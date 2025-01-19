Удари по Росії, бої за Покровськ та захист від “Орешніка”: головне із великого інтерв’ю Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський дав велике інтерв'ю в ефірі ТСН.Тиждень кореспонденту Андрію Цаплієнку, в якому розповів про наслідки ударів по російській території, оборону Покровська та захист від російської балістичної ракети “Орешнік”.

ТСН.ua зібрав головні тези розмови із головкомом ЗСУ.

Про удари по Росії

Генерал Сирський наголосив, що під час атак на територію РФ під ударом насамперед опиняються військові об’єкти.

“Окрім того, до ураження беруться промислові підприємства, які виробляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення. Поряд з цим, об’єктами нашого ураження стають об’єкти нафтопереробної промисловості противника”, - сказав Сирський.

Головком ЗСУ зазначив, що наслідком таких ударів стало те, що уже упродовж кількох місяців норми витрат артилерійських боєприпасів російської армії зменшилися фактично вдвічі.

Про Курську операцію

Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України випередили наступ росіян на Харків та Суми, розгорнувши резерви раніше та почавши операцію у Курській області РФ.

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За його словами, ворог не очікував, що Україна має вільні боєздатні бригади.

“Під час детального аналізу, було знайдено слабке місце на Курському напрямку. Ми змогли вивести 3 бригади десантно-штурмових військ і ще декілька бригад, які ми доукомплектували, і провели цю наступальну операцію", – пояснює головнокомандувач ЗСУ.

Сирський зазначив, що це безпрецедентний випадок, коли країна-агресор вимушена вести оборону на своїй території.

Про солдатів Кім Чен Ина

Головком ЗСУ зазначив, що солдати КНДР створюють неабиякі проблеми для українських бійців на фронті, адже північнокорейці доволі вмотивовані та підготовлені.

"Це проблема, адже це також ворог і ворог чисельний. Додаткових 11-12 тисяч доволі вмотивованих і підготовлених бійців, які проводять наступальні дії. Діють вони за радянською тактикою. Діють у складі взводів, рот. Вони беруть своєю масовістю", — сказав Олександр Сирський.

За його словами, під час наступу солдатів Кім Чен Ина часом бракує боєприпасів для їх знищення.

Водночас Сирський зазначив, що майже половина з військових КНДР уже або поранена, або знищена. Проте їх все одно багато і вони продовжують воювати.

Про втрати росіян

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що за минулий рік бойових дій російська армія втратила більше особового складу, ніж за два попередні роки війни.

За оцінками командування Збройних сил України, загальні втрати російських військ у 2024 році склали 434 тисячі осіб.

Про битву за Покровськ

Головком ЗСУ запевнив, що українська армія робить все, щоб захистити Покровськ і не допустити окупації міста.

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“Ви пам'ятаєте, що деякі "пророки" розповідали, що ми втратимо Покровськ ще 30 вересня. Потім розповідали, що втратимо 30 жовтня”, - нагадав він.

За його словами, ворог сконцентрував тут свої найкращі підрозділи, але зазнає значних втрат. “Він має можливість їх міняти, тому що має більший потенціал для ведення наступальних дій поки що", — сказав Сирський.

Щодо співвідношення втрат російської армії та ЗСУ у боях за Покровськ Сирський відповів коротко: "В рази".

Про створення нових бригад

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також пояснив, чому замість поповнення особовим складом та технікою старих бригад доводилося створювати нові.

Він зазначив, що за час його перебування на посаді було ухвалене рішення про створення тільки двох бригад - організаційних ядер бригад для комплектування за кордоном нашими громадянами.

Однак раніше така необхідність виникала через ситуацію на полі бою. Зокрема, коли під час боїв за Авдіївку фактично всі бригади перебували на лінії бойового зіткнення, або ж коли внаслідок наступу ворога на Харківщині та Курської операції ЗСУ додалося 255 км активного фронту.

“Як можна тими бригадами, які стояли на лінії фронту закрити ще 255 км? Також було питання ротації бригад, відведення для відновлення боєздатності. Яким чином провести [ротацію], якщо в тебе немає резерву?” - риторично запитував він.

Водночас Олександр Сирський зазначив, що існує проблема з підготовленими командирами, які очолили б ці нові бригади і здійснили процес адаптації до бойових умов.

Про СЗЧ

Головком ЗСУ також повідомив, що останнім часом на третину зменшилась кількість СЗЧ в українській армії. Цьому посприяв ухвалений закон, який дозволяє військовослужбовцям, які вперше вчинили самовільне залишення частини, повернутися до лав ЗСУ без кримінальної відповідальності.

“Повернулося близько 10 тисяч військовослужбовців з СЗЧ до батальйонів резерву, а 4,5 тисяч вже беруть участь у бойових діях. Тобто люди усвідомили, що вони зробили вчинок, який має ознаки кримінального порушення", – каже головком ЗСУ.

За його словами, переважно військові, що повертаються із СЗЧ, йдуть в інші бригади. Але трапляється, що повертаються і в свої.

Про загрозу від "Орешніка"

Олександр Сирський повідомив, що в Україні ведуться активні роботи зі створення власної протиракетної системи, яка б могла перехопити російську балістичну ракету “Орєшнік”. Окрім того, тривають переговори із союзниками, які вже мають такі системи ППО.

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За його словами, тільки декілька систем ППО можуть перехопити ракети такого типу як “російський “Орєшнік”. “На жаль, у нас їх поки що немає. Але ми повинні зробити все, щоб вони з’явилися”, - сказав головком ЗСУ.

Сирський додав, що загроза удару “Орєшніком” також повинна спонукати “до створення ракетної системи, яка могла би бути стримувальним фактором від застосування такої зброї росіянами”.

Про український аналог Patriot

Головком ЗСУ повідомив, що роботи в напрямку створення української системи протиракетної оборони активно ведуться.

"Ми ще в радянські часи виробляли всі системи управління для зенітно-ракетних комплексів. Тобто у нас є потужності і можливості створити, і ведеться робота по створенню свого власного комплексу ППО", – каже головком.

На питання журналіста, чи означає це, що в Україні буде свій аналог Patriot, Сирський відповів так: "Я сподіваюсь, що за своїми характеристиками він буде не гірший, ніж Patriot".

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Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський видав розпорядження про заборону переведення у піхоту висококваліфікованих спеціалістів Повітряних сил, але водночас сказав, що поточні темпи мобілізації не закривають потреб армії.

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