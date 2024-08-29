Удари України по НПЗ та аеродромах в тилу РФ: куди долітають БПЛА та які наслідки (інфографіка)

Протягом останніх кількох місяців Україна дронами атакує стратегічно-важливі об'єкти в тилу Росії. Цілями є бази Військово-повітряних сил (ВПС), нафтобази, склади боєприпасів, командні центри та інше. У РФ немає дня, щоб щось не вибухало та не палало.

Куди долітають українські дрони, які об'єкти країни-терористки були під ударом за серпень 2024 року та які наслідки для ворога, читайте на сайті ТСН.ua.

Зауважимо, що західні партнери України досі відмовляються надати Києву дозвіл на використання їхньої зброї для таких ударів. НАТО має побоювання, що це рішення може спричинити "ескалацію". Тому Україна атакує Росію зброєю власного виробництва. Удари є досить успішними.

Російські НПЗ, по яких била Україна у серпні 2024 (наслідки)

Серпень розпочався для жителів Ростовської області "гаряче". Українські дрони 3 серпня ударили по комбінату "Атлас" "Росрезерву" в Кам'янському районі. Тоді вдалося пожежу загасити швидко. Також у ту ніч безпілотники дарили по нафтобазі "Губкінська" в Бєлгородській області РФ. Згодом у Генштабі уточнили, що вночі було атаковано нафтобази та об’єкти зберігання паливно-мастильних матеріалів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях.

А вже наступного дня, 4 серпня, українські БПЛА атакували нафтобазу у місті Азов Ростовської області РФ, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Місцева влади традиційно заявила, що спалахнула суха трава на відкритій території, після чого пожежа поширилася на промислову зону, де розташований складу автомобільних покришок та паливно-мастильних матеріалів.

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Через трохи дрони "завітали" до НПЗ у Ростовській області. 18 серпня українські безпілотники атакували нафтобазу Федерального агентства з державного резерву у Пролетарську Ростовської області. На об'єкті виникла масштабна пожежа. Тоді губернатор Ростовської області Василь Голубєв у своєму дописі у Telegram заявив, що силами ППО атаку БПЛА нібито було відбито. А пожежа, за його словами, виникла внаслідок падіння уламків. Пожежа була таких масштабів, що у Пролетарську запроваджували режим надзвичайної події.

Нафтобаза Пролетарська. Супутникові фото/MT_Anderson

Нафтобаза Пролетарська. Супутникові фото/MT_Anderson

Нафтобаза Пролетарська. Супутникові фото/MT_Anderson

Російські священники навіть влаштували молебень неподалік від нафтобази у Пролетарську Ростовської області, яка палала декілька днів, а рятувальники ніяк не могли ліквідувати пожежу. Наслідки потужні. Загалом нафтобаза має 78 великих резервуарів, з яких:

14 зруйновано;

4 зруйновано частково;

44 невідомо;

16 неушкоджено.

На шостий день після атаки по НПЗ знову ударили українські дрони, щоб "допомогти" російським рятувальникам нарешті загасити пожежу. Чергова атака на нафтосховище відбулася у п'ятницю, 23 серпня, близько п'ятої години ранку. Місцеві жителі повідомляли щонайменше про два гучні вибухи.

Російська нафтобаза палає 10 днів!

28 серпня дрони України вдруге прилетіли у Каменський район Ростовської області Росії, щоб знову атакувати місцеву нафтобазу. За інформацією пабліків, атака відбулася приблизно о 2:45 ночі за російським. Наступного дня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони та Головне управління розвідки атакували нафтобазу "Атлас", що неподалік міста Каменськ-Шахтинський. На об'єкті виникла пожежа.

У Мережі з'явилися супутникові знімки пожежі на нафтобазі "Атлас" в Ростовській області РФ

"У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області рф. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів обʼєкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння. Завдання виконано підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони", - повідомило українське командування.

