Удар по "Охматдиту": Зеленський не стримався і просить США дозволити бити по території РФ

Бити по Росії вглиб, аби знищувати військові об'єкти й тим самим рятувати українських дітей. Президент України Володимир Зеленський потужно звернувся до американців під час виступу та мало не заплакав, коли мова зайшла за "Охматдит". Крім того, президент України розкрив карти – як у травні-червні вдалося стримати наступ на Харківщині й не дати Путіну захопити сам Харків.

Усі деталі в ексклюзиві TSN.ua. розповіла Вікторія Гнатюк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ СТРИМАВСЯ У США: "Коли помирають діти – хочеться вбити Путіна!"

Зеленський ледь стримав сльози

8 липня 2024 року – нова трагедія в Україні. Росіяни атакували кілька міст й зокрема цілеспрямовано вгатили по найбільшій дитячій лікарні країни "Охматдит", коли там перебувало понад 600 пацієнтів. Зараз Зеленський у США, де зробив нові потужні заяви до американців і не тільки.

"Хочеться вбити Путіна", – так президент України прокоментував прицільний удар по дитячому медичному закладу.

Трагедії можна було уникнути!

Але такої трагедії могло не бути, якби союзники нарешті дозволили бити своєю зброєю вглиб Росії по військових аеродромах та літаках, які бомбардують Україну. Один із основних закликів Зеленського, який прилетів на саміт НАТО до Вашингтону, – дозволити нарешті уражати військові цілі РФ, аби захистити українські міста. На цьому Зеленський наголосив і під час свого виступу в Інституті Рональда Рейгана.

Що врятувало Харківщину?

Володимир Зеленський нагадав, що рішення США дозволити Україні знищувати російські військові обʼєкти біля Харківщини зупинило просування загарбників на півночі області, хоча тоді Путін націлився захопити і сам Харків, скориставшись, зокрема, моментом, коли пакет допомоги для України в США все ніяк не могли ухвалити.

Нове рішення

Окремо хочеться подякувати новому прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру. Той чітко заявив, що Велика Британія дозволяє Україні завдавати ударів ракетами Storm Shadow вглиб території РФ, повідомляє Bloomberg.

Водночас Зеленський заявив, що Україна може витіснити російські війська з півдня України, якщо отримає достатньо далекобійної зброї.

Зайшла мова і за такі довгоочікувані F-16. Їх, наголошує Зеленський, у кількості 10-20 штук буде недостатньо, щоб змінити перебіг війни.

ППО ніколи не буде достатньо!

Також президент України подякував за нові обіцяні установки Patriot, втім зазначив, що і цього, на жаль, буде недостатньо.

Зупинити Путіна можна лише спільними зусиллями!

За роки повномасштабної війни у світі вже не раз переконалися, що зволікання партнерів дорого обходяться Україні – гинуть люди, гинуть маленькі діти, стираються з лиця землі українські міста. Союзники це визнають, втім продовжують обмежувати, хоча і без допомоги не залишають. Путіна можливо буде зупинити лише тоді, коли світ об’єднається та змусить кривавого лідера боятися наслідків.

Нагадаємо, ТСН.ua. зібрав головні заяви Володимира Зеленського під час його виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні.

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