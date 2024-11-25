Удар "Шахеда" та загибель 14-річної Марійки: у Києві спалахнув гучний скандал через стан багатоповерхівки

Безпілотник влетів у вікно дитячої, де за столом сиділа 14-річна школярка Марійка Троянівська.

Сьогодні рівно місяць відколи російський "Шахед" влетів у вікно дитячої кімнати на 20 поверсі багатоповерхівки у Києві, де внаслідок влучання загинула дитина. Її сім'я, а також власники сусідніх квартир зосталися без даху над головою.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Кілька помешкань на горішніх поверхах багатоповерхівки вигоріли внаслідок російської агресії ввечері 25 жовтня. Тоді у квартиру на 20-му влучив ворожий "Шахед". Полум’я охопило кілька поверхів. А гасіння пожежі затягнулося на довгі години.

Безпілотник влетів у вікно дитячої, де за столом сиділа 14-річна школярка Марійка Троянівська. Деталі трагедії розповідає власник сусідньої квартири. На момент влучання він був вдома.

"Там начали пожарники прибувать. Ми їм помагали, шланги там розкатувать", - каже він.

Пожежні гідранти не працювали. Про це, за кадром, ТСН розповіли поліцейські. Згодом в офіційному листі, інформацію підтверджують слідчі.

"Після ліквідації пожежі, працівниками ДСНС виявлено факт можливого порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, у зв’язку з чим розпочато кримінальне провадження", - йдеться у матеріалі.

Пояснення слідства

Під час телефонного дзвінка ТСН запитала, чому так сталось, у головного інженера цього житлового комплексу. Відповідь вражає: "Хай Київсьміськбуд добудує, доробить. Коли приймався будинок, пожежка не працювала зовсім".

Київміськбуд - це компанія-забудовник, яка зводила комплекс і здала його в експлуатацію у 2016. Дві будівлі - по 24 поверхи.

"У житлових будинках підвищеної поверховості встановлюється система внутрішнього протипожежного водопроводу, система протидимного захисту і автоматична пожежна сигналізація і оповіщення про пожежу", - каже експерт із пожежної безпеки В'ячеслав Дяков.

То що з перерахованого Київміськбуд все ж вмонтував у цих двох небосягах? ТСН поцікавилася у фахівців Державної інспекції архітектури та містобудування. Їхні попередники - спеціалісти реформованої у 2021 році ДАБІ перевіряли ЖК "Гарматна" перед вводом в експлуатацію. Але чомусь саме ці креслення та пояснення до них не збереглися.

"Змонтовано не по проєкту. Жодного гідранта не було встановлено", - каже голова ОСББ Вадим Гончаренко.

Тому останні чотири роки ОСББ судиться із Київміськбудом. І упродовж цього часу намагалися облаштовувати протипожежну систему власним коштом. До прильоту російського "Шахеда" тут встигли встановити сигнальні сповіщення та запустили роботу димових шахт.

Наслідки удару

Це, розповідає Олексій, врятувало його із дружиною та котом від їдкого диму. Бо влучання дрона на 20 поверсі сім’я, яка мешкає двома поверхами вище, не чула.

Скільки таких багатоповерхівок по всій країні, в яких неналежно встановлена або ж взагалі відсутня система пожежної безпеки - сказати не може ніхто. Це могли б перевірити інспектори ДСНС, але відпочатку повномасштабного вторгнення накладений мораторій на перевірки.

Після жовтневої трагедії мешканці мешканці ЖК на вулиці Гармантній, зрозуміли, що не дарма турбувалися питанням пожежної безпеки. Але для повноцінної роботи протипожежної системи їм лишалося вмонтувати і запустити найкоштовніше: внутрішній водопровід. Гроші на це планували відсудити у забудовника. Але справа, яка тягнеться роками, повернулася до суду першої інстанції.

Скільки це коштуватиме - ТСН запитала у директора компанії, яка встановлює протипожежні системи. Подібна на обидва 24-поверхові будинки власникам квартир може вартувати від одного до п'яти мільйонів гривень.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Києві російський дрон атакував 25-поверховий житловий будинок. "Шахед" залетів прямісінько до кімнати, де на той момент перебувала 14-річна школярка Марійка Троянівська. Дитина загинула. Постраждало шестеро осіб. Одну людину госпіталізували.

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