Дві нафтобази палають у Ростовській області

У цю ж ніч Україна завдала удару дронами по нафтобазі "Зеніт" в Кіровській області, яка розташована за 2000 км від кордону. Цей НПЗ забезпечує пальним російські війська, які воюють в Україні. Атака на НПЗ була здійснена дронами-камікадзе українського виробництва. Станом на ранок 29 серпня наслідки встановлюються.

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Не НПЗ єдиними: які аеродроми РФ були під ударом за останній місяць

3 серпня українські Сили оборони завдали удару по російському аеродрому "Морозовськ", розташований за 265 кілометрів від лінії фронт. За даними Генштабу, на летовищі сталося влучання в склади з боєприпасами, де серед іншого зберігали керовані авіаційні бомби. У районі летовища оголосили режим надзвичайної ситуації. До атаки причетні Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Збройні сили України.

Пізніше у ГУР уточнили, що під час удару аеродрому знищено Су-34 та склад боєкомплекту (БК) ворога. Також ще два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкоджено уламками - поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів. Також повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння - від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

Наслідки атаки по аеродрому "Морозовськ". Фото: t.me/DeepStateUA / Фото: t.me/DeepStateUA

Наслідки атаки по аеродрому "Морозовськ". Фото: t.me/DeepStateUA / Фото: t.me/DeepStateUA

У ніч проти 9 серпня відбувся вибух складу з боєприпасами на місцевому аеродромі у російському Липецьку, де базувалися СУ та МіГи. Тоді місцевий губернатор Артамонов заявив про "детонацію вибухонебезпечних обʼєктів". За даними Генштабу, на летовищі українськими силами було уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі аеродрому. Внаслідок атаки було зафіксовано декілька джерел загоряння. Також виникла сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Джерела ТСН.ua повідомляли, що здетонували склади, на яких зберігалося понад 700 керованих авіабомб.

Супутникові знімки наслідків нічного удару ЗСУ по аеродрому “Липецьк”

Супутникові знімки наслідків нічного удару ЗСУ по аеродрому “Липецьк”

Супутникові знімки наслідків нічного удару ЗСУ по аеродрому “Липецьк” / Фото: Радіо Свобода

А уже у ніч проти 12 серпня українські дрони повідомили про удар в районі аеродрому ВКС "Чкаловський". Росіяни заявили, що дрони атакували підмосковне Щолкове.

У ніч проти середи, 14 серпня, далекобійні українські дрони здійснили найбільшу за всю війну атаку на російські військові аеродроми. Уражень зазнали летовища "Борисоглібськ", "Балтимор", "Халіно" і "Саваслейка". У Генштабі ЗСУ уточнили, що основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. До роботи причетні всі структури Сил оборони.

Супутникові фото показують, що під час атаки по військовому аеродрому "Борисоглібськ" у Воронезькій області Росії уражень зазнала північно-західна частина летовища, де, за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, була розташована технічно-експлуатаційна частина. Зокрема, зруйновані кілька ангарів, у яких, ймовірно, проводили ремонтно-технічні роботи та обслуговування літаків. Відомо, що на аеродромі "Борисоглібськ" базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35 ВПС Росії.

Мінус три ворожі літаки! Дрони розтрощили російський аеродром "Саваслейка"!

Додамо, що аеродром "Саваслейка" розташований за 650 км від кордону, в Нижегородській області, звідки злітають винищувачі МіГ-31К, які атакують Україну ракетами "Кинджал". За даними головного редактора Defense Express Олега Каткова, внаслідок атаки безпілотників там виникла потужна пожежа у районі пункту з паливно-мастильними матеріалами для цього летовища.

Спутниковий знімок "Саваслейки"

Джерела ТСН.ua повідомляють, що удар був здійснений за допомогою дронів-камікадзе, внаслідок чого повністю знищено один літак МіГ-31К/І та два літаки Іл-76. Крім того, ще близько п'яти літаків, ймовірно також МіГ-31К/І, отримали пошкодження.

