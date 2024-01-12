Удари США і Британії по хуситах у Ємені: все, що відомо про атаку, її причини та самих хуситів

Удари по хуситах, які є проксі Ірану, були завдані після серії атак з боку цих бойовиків по торговельних суднах у Червоному морі.

США та Велика Британія в ніч проти 12 січня завдали авіаударів по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на їхні атаки по комерційних суднах у Червоному морі. Свої атаки хусити розпочали у жовтні, вступивши у конфлікт між Ізраїлем на ХАМАСом на боці останнього.

Хто такі хусити, що відомо про їхні напади та нічну атаку по них з боку Британії та США читайте на ТСН.ua.

Що відомо про удари по хуситах у Ємені

Журналісти Associated Press у єменській столиці Сані почули низку вибухів уранці 12 січня за місцевим часом, однак не помітили жодних ознак бойових літаків. Про сильні вибухи повідомили і жителі міст Ходейда, Амін Алі Салех і Хані Ахмед. Ходейда розташоване на березі Червоного моря і є найбільшим портовим містом, яке контролюють хусити.

Згодом у США та Великій Британії згодом оголосили, що це вони завдали ударів по численних військових об’єктах підтримуваних Іраном хуситів у контрольованих ними районах Ємену. Понад десяток цілей хуситів були атаковані ракетами, випущеними з повітря, землі та підводних платформ. Під удари потрапили радіолокаційні системи, місця для зберігання та запуску безпілотників, балістичних та крилатих ракет.

США завдали ударів своїми ракетами "Томагавк". Водночас у Міноборони Британії повідомили, що їхні чотири винищувачі типу Typhoon завдали ударів керованими бомбами Paveway IV по двох об’єктах хуситів. Задля зменшення ризиків для цивільного населення авіаудари завдавалися вночі.

Зауважимо, що очільник Пентагону Ллойд Остін віддавав накази і контролював удари з госпіталю за допомогою повного набору захищених засобів зв’язку. Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр лікується від раку передміхурової залози.

Атака по об’єктах хуситів у Ємені: з’явилися відео

Причина атаки по хуситах у Ємені

У жовтні 2023 року у розпал війни між Ізраїлем і терористами ХАМАС хусити вступили в цей конфлікт на боці палестинських бойовиків. Хусити неодноразово намагалися атакувати Ізраїль ракетами та безпілотниками, однак щоразу або ЦАХАЛ перехоплював цілі над Червоним, або ВМС США та ВПС Ізраїлю.

Також читайте Чому Ємен вступив у війну між Ізраїлем і ХАМАС: яке в них озброєння

Окрім того, протягом цього часу хусити влаштували цілу кампанію атаки безпілотниками та ракетами на комерційні судна в Червоному морі. Зокрема, 9 січня бойовики цілеспрямовано обстріляли комерційне Diamond і кораблі ВМС США, влаштувавши найбільшу в історії атаку безпілотниками і ракетами по кораблях у Червоному морі. Того дня американські та британські військові судна, а також винищувачі США збили 18 безпілотників, дві крилаті ракети та протикорабельну ракету.

Вже 11 січня хусити запустили протикорабельну балістичну ракету в Аденську затоку.

Тож, як повідомили у британському Міноборони, "коаліційні сили визначили ключові об'єкти, причетні до цих атак, і домовилися про проведення ретельно скоординованого удару, щоб зменшити здатність хуситів порушувати міжнародне право в такий спосіб".

Скоординована атака по хуситах була влаштована лише через тиждень після того, як Білий дім і низка країн-партнерів оголосили останнє попередження бойовикам, аби ті припинили напади, бо в іншому разі зіткнуться з потенційними воєнними діями.

Атака по хуситах у ємені в ніч проти 12 січня / Фоото з соцмережі Х

Атака по хуситах у ємені в ніч проти 12 січня / Фоото з соцмережі Х

Попри те, що США завдали ударів по ставлениках Ірану в Іраку та Сирії від початку війни в Газі, це перший відомий удар по хуситах у Ємені. Протягом тижнів США намагалися уникати прямих ударів по Ємену через ризик ескалації в регіоні, який і без того кипить від напруги. Американці побоювались, що їхні атаки можуть порушити припинення вогню між хуситами та Саудівською Аравією, досягнуте після років війни. Однак регулярні атаки хуситів на міжнародне судноплавство змусили коаліцію діяти.

Атаки коаліції по хуситах відбуваються в період величезної напруги на Близькому Сході: США намагаються забезпечити, щоб війна в Газі не розповсюдилася на ширший регіон.

Хто такі хусити у Ємені

Хусити або Ансаар Аллах – воєнізоване угрупування мусульман-шиїтів/зейдитів, яке діє на території Ємену. Це проксі Ірану, яких на Близькому Сході використовують Тегеран і його ключові союзники, зокрема проти Ізраїлю та США. Отримуючи гроші від Ірану, організація хуситів функціонує за схемою терористичного угруповання "Хезболла" – ще одного іранського проксі.

Назва "хусити" походить від імені засновника групи і колишнього керівника Хусейн аль-Хуси, який був ліквідований єменською армією у вересні 2004 року. До речі, аль-Хуси був учнем аятоли Хомейні, який десятиліттями править Іраном, і ватажка "Хезболли" Хасана Насралли.

Бойовики-хусити брязкають зброєю під час маршу солідарності з палестинським народом у столиці Ємену Сана 11 січня 2024 року / Фото: Getty Images

Хусити сповідують зейдитський мазхаб, тобто є прихильниками однієї з "помірних" шиїтських течій в ісламі, що утворилися у VIII ст. в Арабському халіфаті. Засновник – Зейд ібн Алі. Зейдити проживають переважно на півночі Ємену і становлять близько третини населення країни.

Самопроголошений імам Хусейн аль-Хуси 2004 року підняв у Ємені антиурядовий заколот, звинувативши владу в дискримінації зейдитського населення. Хусити вимагали більшої автономії для північної провінції Саада, в якій проживають здебільшого шиїти. Хусити стверджують, що захищають шиїзм від впливу сунізму, який сповідує більшість населення Ємену. Противники хуситів вважають, що вони намагаються відродити зейдитський імамат, що існував на території Північного Ємену до революції 1962 року.

Також читайте Ізраїль ліквідував одного з командувачів "Хезболли": деталі операції

Після смерті аль-Хуси керівництво угрупованням перейшло до його брата Абдель-Маліку аль-Хуси. 2009 року за підтримки Саудівської Аравії урядові єменські війська придушили заколот. У лютому 2010 року між хуситами і владою Ємену була підписана угода про припинення вогню.

Радбез ООН 2014 року наклав санкції на військових лідерів угруповання Абдель-Халіда аль-Хуси і Абдаллаха Яхью аль-Хакіма за загрозу миру, стабільності країни і перешкоджання політичному процесу.

Влітку 2014 року хусити влаштували в низці регіонів Ємену масові демонстрації, виступаючи проти оголошеного владою скорочення субсидій на нафтопродукти, які викликали різке зростання цін на бензин. До середини вересня хусити захопили кілька районів столиці Сані, зокрема низку державних установ.

У січні 2021 року США визнали хуситів терористичною організацією.

Як атаку по хуситах прокоментували лідери США та Британії

Президент США Джо Байден заявив, що за його вказівкою американські військові сили разом зі Британією за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по низці цілей у Ємені, які використовували повстанці-хусити, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу.

"Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включно з використанням протикорабельних балістичних ракет вперше в історії", – йдеться в заяві Байдена.

Він наголосив, що в разі потреби без вагань спрямує подальші заходи для захисту людей і вільного потоку міжнародної торгівлі.

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Атаку прокоментував і прем’єр Британії Ріші Сунак: "Королівські військово-повітряні сили завдали цілеспрямованих ударів по військових об'єктах, що використовуються повстанцями-хуситами в Ємені".

Політик пояснив, що протягом останніх місяців бойовики-хусити "скоїли низку небезпечних та дестабілізаційних нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, загрожуючи британським та іншим кораблям, що спричинило серйозні перебої на життєво важливому торговельному маршруті та зростання цін на сировинні товари".

"З цим не можна миритися. Сполучене Королівство завжди буде відстоювати свободу судноплавства і вільний потік торгівлі", – сказав Сунак.

Прем'єр Британії Ріші Сунак / Фото: Associated Press

ВМС Британії продовжує патрулювати Червоне море в межах багатонаціональної операції Prosperity Guardian для стримування подальшої агресії хуситів.

Як на атаку по хуситах відреагували на Близькому Сході та в Росії

Ще до атаки коаліції по хуситах у Ємені ОАЕ та Ізраїль привели свої збройні сили та засоби ППО у бойову готовність. Також усі військові об'єкти Саудівської Аравії були приведені в бойову готовність.

Іран і Сирія заявили про беззастережну підтримку Ємену. Каспійський флот ВМС Ірану був приведений у повну бойову готовність.

Ірак пообіцяв атакувати військові бази США з усією силою у разі нападу на Ємені.

У єменському русі "Ансарулла" попередили Саудівську Аравію, ОАЕ та Катар, що якщо ті відкриють свій повітряний простір для американських та британських військових, це означатиме, що вони офіційно перебувають з ними у стані війни.

Після атаки по об’єктах хуситів у Ємені, Росія скликає на 12 січня термінове засідання Ради безпеки ООН.

Читайте також: