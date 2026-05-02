Удари по АЗС у Харкові: експерт про зміну пріоритетів противника

Росіяни обстрілюють АЗС у Харкові / © Олег Синєгубов

Російські окупанти почали масово завдавати ударів по заправках Харкова. Лише за сьогодні прилетіло вже по 4-х АЗС міста.

Експерти розповідають, що під атаками противника перебувають не тільки АЗС у Харкові, але і, на жаль, інших прифронтових міст.

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн каже, що дійсно спостерігаються саме такого характеру атаки, коли ворог б’є по АЗС.

Про безпекову протидію, за його словами, поки нічого не відомо, окрім того, що під час повітряної тривоги люди мають йти до укриття.

«Повітряні удари по АЗС спостерігаються не тільки у Харкові, а й в Сумах, Дніпрі. Помітно, що ворог посилив інтенсивність ударів саме по АЗС, а паралельно завдаються удари і по нафтобазах. Наприклад, їх було багато минулого тижня. Все це вказує на те, що у росіян з’явилися нові пріоритети — наш нафтогазовий комплекс і паливна інфраструктура стали пріоритетними цілями противника», — розповів ТСН.ua Сергій Куюн.

Нагадаємо, росіяни масовано сьогодні обстріляли АЗС у Харкові. Через ворожі удари є 4 потерпілих.

