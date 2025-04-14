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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Удар по Сумах: російська ракета вбила 11-річного Максима і його батьків дорогою до церкви

Колега загиблої родини розповіла щемливі подробиці про життя людей, яких убила путінська ракета.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Родина Мартиненків

Наталія Мартиненко, її чоловік Микола та їхній син Максим були вбиті в Сумах російською ракетою у Вербну неділю / © ТСН

Стали відомі нові щемливі подробиці про родину Мартиненків, яку разом з іншими людьми вбила російська ракета в Сумах у Вербну неділю, 13 квітня. Нагадаємо, що під час удару російські ракети вбили, серед інших, Наталію Мартиненко, її чоловіка та їхнього 11-річного сина Максима.

Як розповіла ТСН.ua колега та подруга загиблої Наталії Мартиненко Лілія Курасова, за її даними, родина Мартиненків у момент ракетного удару або їхала до церкви, або поверталася звідти.

«Я і подруга, і колега Наталії. Я знала всю її родину — і чоловіка, і її сина Максима. Це була чиста та щира родина. У них за душею ніколи нічого не було важкого, вони вірили в чисте і світле. Вони дуже вірили в те, що добро переможе», — каже Лілія Курасова.

За її словами, Наталія хотіла здобути спеціальність педагога і пішла вчитися.

«Потім повернулася до роботи (косметичний бізнес — Ред.). Наталія була настільки позитивною людиною, що це було іноді складно зрозуміти. Я не розумію, чому люди, які щиро вірили в прекрасне, чому їх не стало…» — ледь стримуючи сльози, розповідає пані Лілія.

Вона продовжує: «Максим дуже хотів бути професійним футболістом. Батьки все робили для Максика, організовували для нього поїздки на змагання. Він виріс у мене на очах».

За словами Лілії Курасової, у подружжя Мартиненків була щемлива історія кохання.

«Я пам’ятаю, як Микола робив Наталії пропозицію. Це було на Хрещатику в Києві, він дуже гучно освідчився їй. Він дуже її кохав, був готовий на все заради неї. Носив її на руках у прямому сенсі, хоча був меншим за неї. Це було так мило….», — каже Лілія Курасова.

До цього вона додає: «Вони хотіли ще народити дитину, але у них не вийшло. Всю нерозтрачену любов вони давали Максиму. Наталія мріяла бути щасливою, мріяла про те, що добро переможе, що ми всі будемо щасливо жити в Україні, мріяла про власну справу».

Крім того, пані Лілія розповіла, що у загиблої Наталії залишилася тяжкохвора лежача мама.

«Вона дуже давно прикута до ліжка, у неї перша група інвалідності, вона не рухається. Наташа і Микола були єдиними, хто доглядав за нею. Зараз буду з’ясовувати, як можна допомогти цій жіночці», — каже Лілія.

За її інформацією, родина Мартиненків потрапила під удар російських ракет у той час, коли їхала до своєї церкви.

«Чоловік Наталії був таким собі добряком. Не все гарно у нього складалося в житті, але найкращим було те, що він зустрів Наташу і вони створили сім’ю. Був дуже простою людиною, трудягою. Найвищою цінністю для нього була його родина», — каже Лілія Курасова.

Нагадаємо, що за оновленими даними, внаслідок ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

Раніше повідомлялося про те, що Росія атакувала Суми: багато загиблих, є поранені.

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