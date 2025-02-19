Удар Росії по ЧАЕС: яка ситуація зараз і скільки коштуватиме відновлення арки "Укриття"

Україна готує покроковий план відновлення арки "Укриття" над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Уряд уже розпочав переговори з міжнародними партнерами, які допомагали зводити саркофаг. На підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС Кабмін спрямував понад півтора мільярда гривень. Ізоляційну споруду пошкоджено внаслідок влучання російського дрона із фугасною бойовою частиною 14 лютого. Але роботи з ліквідації наслідків чергового акту російського ядерного терору тривають досі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.

"На висоті ста десяти метрів над землею рятувальники працюють уже пʼятий день поспіль. Майже чотири десятиліття минуло з дня аварії на ЧАЕС - і на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції знову ліквідовують наслідки вибуху - цього разу через влучання російського дрона", - зауважує Наталія Ткачук.

На даху цілодобово чергують верхолази ДСНС. Відкритого вогню вже немає, але осередки тління загасити досі не вдається.

Роботи на ЧАЕС

"Сама структура зовнішньої арки складається із теплоізолюючих матеріалів, які в середині покладено так звану мембрану, мембрана ця її склад - це синтетичний каучук з якимись домішками. Які домішки - на сьогоднішній день ми вивчаємо. Потрібне заключення експертів - щоб вони нам дали рекомендації щодо тушіння цієї мембрани", - каже голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко.

За задумом, захисна арка мала витримувати екстремальні погодні умови і температури. Однак, на те, що колись по ядерному об’єкту буде пряме влучання російського безпілотника, конструктори вочевидь не розраховували.

Внаслідок дронової атаки 14 лютого постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. "Укриття", що мало захищати залишки реактора від витоку радіації, тепер має пробоїну - діаметром приблизно 6 метрів. Площа наскрізних руйнувань саркофагу сягає 15 квадратних метрів. Вибух пошкодив частину конструкції, вентиляційні комунікації, підйомники та інше обладнання.

"Сам обʼєкт будувався за рахунок фонду донорського, до якого робили внески понад 45 країн. І це більше ніж півтора мільярди євро. Ми зараз готуємо таке спільне рішення щодо того, як ми будемо швидко повертати конструкцію в той режим роботи, в якому вона повинна бути і заради якого будувалась", - каже міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Зведення арки “Укриття” над 4 енергоблоком Чорнобильської АЕС тривало сім років. Це найбільша у світі рухома наземна споруда. Разом із устаткуванням конструкція важить більше 30 тисяч тонн. Укриття мало прослужити щонайменше 100 років. Втім головна його функція - ізоляція на тепер, кажуть у Міндовкілля, фактично втрачена.

На підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС український уряд вже спрямував понад півтора мільярда гривень. Втім оцінити усі збитки експерти зможуть лише по завершенню робіт з ліквідації наслідків чергового акту російського ядерного терору.

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