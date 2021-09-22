Удар по урожаю, комахах і екології: у Черкаській області авіація розпорошила над городами хімічні речовини

Удар по урожаю, комахах і екології: у Черкаській області авіація розпорошила над городами хімічні речовини

Місцеві мешканці не знають, яку саме речовину розпорошили з повітря і чим вона небезпечна. Однак експерти кажуть, що урожай тепер краще не вживати.

У селищі Веселівка Черкаської області фермери з авіації розпорошили на городи приватних будинків хімічні речовини. В результаті чого у власників господарства постраждав урожай. Обробляти ж аграрії повинні були не землю місцевих мешканців, а сільськогосподарські поля.

ТСН.ua з'ясував, що сталося з урожаєм і чим шкодить авіаційна обробка полів навколишнім територіям.

Що сталося

Як стало відомо, подія трапилася 14 вересня в невеликому селищі в Христинівському районі Черкаської області. Там місцеві мешканці почули в небі ревіння двигунів літака, а згодом виявили, що їхній урожай постраждав від невідомої хімічної речовини.

"Навколо селища ростуть поля з соняшником. Їх оббризкують якимось хімікатом, щоб вони швидше сохли. Цього разу літак літав і розвертався прямо над селом. Постраждали близько 70% городів", — розповів ТСН.ua місцевий мешканець Антон Лісовенко.

Хто саме займався обробкою полів, зараз невідомо. Селяни лише будують припущення, чиїх рук це могло бути.

"Постраждала капуста. Видно, що на неї потрапила якась хімія. Вона сушить рослини. Теж видно і на листках буряка, на деревах. А обробляли з авіації чиїсь приватні поля. Вітер не врахували і все це задуло до нас", — підкреслив Антон Лісовенко.

Він також додав, що авіація, яка розпорошує над полями хімічні речовини, повинна обробляти ділянки на відстані мінімум одного кілометра від населених пунктів.

Підтримує його і біолог Вадим Манюк. За його словами, обробка полів з повітря безпосередньо шкодить не тільки рослинам, але і популяції комах.

"Важко сказати, які будуть наслідки для людей, для культур і городів, бо ми не знаємо, що саме розпорошили з літака. Але я б почав з того, що сьогодні авіаційну обробка взагалі потрібно заборонити. Особливо в густонаселених районах", — ділиться з ТСН.ua кандидат біологічних наук, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара Вадим Манюк.

Проблема такого типу обробки полів в тому, що відбувається вона з повітря. А повітряні потоки, в свою чергу, можуть переміщатися безпосередньо в густонаселені райони.

"Навіть якщо маршрут літака проходить за селом, все одно це "кам'яний вік". Вітер переносить хмару препарату і накриває нею сади, дику природу. Така хмара може знищити популяцію якихось комах. Інша справа, коли мова йде про наземну обробку полів. Там для навколишніх територій наслідки набагато менше", — пояснює Вадим Манюк.

Наскільки це шкідливо

За словами експертів, харчуватися врожаєм, на який потрапили хімічні речовини, — не можна. Це може призвести до отруєння. Крім того, обробка може призвести до повного знищення озимих культур.

"Є препарати на підставі неорганічної хімії, які припиняють ріст рослин. Ці препарати токсичні для людей. Вони можуть викликати отруєння. Але овочі, які постраждали в даному випадку, швидше за все не смертельно отруйні, але їх все одно краще не вживати. Обробка могла вплинути на озимі культури. Якщо вони не будуть повністю знищені, то в будь-якому випадку зупинять зростання — очікувати від них урожай не варто”, — резюмував кандидат біологічних наук, доцент кафедри географії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара Вадим Манюк.

Нагадаємо, що у Дніпрі серед річки утворився острів. Мешканці міста стали ставити запитання, чи це - природне диво, чи ознаки екологічної проблеми.

Новини України: в Черкаській області городи місцевих мешканців з авіації обробили хімічними речовинами

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