У ніч проти 22 серпня у Волгоградській області безпілотники атакували аеродром "Мариновка", який розташований за 20 кілометрів від міста Калач-на-Дону та який активно використовується для бомбардувань лінії фронту в Україні. Після прильоту на летовищі виникла пожежа та почалась детонація боєприпасів. Судячи зі знімків NASA, на території аеродрому виникло декілька пожеж. На тому аеродромі було тридцять військових літаків – 14 Су-24 і 15 Су-34 – і вісім вантажівок. За ударом стоять СБУ та ССО.

Дрони ЗСУ атакували аеродром "Маринівка" у Росії

Наслідки удару по аеродрому РФ "Маринівка" / Фото: X / @MT_Anderson

Наслідки удару по аеродрому РФ "Маринівка" / Фото: X / @MT_Anderson

Зранку 26 серпня українські дрони завдали удару російській авіабазі "Енгельс" під Саратовом, де дислокуються стратегічні бомбардувальники Ту-95М, якими країна-терористка завдає удару по Україні. Видання Defense Express писало, що один з БпЛА один із дронів вгатив у верхні поверхи висотного житлового комплексу в самому Енгельсі, який розташований за декілька кілометрів від військового аеродрому.

"Водночас, які саме дрони були залучені до атаки, наразі залишається невідомим, хоча на деяких відео зафіксовані БаЛА типу "Бобер". Цілком можливо, що задум цієї атаки полягав у тому, щоб накрити "Енгельс" під час перебування, злету чи приземлення на ньому російських стратегічних бомбардувальників, які брали участь у сьогоднішньому обстрілі України. Зазначимо, що за публічними даними від Повітряних сил ЗСУ, ворог підняв у повітря загалом 11 Ту-95МС", - припустили у виданні.

Головне на ранок 26 серпня: удар по Полтавщині, атака на аеродром в Росії, Білорусь стягує війська

Дальність українських дронів

Українське виробництво дронів щодня зростає. Пріоритет - БПЛА дальнього радіуса дії. Компанії винаходять все нові моделі "пташок" або модернізують ті, які є. Їхня дальність різна - від 1000, 1200 і 1300 км до 3000 км (офіційно Україна не підтвердила - ред.).

Українські джерела для видання The Economist повідомили, що в Україні вже є безпілотники, які здатні подолати дистанцію в 3000 км і вражати цілі глибоко в території Росії. Ці безпілотники можуть долетіти до Сибіру. У матеріалі зазначається, що шість українських компаній виробляють дрони з дальністю 1000 км, а найкраща з нових моделей має дальність польоту 3000 км.

А на початку серпаня генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю АрміяInform розповів, що в Україні почали масово виробляти власні далекобійні дрони, зокрема вони запустили серійне виробництво ударних БПЛА з дальністю ураження понад 1000 кілометрів. Він зазначив, Україна стала "нелінійною та інноваційною" у виробництві дронів.

"Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа - хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її", - сказав Сметанін.

Куди долітають українські дрони у РФ (мапа)

Мапа атак України по НПЗ та аеродромах в тилу РФ за серпень 2024. Колаж ТСН

Яка дальність українського дрона "Бобер"

Український дрон UJ-26 "Бобер", який став популярним після минулорічних атак по "Москва-сіті"- це український баражуючий боєприпас великої дальності виробництва "УкрДжет".

Дальність польоту - 800 км. Він має незвичну форму, яку в аеродинаміці називають "качка". Передні крила дрону - менші за задні, двигун розташовується позаду. Через таку будову здається ніби дрон летить задом наперед. Як пие Вікіпедія, один такий БПЛА коштує близько 108 тисяч доларів США.

Основні характеристки "Бобра":

Довжина - 2,5 метра

Розмах крила- 2,5 метра

Максимальний час польоту- 7 годин

Швидкість - 200 км/год

Вага - близько 150 кг

Маса бойової частини - 20 кг.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня БПЛА атакували склад боєприпасів у Воронезькій області, тому владі прийшлося евакуювали два села.

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