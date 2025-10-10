ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
2 хв

Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Києві: очевидці розповіли про страшну ніч

Російські окупанти дроном атакували багатоповерхівку у Києві.

Автор публікації
Іван Воробйов
Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Києві: очевидці розповіли про страшну ніч

Наслідки удару по Києву / © Associated Press

Під час масованої атаки на Київ сьогодні росіяни влучили у багатоповерхівку на столичному Печерську. В епіцентрі влучання «Шахеда» вщент вигоріли квартири на шістьох поверхах. На щастя ніхто не загинув, але є постраждалі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Вибиті вікна, вигорілі вщент квартири та зруйнований фасад. Сьогодні вночі у багатоповерхівку на столичному Печерську влучив російський «Шахед».

Киянин Кирило дивиться на балкон своєї квартири з вулиці. Оцінює пошкодження. Розповідає, все сталося близько другої ночі. Спочатку почув гучний звук безпілотника, а потім вибух. Будинок миттєво зайнявся. Вийти самотужки з квартири чоловік із родиною не зміг, вибуховою хвилею заблокувало двері. До того ж все було у диму, розповідає він.

Вже за 10 хвилин, розповідає Кирило, на місці були всі комунальні служби. Мешканців будинку рятувальники евакуювали, зокрема, за допомогою автоматизованої пожежної драбини.

Усього було евакуйовано 20 людей. 10 з них внаслідок вибуху отримали поранення. 5 мешканців будинку доправили до лікарні.

Наразі комунальники допомагають мешканцям багатоповерхівки розчищати уламки та прибирати сміття.

Поруч із постраждалим будинком розгорнули намет, де мешканці фіксують руйнування та пошкодження аби в майбутньому отримати грошову компенсацію.

Пані Олена демонструє ТСН світлини своєї пошкодженої квартири. Вибуховою хвилею в неї вибило вікна. Сама жінка не постраждала адже спала в іншій кімнаті вікна якої виходять у двір. Вона вже зафіксувала пошкодження та написала заяву на відшкодування. Коли мешканцям відновлять житло поки невідомо, каже пані Олена.

Вибуховою хвилею вибило шибки і у будівлях через вулицю навпроти. Тут також працюють комунальники.

На першому поверсі цього будинку знаходиться продуктовий магазин. В ньому немає вікон, але навіть за таких у мов тут продовжують обслуговувати людей.

Наразі мешканцям роздають плівку, аби забити нею вибиті шибки. Також прямо під будинком розгорнули невеличкий пункт незламності, де можна випити гарячий чай та перекусити.

Дата публікації
Кількість переглядів
163
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie