Удари РФ по енергосистемі України: ізраїльський військовий оглядач назвав глобальну ціль Путіна

Ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін зазначив, що окупаційна армія Росії саме зараз завдає ударів по енергетичній системі України. Хоча всі очікували на ці удари взимку – це виглядало більш логічно. Але росіяни почали їх навесні, коли потеплішало.

Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах проєкту "Мосейчук Podcast".

Він зауважив, що росіяни не відмовляються від наміру знищити енергосистему України та завдати ще більших збитків економіці.

"Але це удар по енергетичній інфраструктурі, вони не відмовляються від наміру позбавити Україну можливості енергозабезпечення підприємств, фабрик. Україна розвивається, має свої виробництва, підприємства, фабрики, потужності, можливості і так далі. Вони намагаються все це нівелювати, знищити. Це є глобальна мета. Чому це відбувається зараз, а не взимку? Одна з версій – вони накопичували, щоб масовано завдавати ударів. Це, крім терору. Кремлівський режим – терористичний, який може запросто ракету послати кудись, щоб "збрити" будинок із жінками, дітьми, як вони це роблять", - зазначив він.

Ігаль Левін також додав, що росіяни експериментують, перевіряють, шукають, дивляться, як реагують західні системи на всі ці ракети.

Нагадаємо, РФ змінила тактику ударів по інфраструктурі України – у ISW назвали нові цілі окупантів.

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