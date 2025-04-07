Атака РФ на Київ 6 квітня / © Управління ДСНС Києва

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Київ пережив черговий комбінований повітряний удар, який завдала армія Путіна по місту 6 квітня. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом’янському районах. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Затягування часу та ракетні обстріли

За словам військового експерта Ігоря Романенко, ракетний удар по Києву свідчить про те, що Путін по максимуму використовує наявний у нього час та намагається відтягнути момент зупинення ведення бойових дій в Україні, до чого його начебто підштовхують американці.

«Російський диктатор всіляко відтягує цей момент, відверто брешучи США, що не обстрілює енергетичні та інфраструктурні об’єкти в Україні. Тут варто зазначити, що питання припинення ведення бойових дій, перемир’я та миру — тісно пов’язані між собою. Без досягнення першого, припинення ведення бойових дій, неможливо отримати ні другого, ні третього», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

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Активізація на фронті

За словами військового експерта, повітряні удари по українських містах, напряму пов’язані з ситуацією на фронті. Путін розуміє, що темпи бойових дій на суходолі не відбуваються швидко, як би він того хотів, тому максимально їх посилює.

«Ворог активізував зусилля на Курщині у намаганні витіснити наші Сили оборони. На Сумщині тривають запеклі бої. Противник, попри шалені втрати, не полишає намірів створити там буферну зону для подальшого просування. На Харківщині росіяни суттєво не просунулися до Куп’янська, але мають певні успіхи у районі Лиману. РФ завела додаткові сили на Покровськ, там відбувається шалений натиск на наші позиції. Також противник суне на Новопавлівському напрямку аби вийти на кордони Дніпропетровської області. Путін прагне зібрати військово-політичні бонуси вийшовши на ще одну область України», — зазначає Ігор Романенко.

Хоче відкусити ще шмат України

Також, за словами військового експерта, росіяни активізувалися у Херсонській та Запорізькій областях та мають там певні тактичні просування.

«Путін максимально активізував зусилля та формує резерви для більш потужних наступальних дій. Я б розділив їх на два можливих етапи: перший — весняний, а другий — літній. Весняний етап вже розпочато і ситуація на фронті засвідчує, що російський диктатор поспішає «відкусити» чим більше українських територій, поки з боку американців лунають лише пустопорожні розмови про зупинення бойових дій», — зазначає Ігор Романенко.

Дедлайни перемир’я

Генерал-лейтенант підкреслює, що поводитися настільки зухвало Путіну дозволяє американський президент Трамп, який виставляє російському диктатору лише якісь умовні дедлайни щодо перемир’я та як мантру постійно повторює: «Путін хоче миру».

«Це якась абсурдна вистава з боку Трампа і він у ній явно актор другого плану, бо Путін зовсім не хоче миру. Наразі зрозуміло, що перший дедлайн щодо перемир’я, який був озвучений американцями — зупинення бойових дій до Великодня (20 квітня), вже навряд чи відбудеться. Залишилася, ще одна дата — 9 травня. Власне, та на якій наполягав Путін, щоб провести у Москві парад і вже запросив на це шоу лідера Китаю. Тобто усе відбувається саме за сценарієм Путіна, і припинення ведення бойових дій станеться, коли це буде зручно або необхідно диктатору», — пояснює Ігор Романенко.

Що означають удари по Києву

Експерт додає, що, на жаль, у Путіна є можливості, щоб реалізовувати такі плани.

На самому початку переговорного процесу, РФ відкинула запропонований варіант перемир’я від США. Натомість висунула власні умови про взаємне припинення повітряних ударів по енергетичних об’єктах та тишу на морі. Але Путін навіть і не думав дотримуватися цих умов, тому вони продовжують дроновий терор України. А мовчання США з цього приводу, могло лише підсилити апетити диктатора.

«Гадаю, що останні два ракетні удари по Кривому Рогу та Києву, це прямі натяки для України бути більш поступливою у підходах до переговорного процесу. Таким чином Путін тисне на наших громадян та військово-політичне керівництво України. Адже Кривий Ріг — рідне місто президента України. Саме тому РФ гатить по ньому балістикою та ударними дронами. А щодо Києва, то він всі роки війни залишається для росіян «центром ухвалення рішень» та ціллю №1. Путінські генерали про нього майже ніколи не забувають, але щоб вчергове натиснути і показати власну потужність, задіяли практично всі засоби повітряного нападу — стратегічну авіацію, «Калібри» з моря, балістику, крилаті ракети та ударні дрони», — зазначає військовий експерт.

Ракетний тиск на місто президента

Ігор Романенко, підкреслює, що ворог більше не витрачає зусиль на обстріли всієї країни, як це було раніше, а прицільно концентрується на конкретному місті чи районі.

«За останні дві доби, бачимо, що відбулася концентрація повітряних атак по Києву — місту, де ухвалюються рішення і знаходиться керівництво країни та по Кривому Рогу. Останнє, я розцінюю, як безпосередній тиск на президента України — 20 загиблих, десятки поранених. Відомо, що раніше Путін вже намагався використати фейковий підхід та спровокувати Трампа на те, що начебто влада в Україні нелегітимна, тому, мовляв, туди треба заводити управлінців від ООН. Американці, на щастя, цей варіант відкинули. Тож не отримавши бажане дипломатичним шляхом, Путін вирішив зробити це військовим — на місто президента полетіла балістика», — додає Ігор Романенко.

Нове у тактиці повітряних атак

Щодо особливостей удару по Києву, то численні моніторингові канали повідомляли, що ракети на Київ цього разу летіли занадто низько. Військовий експерт каже, що це чергова спроба противника пройти нашу систему ППО.

«Радіус дії Patriot, які є у нас на озброєнні, не великий. Як відомо, комплексів такого класу у нас замало, а якщо їх використовувати на малих висотах, то радіус дії ще більше знижується. Враховуючи такі особливості, росіяни увесь час шукають можливості, щоб знизити ефективності нашої протиповітряної та протиракетної оборони. Їм принципово, щоб їхня балістика долітала до цілей, тому використовують усі можливості. Якщо ракети йдуть на високій швидкості та на малих висотах, то виявляти їх та знищувати вкрай складно для засобів протиракетної оборони», — пояснює військовий експерт.

Повторний удар по Оболоні

Під час останньої атаки в Оболонському районі з’явилася величезна вирва у промисловій зоні. Цікаво, що майже по тому ж місцю ворог вже завдавав ракетного удару 12 лютого.

Військовий експерт каже, що на війні співпадінь не буває.

«Ймовірно ворог має інформацію про ціль, яка для них є цікавою. Можливо, що за підсумками першого повітряного удару, противник не досяг бажаного знищення чи руйнувань, які були їм потрібні, тому завдав повторного удару», — зазначає Ігор Романенко.

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