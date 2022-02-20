Ударного угрупування РФ у жодному місці, де вони оточили Україну, наразі не сформовано - Резніков

Ударного угрупування РФ у жодному місці, де вони оточили Україну, наразі не сформовано - Резніков

Очільник Міноборони вважає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії може бути "завтра-післязавтра".

Ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, наразі не сформовано.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у прямому включенні ТСН.Тиждень 20 лютого.

Резніков вважає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може бути "завтра-післязавтра".

"Станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, є недоречним. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози", - каже міністр оборони.

Очільник Міноборони зазначив, що Україна уважно спостерігатиме за засіданням Держдуми РФ, де 22 лютого буде розглядатися українське питання.

"Давайте дивитись на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь цікаві дурнуваті рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від Мінських угод з боку Російської Федерації. Ми спостерігаємо за цим", - сказав міністр.

Міністр оборони Олексій Резніков відповів на питання про російську загрозу

Нагадаємо, командування російських окупаційних військ розміщує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків на Донбасі і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. "Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки. Ворог чудово знає, що ми маємо усі підстави відповідати, згідно зі ст. 51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними", - зазначив він.

Резніков наголосив, що пишається тим, як наші військові зараз тримають цей удар.

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