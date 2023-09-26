Удар по штабу Чорноморського флоту РФ: Світан розповів, який насправді це матиме вплив на війну

В тимчасово захопленому Севастополі 22 вересня було атаковано штаб російського Чорноморського флоту. Внаслідок удару загинуло 34 офіцерів, серед них — командувач ЧФ РФ Віктор Соколов. Однак це сильно не виб’є війська росіян, які обороняються — тиждень максимум.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

“Скоріш за все, 34 офіцери — це цифри по двом командним пунктам. Перед цим був знищений запасний командний пункт і через день вже був удар по пункту, який на той момент знаходився в штабі Чорноморського флоту РФ. Тобто це загальні цифри по двом ударам”, — сказав експерт.

“Справа в тому, що лава “запасних” у росіян дуже велика — тисяча генералів і командного складу. Тому це десь на тиждень виб’є із управління дії Чорноморського флоту”, — вважає він.

“Можливо це і спровокувало їхню неучасть у тій хвилі авіаційних ракет Х-101, Х-555, яка була кілька днів тому. А далі вони знову налаштовуються, перехоплюються управління”, — зазначив Світан.

“Тобто такий удар сильно не виб’є війська росіян, які обороняються. В обороні в цьому сенсі набагато легше діяти. Якщо б вони у наступі зараз діяли, тоді б удар по штабам серйозно вибивав їх з темпів наступальних дій”, — зауважив експерт.

“Тим не менш, це все-таки удар по верхівці керівництва Чорноморського флоту. Це як мінімум неприємно російському командуванню”, — резюмував він.

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Удар по штабу Чорноморському флоту РФ: що відомо

У п'ятницю, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту.

Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцерів, серед них — командувач ЧФ РФ Віктор Соколов.

Російські окупанти хочуть влаштувати "хресну ходу" у Севастополі із іконою Федора Ушакова, яка нібито була у будівлі штабу Чорноморського флоту РФ під час удару і яка вцілила.

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