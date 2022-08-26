Удари ЗСУ по окупантах: Данілов пообіцяв загарбникам продовження і "подарунки щодня"

ЗСУ роблять окупантам "подарунки" у відповідь на їхні "вітання" з Днем Незалежності. Так, 26 серпня був завданий удар по Антонівському мосту, по загарбниках у Чорнобаїівці.

У цьому ЗСУ допомагає високоточна зброя від західних партнерів.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав 26 серпня в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

"Це не тільки наші подарунки. Це подарунки ще й від наших партнерів. З урахуванням отримання точної зброї, яка в нас на сьогодні є, ми можемо кожного дня дарувати подарунки агресору, який вдерся на нашу землю. І таких подарунків ще буде", – анонсував секретар РНБО.

"Я думаю, що обов’язково буде продовження. Це будуть не тільки ті об’єкти, які є на сьогодні, їх буде набагато більше", – додав він.

Що відбувається на війні та в кабінетах за зачиненими дверима: секретар РНБО Олексій Данілов

Нагадаємо, 26 серпня українські військові вкотре завдали ударів по скупченнях російських окупантів у Чорнобаївці та по Антонівському мосту.

Цього ж дня українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали вогневі завдання, завдяки чому зупинили експлуатацію Дар'ївського мосту в Херсонській області.

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