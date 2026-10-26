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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Удари по будинках, ТЦ та готелю: Росія знову обстріляла обласний центр України — відео

Росіяни вкотре атакували Запоріжжя КАБами та дронами: окупанти вдарили по житловому сектору та готелю.

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Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

Вночі били КАБами, зранку атакували реактивними «Шахедами». Росіяни вкотре вдарили по Запоріжжю. Внаслідок нічних ударів четверо людей дістали поранення. Бомби впали у приватному секторі, ще один боєприпас вдарив біля готелю. А зранку «Шахедом» росіяни атакували торговельний центр. Про наслідки обстрілів йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дарʼї Назарової.

«За одну мить ми — бомжі»: руйнування у приватному секторі

Величезна вирва посеред городу, вирвані з корінням дерева, поруч — розтрощені обійстя. Нині такий вигляд має звичайна вулиця у приватному секторі Шевченківського району Запоріжжя.

Пані Наталя плаче: вмить, каже, російська бомба залишила їх із чоловіком просто неба.

Пані Наталя, постраждала жителька Запоріжжя: «Нічого немає. Можете в хату зайти — там ні стель, нічого немає. Усе потріскане, кухні взагалі немає, нічого немає. Ми за одну мить — бомжі. 60 років — і все починати спочатку».

Подружжя врятували стіни. Удар був такої сили, що частина будинку просто «попливла». Один із ворожих уламків зачепив чоловіка.

Пані Наталя, постраждала жителька Запоріжжя: «Чоловіка саме поранило, він якраз піднявся. Я вам скажу: тільки пил полетів, більше нічого, не стріляли. Пам’ятаю, гуло — і все, нуль. Він тільки встав, а я не встигла встати. Мені найлегше, бо я за трьома стінами опинилася. А так, якби і він не встав, його б не поранило».

Поки що подружжя житиме у сина. Тим часом на вулиці працюють комунальники — допомагають забивати вікна та побиті дахи. Загалом під час цієї атаки постраждало 23 обійстя.

Обстріл готелю на набережній та повторний удар по ТЦ

Тривають роботи і біля готелю на набережній. О третій ночі російська бомба вдарила біля входу, потрощила будівлю, згоріли автомобілі. Ударна хвиля вибила вікна в припаркованому поряд автобусі. Водії розповідають, що якраз повернулися з міжнародного рейсу.

Віталій, водій автобуса: «Кожного дня ходить рейс, ми тут зупиняємося, у цьому готелі ночуємо і рано маємо їхати о 5:45 на вокзал. А о третій годині ночі прилетіло — приліт».

А вже о восьмій ранку реактивним «Шахедом» росіяни вдарили по торговельному центру. Спалахнула пожежа — горіла частина будівлі, яка вціліла після попереднього удару. Це вже друга атака на цей торговельний центр за останній місяць. Заклад був зачинений, тож люди не постраждали.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 ОНЛАЙН 26 жовтня | 6 ОБЛАСТЕЙ БЕЗ СВІТЛА! УДАР КАБами по Запоріжжю та Ізюму

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