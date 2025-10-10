Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Києві: очевидці розповіли про страшну ніч

Наслідки удару по Києву / © Associated Press

Під час масованої атаки на Київ сьогодні росіяни влучили у багатоповерхівку на столичному Печерську. В епіцентрі влучання «Шахеда» вщент вигоріли квартири на шістьох поверхах. На щастя ніхто не загинув, але є постраждалі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Вибиті вікна, вигорілі вщент квартири та зруйнований фасад. Сьогодні вночі у багатоповерхівку на столичному Печерську влучив російський «Шахед».

Киянин Кирило дивиться на балкон своєї квартири з вулиці. Оцінює пошкодження. Розповідає, все сталося близько другої ночі. Спочатку почув гучний звук безпілотника, а потім вибух. Будинок миттєво зайнявся. Вийти самотужки з квартири чоловік із родиною не зміг, вибуховою хвилею заблокувало двері. До того ж все було у диму, розповідає він.

Вже за 10 хвилин, розповідає Кирило, на місці були всі комунальні служби. Мешканців будинку рятувальники евакуювали, зокрема, за допомогою автоматизованої пожежної драбини.

Усього було евакуйовано 20 людей. 10 з них внаслідок вибуху отримали поранення. 5 мешканців будинку доправили до лікарні.

Наразі комунальники допомагають мешканцям багатоповерхівки розчищати уламки та прибирати сміття.

Поруч із постраждалим будинком розгорнули намет, де мешканці фіксують руйнування та пошкодження аби в майбутньому отримати грошову компенсацію.

Пані Олена демонструє ТСН світлини своєї пошкодженої квартири. Вибуховою хвилею в неї вибило вікна. Сама жінка не постраждала адже спала в іншій кімнаті вікна якої виходять у двір. Вона вже зафіксувала пошкодження та написала заяву на відшкодування. Коли мешканцям відновлять житло поки невідомо, каже пані Олена.

Вибуховою хвилею вибило шибки і у будівлях через вулицю навпроти. Тут також працюють комунальники.

На першому поверсі цього будинку знаходиться продуктовий магазин. В ньому немає вікон, але навіть за таких у мов тут продовжують обслуговувати людей.

Наразі мешканцям роздають плівку, аби забити нею вибиті шибки. Також прямо під будинком розгорнули невеличкий пункт незламності, де можна випити гарячий чай та перекусити.