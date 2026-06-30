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- Ексклюзив ТСН
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Удари по логістиці РФ дали результат: Сирський розповів, що змінилося на фронті
Українські удари по російських мостах і логістичних шляхах уже впливають на ситуацію на фронті. Активність військ РФ зменшилася приблизно на третину.
Останні удари України по мостах і логістичних шляхах РФ уже відображаються на ситуації на фронті.
Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський екслюзивно для ТСН у межах національного телемарафону «Єдині новини».
“Сам факт того, що чисельність угруповання зменшується, і от на сьогодні ця цифра вже 722 тисячі з оперативним резервом”, — сказав Сирський.
Він також зазначив, що скоротилася кількість основних напрямків, де російські війська ведуть активні наступальні дії.
Якщо раніше таких напрямків було 13, то зараз, за словами головнокомандувача, йдеться про 7 напрямків. Водночас серед них можна виділити 4 основні.
Сирський додав, що кількість щоденних штурмових дій залишається високою — у середньому 240-260 на добу. Однак майже 45%, а іноді й до 50% із них становлять наступальні дії українських підрозділів.
“Активність противника зменшилась значно. Я не скажу, що вдвічі, а на одну третину точно”, — наголосив головнокомандувач ЗСУ.
За його словами, це свідчить про помітне зниження інтенсивності дій російської армії на фронті.
Раніше повідомлялось, що українські сили завдали удару по автомобільному мосту у районі Азовського моря Запорізької області, а також по залізничному мосту у районі н.п. Ічкі у тимчасово окупованому українському Криму.
Крім того, протягом 28 червня і в ніч проти 29 червня Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. Під вогнем опинилися мости, склад матеріально-технічного забезпечення, пункти управління безпілотниками та об’єкти військового зв’язку.