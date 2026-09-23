Удари по АЗС, влучання біля вокзалу та пожежа на ринку: Росія масовано обстріляла Київ, є загиблі (фото, відео)

Наслідки атаки на Київ 23 вересня / © ДСНС

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Один чоловік помер у лікарні Києва від важких поранень, отриманих внаслідок сьогоднішньої атаки російських військ. Ще восьмеро людей постраждали, наразі у стаціонарах міських лікарень перебувають четверо пацієнтів — повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Окупанти не припиняли атакувати місто і зранку, і впродовж дня. Ворог знову завдав ударів по АЗС — постраждали дві станції у різних районах Києва, також пошкоджено транспортне підприємство та об'єкт інфраструктури, спалахнув склад. Під ранок у Солом'янському районі уламки збитих цілей впали між житловими будинками, а в Голосіївському — безпілотник влучив у бізнес-центр, спричинивши руйнування та пожежу.

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Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

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Повторні удари по автозаправках: як габіони врятували життя

Російські терористи продовжують цілеспрямовано воювати з автозаправними станціями. Зранку ворожі дрони поцілили та пошкодили ще дві АЗС у столиці. Це вже шостий прицільний удар по об'єктах мережі «Укрнафта» за останні тижні.

Рівно о 07:00 реактивний дрон влучив безпосередньо в наливну колонку АЗС. Наслідки ворожого удару фільмували водії, які проїжджали повз, та випадкові свідки. Потужною вибуховою хвилею повністю знесло магазин та решту наземної інфраструктури станції.

Чоловік переконує: це був найпотужніший удар по АЗС із усіх, скоєних Росією останніми днями. Цього тижня на станції встановили додатковий захист — спеціальні габіони з піском. Саме вони прийняли на себе основну вибухову хвилю та небезпечні осколки.

Ємність із автогазом залишилася неушкодженою, проте паливо звідти завбачливо злили одразу після початку системних атак на столичні АЗС. Працівникам станції вдалося вчасно сховатися в укритті, тому ніхто з них не постраждав.

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«Прилетіло, встигли витягти», — діляться очевидці.

У Дарницькому районі також пошкоджено автозаправний комплекс. Травми отримав один із водіїв — його терміново доправили до лікарні. Поліція та рятувальні служби спрацювали оперативно.

«Будьте дуже обережні під час тривоги, ніхто не думав, що прилетить сюди», — закликають свідки події.

Наслідки обстрілу Києва / © ДСНС

Атака на середмістя: пожежа на ринку «Шайба» та руйнування біля вокзалу

Ближче до опівдня росіяни почали тероризувати самий центр столиці — район залізничного вокзалу. Ворожі дрони типу «Герань» один за одним почали падати у середмісті.

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Свідки атаки нарахували щонайменше п'ять прильотів. Пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура, торговельні центри та житлові будинки. Після прямого удару спалахнув колишній Залізничний ринок, відомий у народі як «Шайба».

Ця зухвала атака посеред білого дня застала багатьох киян зненацька. Руйнування та густі стовпи диму було видно у Дарницькому, Голосіївському та Соломʼянському районах.

Загалом унаслідок ворожого нальоту у столиці постраждали 8 людей. Один із поранених, якого госпіталізували у тяжкому стані, на жаль, помер у лікарні. Станом на зараз у стаціонарах міських лікарень залишаються 4 постраждалих.

«Уже дві жертви атаки ворога на столицю. Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув», — наголосив Віталій Кличко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 23 ВЕРЕСНЯ | ПРИЛЬОТИ по КИЄВУ! Детектив зі Starlink у Львові! СПАЛАХ у Рівному

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