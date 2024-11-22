Удар Росії по Україні новою ракетою: що кажуть у США, Європі та Китаї

Україна скликає термінове засідання з НАТО через удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. Провести його планують 26 листопада на рівні послів. Тим часом світові лідери по-різному відреагували на дії Кремля. Одні заявляють, що не припинять допомагати Україні. Інші - бояться нового і небезпечного витка війни, що може набути глобальних масштабів.

Реакції на удар "Орєшніком" збирала кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко.

Що кажуть у США про удар

Про удар експерементальною міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні чи не першими довідалися Сполучені Штати. Американське посольство у той день оприлюднило термінове попередження про підвищену загрозу удару і зачинило на день амбасаду, чим неабияк наполохали решту дипломатів та самих українців.

Вже згодом Вашингтон повідомить - росіяни сповістили про атаку незадовго до запуску через канали зменшення ризику ядерних конфліктів. Американці в свою чергу попередили і Київ і інших союзників. Попри явну погрозу від Путіна і в Білому домі, і в Пентагоні обіцяють, що це не вплине на американську підтримку України і воно продовжать посилювати нашу армію і на землі і у небі.

"Ми вже чули подібну небезпечну, нерозважливу риторику від президента Путіна. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну. Україна, як ви знаєте, успішно продовжує протистояти російській агресії. Вчора ми надали ще один пакет допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Ви побачите, що в найближчі тижні і місяці, що залишилися до кінця роботи цієї адміністрації, ми продовжимо надавати нові пакети допомоги", - каже речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Що кажуть у Європі

Такої ж позиції дотримуються і у Франції та Великій Британії, ракетами чийого виробництва Україна днями влучили по командному пункту на Курщині. Девід Леммі та Жан-Ноель Барро публікують в газеті спільну колонку, де вкотре покладають відповідальність за знищення глобальної архітектури безпеки на Путіна.

Польський премєр Дональд Туск, назвав застосування міжконтинетальної балістичної ракети справжнім ризиком глобального конфлікту. Німецький канцлер - охрестив небезпечною ескалацією і наголошує на важливості дотримуватися балансу між "розсудливістю і чіткою підтримкою України".

Китай та ООН - просять обидві сторони проявляти стриманість. Будапешт на сході країни вирішив розгорнути ППО. Угорський прем'єр Віктор Орбан вчергове радить сприймати слова Путіна серйозно.

Що кажуть аналітики

Частина західних аналітиків певна - Путін діяв радше від слабкості, аніж від сили. Колишній посол США при НАТО Іво Даалдер у коментарях BBC розповів, що кремлівський керманич регулярно шукає шляхи як залякати Захід і завадити їм допомагати Україні.

При цьому радить сприймати кроки Москви серйозно, однак не з почуття страху. Британський аналітик з Четем ХАузу Кір Гайлс застерігає - західні лідери не мають танцювати під дудку Путіна. Якщо ці погрози спрацюють, каже фахівець, це заохотити Росію повторювати їх більше у майбутньому.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ ПІДСУМКИ 22 ЛИСТОПАДА - П'ЯТНИЦЯ

Читайте також: