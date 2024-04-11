"Удари триватимуть, Київ залишать наостанок": експерт назвав сценарії атак путінської армії

На українську енергосистему найближчим часом чекає продовження ударів, тому що від 2022 року для росіян ця інфраструктура є пріоритетом.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи нічну атаку 11 квітня по енергосистемі України.

"2022 року вони обрали іншу тактику. Коли командувачем російських окупаційних військ став Суровікін, то він обрав тактику ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Зараз ми бачимо, що вони зробили роботу над своїми помилками і зараз бачать наслідки своїх ударів. Вони будуть їх продовжувати, фактично знищуючи всю критичну інфраструктуру", – каже Олександр Коваленко.

За словами експерта, удари можливі по всіх областях, де немає достатньої кількості ефективних засобів ППО.

"А наостанок вони залишать Київ. У самому кінці вони витрачатимуть свій боєкомплект на Київ. Різниця полягає винятково в тому, що у них все ж боєкомплект обмежений. У них немає нескінченних запасів, тому між ударами будуть паузи. Ці паузи будуть поступово збільшуватися, і в цей період важливо ухвалити відповідальне рішення, щоб підвищити безпеку України. Але зауважу, що з урахуванням того, що від кінця 2022 року кардинальних змін не було зроблено, у мене з цього приводу немає якогось оптимізму", – зауважує Олександр Коваленко.

Він додає: "Кажучи про кардинальні зміни, я маю на увазі не часткові рішення, які були ухвалені і вони ефективні. Нагадаю, Україні було обіцяно передавання пускових установок ЗРК Patriot ще наприкінці 2022 року – на початку 2023-го США, Німеччиною та Нідерландами. Німеччина й Нідерланди свої обіцянки виконали. Від США, які обіцяли три батареї, а це 24 пускові установки, які могли б закрити три великі міста-мільйонники, наразі не отримано".

Чому не гатили взимку по енергетиці

На це запитання Олександр Коваленко відповів так: "Загальний план із завдавання ударів по территорії України був на лютий. Але від початку 2024 року були знищені два російські літаки дальньої радіолокаційної розвідки А-50. Вони не змогли коригувати ці удари і були змушені відтермінувати цей план завдавання ударів по нашій енергетиці майже на місяць".

До цього Коваленко додає: "Зараз росіяни біля лінії боєзіткнення, а також у таких містах, як Миколаїв, Одеса, використовують переважно розвідувальні дрони для того, щоб коригувати удари. Щодо ударів вглиб України використовують супутникову розвідку, яка у них обмежена, але все ж таки є".

Били по найменш захищених ділянках

Олександр Коваленко каже, що нічна атака не була масованою.

"Це був обмежений боєкомплект комбінованого типу, це не був масований удар. Найскладніші в перехопленні ракети вони сконцентрували по тих регіонах, де їх неможливо перехоплювати. Київ вони не чіпали, бо знають, що у столиці доволі ефективна ППО. Тому концентруються зараз по тих регіонах, які найменш захищені", – резюмує експерт.

Читайте також: