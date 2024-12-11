Удар по Запоріжжю: люди, які вижили під час обстрілу клініки, розповіли про російський теракт

Окупанти запустили ракету по клініції, де були люди.

В Запоріжжі надзвичайники врятували двох жінок, які опинилися під руїнами після російського ракетного удару. Потерпілі змогли зателефонувати до ДСНС і розповісти, де саме перебувають. Напередодні окупанти балістикою атакували житлові квартали Запоріжжя. 7 людей загинули, 22 поранено. Епіцентром влучання стала приватна клініка, але пошкоджені й сусідні багатоповерхівки та навчальний заклад.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Вдень 10 грудня російські терористи вгатили по Запоріжжю. Поцілили по приватній клініці, під руїнами опинилися люди. Одразу після удару біля медзакладу збираються люди – це рідні медпрацівників і пацієнтів, що під час удару були у клініці. Без перепочинку працюють і рятувальники, завали обстежують службові собаки. Сподіваються врятувати заблокованих потерпілих.

На місце удару приходять люди

Пані Ганна працює в цій клініці офтальмологинею, каже, вибуху навіть почути не встигла, як раптово на неї почала падати стеля.

"Вибуху я не чула. Стеля падає мені на голову. Поруч була інша лікарка. Її придавило. Коли я вилізла, почала кричати – рятуйте. Дзвонила чоловікові, він прибіг. Рятувальники приїхали", – каже лікарка Ганна Зубченко.

Лікарка каже, під час влучання всередині було близько двох десятків людей – це медики та пацієнти. Вибухова хвиля була такої сили, що розтрощила також кавʼярню поряд, пошкоджень зазнав і сусідній ліцей. В момент удару в ньому перебували шестеро людей – персонал, викладачі та директорка.

"Був дикий вибух, ми бігли на перший поверх. Там у нас є кладовочка з гіпсокартону, ну це для нас заспокоєння, що це наше сховище", – каже директорка єврейського ліцею Доліна Шальміна.

В ліцеї побито систему опалення, вода з третього поверху тече на перший, вибуховою хвилею винесло вікна, потрощило паркан і фасад.

Наслідки обстрілу Запоріжжя

На місці ворожого удару по клініці одразу розгорнули пошукову операцію, адже на зв'язок не виходили кілька людей. Намети з гарячим чаєм та їжею розгорнули волонтери.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Телефонували з-під завалів! Росіяни поцілили по лікарні в Запоріжжі!

Нагадаємо, вже 19 годин триває рятувальна операція після ворожого удару по середмістю Запоріжжя. Внаслідок атаки загинуло 7 людей. Під завалами ще є люди.

Телефонували з-під завалів! Росіяни поцілили по лікарні в Запоріжжі!

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