Удари КАБами та блекаут: що відбувається в Одеській області, яку атакують росіяни

Росія вкотре атакує Одеську область.

Одеса

Наслідки атаки по Одесі / © Одеська міська рада

Російські терористи продовжують методично нищити критичну інфраструктуру Одещини. Цієї ночі ворог двічі атакував енергетичний об’єкт у Пересипському районі міста, а також поцілив по портовій логістиці. Понад 120 тисяч абонентів залишилися без електроенергії, тепла та можливості приготувати їжу.

Подробиці з місця подій передає кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Дві хвилі ударів: люди втратили житло

Мешканці Пересипського району пережили справжнє пекло. Перший удар пролунав близько другої ночі, другий — о пів на четверту ранку. Від вибухової хвилі в навколишніх багатоповерхівках вилетіло навіть металопластикове скління, яке встояло під час попередніх обстрілів.

Одеситка Лілія Семенівна ледь стримує сльози, показуючи свою оселю:

«Таке враження, що влучили прямо в мене. Того разу вибило три вікна, а цього разу вибило все, навіть металопластик. Перестінок лопнув, стіни просіли — квартира майже зруйнована».

Енергетичний колапс: ні тепла, ні зв’язку

Через те, що багато будинків у цьому районі не мають газового опалення, люди повністю залежали від електрики. Тепер у квартирах не лише темно, а й холодно. Пунктів незламності безпосередньо в епіцентрі бракує, тому мешканцям доводиться долати кілометри пішки, щоб просто зарядити телефони.

«Мені доводиться виїжджати, бо ні приготувати, ні помитися. Вікна й двері повибивало. Щоб зарядитися, треба їхати на селище Котовського або у великі магазини, де люди стоять у чергах по чотири години», — розповідає місцева мешканка Наталія.

Інша жінка, яку ми зустріли дорогою до Лузанівки, додає: «Йду в супермаркет заряджати павербанки. Газу нема, світла нема — ми електрикою грілися, тепер сидимо в холоді».

Удар по порту та атака КАБами

Окрім енергетики, ворог знову намагався зірвати морську логістику. У порту «Південний» внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа: загорілися близько 30 ємностей із борошном та рослинною олією.

Також протягом дня росіяни намагалися атакувати область керованими авіабомбами (КАБами), цілячись у мости, щоб відрізати частину регіону. На щастя, Сили оборони відбили цю атаку.

Наразі понад 120 тисяч абонентів залишаються без світла. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, проте масштаби руйнувань значні. В області працюють 48 пунктів незламності, але потреба в них лише зростає.

