Удар по житловому будинку в Києві: дрон влетів у квартиру, очевидці розповіли про страшну ніч

Наслідки обстрілу Києва / © ТСН

Росіяни у ніч проти 25 листопада завдали ударів по Дніпровському районі Києва. У житлову 9-поверхівку влучив ворожий ударний безпілотник, забравши життя двох людей.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

Влучання прийшлося у квартиру на сьомому поверсі, після чого спалахнула масштабна пожежа, що охопила горішні поверхи. Люди опинилися у вогняній пастці, про що свідчать жахливі кадри з місця події, де мешканці кричали про допомогу.

«Пів на третю десь дужчав дрон, потім вибух був дуже гучно. У сусідки вигоріла квартира, це якраз у неї прилетіло. Там все добре, сусідка була у селі. Єдине що пес, можливо, загинув, який там залишався», — розповів місцевий.

Люди кажуть: «Народилися у сорочках»

Мешканці верхніх поверхів розповіли, як рятувалися від їдкого диму та вогню.

«Ми на восьмому поверсі, ми скочили, думали, це у будинку навпроти, — поділилася пара, яка мешкала над місцем удару. — Ми виходили через дим. Намочили рушники і вискочили. Я не знаю, як ми йшли, люди, жінка у крові була. Ми вважаємо, що народилися у сорочках, бо трохи правіше, і це б до нас було».

На місці влучання від ночі працюють рятувальники, розбираючи завали. Постраждалий під’їзд досі заблокований.

Наслідки для сусідніх будинків

Вибухова хвиля вибила чимало вікон та балконних рам навіть у сусідніх багатоповерхівках.

«Це жах, з дитиною в сховище не ходили, у коридорі сиділи, це просто жах» — плачучи розповіла одна з мешканок.

На місці розгорнуті оперативні штаби, які надають людям необхідні матеріали, зокрема плівку, щоб швидко закрити вибиті вікна від холоду та вологи.

