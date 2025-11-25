ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
386
Час на прочитання
2 хв

Удар по житловому будинку в Києві: дрон влетів у квартиру, очевидці розповіли про страшну ніч

Жахлива нічна атака на Дніпровський район столиці. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, перетворивши її на вогняну пастку.

Наслідки обстрілу Києва

Наслідки обстрілу Києва / © ТСН

Росіяни у ніч проти 25 листопада завдали ударів по Дніпровському районі Києва. У житлову 9-поверхівку влучив ворожий ударний безпілотник, забравши життя двох людей.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

Влучання прийшлося у квартиру на сьомому поверсі, після чого спалахнула масштабна пожежа, що охопила горішні поверхи. Люди опинилися у вогняній пастці, про що свідчать жахливі кадри з місця події, де мешканці кричали про допомогу.

«Пів на третю десь дужчав дрон, потім вибух був дуже гучно. У сусідки вигоріла квартира, це якраз у неї прилетіло. Там все добре, сусідка була у селі. Єдине що пес, можливо, загинув, який там залишався», — розповів місцевий.

Люди кажуть: «Народилися у сорочках»

Мешканці верхніх поверхів розповіли, як рятувалися від їдкого диму та вогню.

«Ми на восьмому поверсі, ми скочили, думали, це у будинку навпроти, — поділилася пара, яка мешкала над місцем удару. — Ми виходили через дим. Намочили рушники і вискочили. Я не знаю, як ми йшли, люди, жінка у крові була. Ми вважаємо, що народилися у сорочках, бо трохи правіше, і це б до нас було».

На місці влучання від ночі працюють рятувальники, розбираючи завали. Постраждалий під’їзд досі заблокований.

Наслідки для сусідніх будинків

Вибухова хвиля вибила чимало вікон та балконних рам навіть у сусідніх багатоповерхівках.

«Це жах, з дитиною в сховище не ходили, у коридорі сиділи, це просто жах» — плачучи розповіла одна з мешканок.

На місці розгорнуті оперативні штаби, які надають людям необхідні матеріали, зокрема плівку, щоб швидко закрити вибиті вікна від холоду та вологи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЕКСКЛЮЗИВ! Відео з місць "прильотів" у Києві! Розтрощені будинки, згорілі квартири, зaгuблi!

Дата публікації
Кількість переглядів
386
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie