчик і передав дані, завдяки яким і вдалося встановити прізвища 30 командирів важкої бомбардувальної авіаційної дивізії Росії.

Це зробив один із льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії військової частини 06987, що базується на аеродромі "Енгельс" — саме звідти росіяни постійно обстрілюють Україну ракетами Х-101.

Він написав розвідникам через спеціальний чат-бот і зазначив, що "шокований" ударом по дитячій лікарні, тому нібито й вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Як повідомляє група "Інформаційний спротив", серед масиву інформації – документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин.

Вбивці поіменно

Зазначається, що найбільшу цінність представляють документи під грифом "таємно" 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Відтак ГУР МО отримало поіменний список командирів дивізії:

ПЕЧКАРЬОВ Олексій Геннадійович - він командир літака Ту-95; МАРТИНОВ Андрій Павлович, помічник штурмана авіаційної ескадрильї; ГОВОРОВ Владислав Сергійович, ймовірно, начальник служби захисту державної таємниці; ГОЛОВАНОВ В’ячеслав Георгійович; АЛУЄВ Олександр Миколайович, ймовірно, обіймає посаду командира управління кадрів; ХОХРЯКОВ Денис Петрович, старший офіцер, 52 важкого бомбардувального авіаційного полку; МІХАЙЛІШИН Олег Володимирович - заступник командира по роботі з особовим складом 22 вбад; АЗАРЕНКОВ Олександр Юрійович, старший офіцер, 22 важкого бомбардувального авіаційного полку; БАРАНОВ Олег Юрійович, старший штурман 22 авіаційного полку; БУРДАКОВ Павло Володимирович, командир літака Ту-160, 121 важкого бомбардувального авіаційного полку; ТАТУР Володимир Бронеславович; ДОЛГУШИН Сергій Володимирович, старший офіцер 22 важкого бомбардувального авіаційного полку; ПАПІКЯН Микола Лукашевич, заступник начальника штабу; КОРЯКІН Ілля Володимирович, начальник штабу; СМІРНОВ Максим Владиславович, старший офіцер; КАШЛЄВ Олександр Сергійович, старший офіцер, підполковник; БЄЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Костянтин Петрович; СТРУЧКОВ Станіслав Дмитрович; ЦИБІЗОВ Олексій Сергійович, старший офіцер; МАЛЮКОВ Андрій Іванович, ймовірно, начальник метеорологічної служби; СТЕПАНЕНКО Дмитро Вікторович, заступник начальника штабу по службі військ і безпеці військової служби, підполковник; СОЛОВЙОВ Руслан Арсланович, старший офіцер; ЗИКОВ Віталій Євгенович, старший офіцер, 22 вбад підполковник; ПОКАТІСОВ Олександр Сергійович; МАЛІНІН Владислав Вікторович, старший штурман; СКІТСЬКИЙ Олег Ігорович, командир 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ПКС РФ, полковник; ТЕТЄРЄВ Сергій Вікторович, старший офіцер; ВАРПАХОВИЧ Микола Миколайович, командир 22 вбад, полковник; КАПША Трофим Олександрович, заступник командира 22 вбад, полковник та ГОРЛОВ Володимир Олександрович, старший офіцер 22 вбад, майор.

Крім того, серед матеріалів, кажуть розвідники, є особові справи старшого офіцерського складу, персональні дані військових та членів їхніх родин, а також грифовані документи ДСК 22-ї авіадивізії.

Також аналітики інтернет-спільноти Molfar ідентифікували військові підрозділи, які причетні до атаки на “Охматдит".

Відплата буде

У матеріалі також вказуються дані, фото та контакти 95 російських пілотів, командувачів, інженерів та їхніх родин, які віддають накази та запускають ракети по лікарнях, житлових будинках і дітях в Україні.

Також у матеріалі аналітики наводять факти, що спростовують пропаганду РФ.

Тим часом в СБУ заявили, що відплата буде - і за удар по “Охматдиту”, і взагалі за кожен злочин проти українського народу.

Цинічна брехня Кремля

Попри фото та відео з Охматдиту та низку доказів про ракетну атаку від офіційних установ нашої країни, росіяни продовжують нахабно брехати.

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У Кремлі цинічно заявили, мовляв, не завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні, а б’ють, мовляв, лише по військових. Зокрема, про це заявив речник Путіна Пєсков, коментуючи "приліт" в "Охматдит" у Києві.

Але нічого нового ми не почули, лунає одна й та ж риторика від першого дня повномасштабної війни.

З цього можна зробити висновки, що ворог зрозуміє лише мову сили, коли отримає відповідь за ці цинічні удари. Тому було б добре, щоб західні партнери України не лише висловлювали співчуття, але й нарешті дали дозвіл Україні бити вглиб РФ по військових базах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео " УДАР ПО ОХМАТДИТУ: РОСІЙСЬКИЙ ПІЛОТ "ЗЛИВ" УКРАЇНСЬКІЙ РОЗВІДЦІ СЕКРЕТНІ ДАНІ!!"

Нагадаємо, українські правоохоронці вважають, що російська ракета Х-101 влучила і вразила вона "саме ту ціль, на яку була запрограмована" під час удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

“Охматдит” в найкоротші терміни відновив деякі відділення, щоб надавати допомогу діткам

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