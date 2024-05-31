Удари по Росії американською зброєю не обмежені кордонами Харківщини — представник Ради нацбезпеки США

Дозвіл бити американською зброєю по російських цілях на території країни-агресорки стосується ділянки на кордоні, звідки Росія веде обстріли, а не обмежуються лише прикордонною зоною Харківщини.

Про це заявив директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер в інтерв’ю кореспонденці ТСН Ользі Кошеленко.

“Це стосується усього регіону на півночі [тобто біля північного кордону України], звідки російські сили обстрілюють Україну. Раніше вони могли відносно безпечно звідти вести обстріли, але тепер українські сили можуть використовувати наші боєприпаси та зброю, щоб мати можливість вести вогонь у відповідь”, - наголосив він.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. При цьому повідомлялося, що обмеження можуть бути зняті лише у районах, суміжних із Харківською областю, звідки Російська Федерація від 10 травня розпочала новий наступ та завдає ударів по цивільних об'єктах у Харкові.

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Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент Джо Байден надав дозвіл для України бити американською зброєю по військових об’єктах на території РФ.

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