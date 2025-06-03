Удар по стратегічній авіації: експерт пояснив, у якому стані літаки та чи зможе РФ їх часто використовувати

Авіація РФ / © Janes.com

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Росія намагалась вберегти свою стратегічну авіацію від ударів, а тому розміщувала її на захищених аеродромах. Водночас, російська стратегічна авіація є застарілою та має обмежені ресурси.

Про це у коментарі Марічці Падалко сказав авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Авіаексперт зауважив, що РФ намагалась захищати свою стратегічну авіацію від ударів.

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«Росія не може будувати будь-який з літаків стратегічної авіації. Безумовно, ми бачили путінську пропаганду стосовно того, що вони там, будь-як, побудували новий літак Ту-160, але треба зауважити, що цей літак був побудований виключно за рахунок залишків деяких елементів, які залишились в спадок від Радянського Союзу. І досі Росія так і не змогла повторити технологію створення титанової балки, яка кріпить весь цей літак, на якій тримається вся архітектура цього літака», — пояснив авіаексперт.

Експерт зазначив, що у РФ є і проблеми з двигунами до літаків.

«Двигуни на нових літаках були поставлені зі старих літаків, які вже експлуатувалися. Тобто ми розуміємо глибоку проблему стратегічної авіації. Додатково, неочікуване тривале використання — це суттєве зменшення ресурсу», — сказав Анатолій Храпчинський.

Експерт зауважив, що таким чином у Росії є ще небагато таких літаків і вони теж мають обмежений ресурс.

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Нагадаємо, 1 червня СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ. Одночасно було уражено чотири військові аеродроми в тилу країни-агресорки: «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Уражено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.