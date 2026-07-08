Удари по Україні кожні три дні: Жданов попередив про криваву тактику РФ

Олег Жданов / © ТСН

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Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Під масованою атакою знову опинився Київ. Водночас через нестачу засобів протиповітряної оборони усі російські балістичні ракети знову досягли своїх цілей.

Чого чекати від війни далі, яка ситуація із засобами ППО та чи справді РФ готує криваві удари по західних областях України — про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія змінює тактику ударів

За словами Олега Жданова, нинішня атака не була максимальною за масштабами, адже Росія вже не може запускати повний залп оперативно-тактичних комплексів «Іскандер».

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Як пояснює експерт, під час останнього удару окупанти фактично використали три пускові установки. Крім того, російська армія дедалі частіше комбінує різні типи озброєння, зокрема застосовує комплекси С-400 у режимі «земля-земля».

«В них немає можливості дати повний залп бригадою. В бригаді 12 пускових — це 24 ракети. Тому вони беруть пускові установки комплексу С-400 і запускають їх у режимі „земля-земля“. Така ракета летить приблизно на 250 кілометрів, тому з Брянської області вони можуть діставати до Києва», — каже Олег Жданов.

На його думку, подібні атаки можуть стати регулярними.

«Я думаю, що такі обстріли будуть доволі частими до тих пір, поки ми, по-перше, не отримаємо ракети PAC-3 для Patriot. І, по-друге, поки наша балістика не полетить на Москву. Це буде найефективніше. Як тільки наші балістичні ракети вдарять по Москві, я думаю, що обстріли Києва припиняться», — вважає військовий експерт.

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Чому Україні критично потрібні ракети PAC-3

Жданов наголошує, що сьогодні Україна фактично залишилася без можливості збивати російські балістичні ракети. За його словами, навіть у разі отримання нових ракет PAC-3 вони прикриватимуть лише райони, де розгорнуті комплекси Patriot.

«У нас їх не так вже й багато. Решта території країни все одно буде страждати від ударів російських ракет», — зазначає він.

Експерт пояснює, що використовувати інші типи ракет для перехоплення балістики недоцільно.

«По балістиці стріляти іншим типом ракет — це просто пуста витрата. Звичайна ракета нічого не може зробити балістичній ракеті. Краще приберегти ці ракети для крилатих ракет і реактивних дронів», — наголошує Олег Жданов.

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Він також звернув увагу, що Росія добре знає про дефіцит українських ракет PAC-3.

«Ми доволі ретельно проінформували, у тому числі й Російську Федерацію, що у нас жодної ракети PAC-3 немає. Росіяни будуть використовувати цю перевагу. Знаючи їхній характер, вони не впустять моменту, щоб не скористатися цим», — сказав експерт.

Чи загрожують балістичні удари заходу України

Попри побоювання українців, Жданов не вважає, що Росія зараз здатна регулярно завдавати масованих балістичних ударів по західних регіонах країни.

За його словами, ракети «Іскандер» не мають достатньої дальності польоту.

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«Київська область — це фактично найбільша дальність, до якої дістають „Іскандери“. По західних регіонах вони можуть діставати тільки „Кинджалами“ та ракетами Х-22. Але гарантовано на великі відстані летять лише „Кинджали“, — пояснив він.

Водночас щодо крилатих ракет ситуація залишається значно кращою.

«По крилатих ракетах у нас ситуація набагато краща. Відсоток збиття — понад 90%. Тому говорити, що західним областям сьогодні загрожує якась особлива небезпека, не варто. Гіпотетично загроза існує — це крилаті ракети та дрони, але з ними можна боротися», — зазначає Олег Жданов.

Як Росія може атакувати найближчим часом

На думку експерта, найближчим часом російська армія змінить підхід до повітряних ударів.

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Він прогнозує, що безпілотники використовуватимуться переважно для відволікання української протиповітряної оборони, тоді як балістичні ракети запускатимуть групами по конкретних об’єктах.

«Я думаю, що саме так і буде. Дрони будуть йти невеличкими партіями для відволікання нашої системи протиповітряної оборони. А балістику будуть кидати груповими ударами по конкретних цілях», — говорить Олег Жданов.

Він нагадав, що, за відкритими даними української розвідки, Росія виробляє близько 40–50 ракет «Іскандер» щомісяця.

«Якщо брати приблизно по п’ять ракет на одну ціль, то виходить близько десяти таких ударів на місяць. Тобто орієнтовно через два дні на третій вони можуть здійснювати подібні атаки», — припускає експерт.

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Чи можна заздалегідь дізнатися про пуск балістики

Олег Жданов зазначає, що Україна все ж має можливість заздалегідь отримувати інформацію про підготовку таких атак. За його словами, цьому допомагають розвідувальні дані, які надають міжнародні партнери, зокрема США.

«Наші партнери, і Сполучені Штати в тому числі, надають нам розвідувальну інформацію. Якщо ви звернули увагу, коли оголошують повітряну тривогу через загрозу балістики, завжди повідомляють, що фіксується активність пускових установок у тій чи іншій області Росії або в Криму. Ми відстежуємо це і більш-менш можемо попередити про черговий ракетний удар», — каже Олег Жданов.

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