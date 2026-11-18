Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні в ніч проти 17 листопада. Ворог застосував балістичні ракети та безпілотники. У Києві РФ атакувала Північний і Південний мости, а в низці областей уражено енергетичні та промислові об’єкти. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще багато постраждали.

Що відомо про атаку, куди цілив ворог, чого очікувати взимку, скільки засобів та можливостей має РФ і як часто вона може повторювати такі удари — про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Реклама

Масована атака Росії по Україні: що змінилося

Олег Жданов звернув увагу на те, що цього разу російські війська змінили пріоритети під час планування атаки. Якщо раніше основний акцент робився на енергетичній інфраструктурі, то тепер у Києві головною ціллю стала транспортна.

Реклама

«Атака відрізняється тим, що змістилися пріоритети у РФ. Вони зробили атаку суто по транспортній інфраструктурі. Не забули і енергетичну, але основний упор у Києві був зроблений саме на транспортній інфраструктурі», — пояснив військовий експерт Олег Жданов.

Ще однією особливістю удару стало те, що російські безпілотники дісталися практично всіх регіонів України, зокрема й Закарпаття.

«І ще особливість в тому, що вони поширили цю атаку майже на всю територію нашої країни, яка нам підконтрольна на цей момент. Ба більше, навіть до Закарпаття долетіли. У Мукачевому лунали вибухи, працювала ППО, у Вараші працювала ППО. Так що на сьогодні жодної області в Україні немає, де б не побували російські дрони. Щоправда, атака будується на дронах з двигунами внутрішнього згоряння. Це переважно "Герань-2". Ці дрони є основою цієї атаки», — розповів Жданов.

Які об’єкти Росія намагається знищити

За словами військового експерта, поширення атак на всю територію України є продовженням тактики РФ, спрямованої на унеможливлення нормального життя цивільного населення.

Реклама

«Покриття всієї країни — це продовження основної тактики Російської Федерації з унеможливлення життя цивільного населення. Ось що вони роблять. Основний упор йде на електрику. Так що вся територія країни — намагання уразити енергетичну структуру щодо електрики, виробництва. А такий регіон як Київ — то транспортна інфраструктура. Найбільша кількість мостів через Дніпро — це місто Київ. Ось що вони намагаються сьогодні атакувати», — зазначив військовий експерт.

Чи вдається Україні збивати російську балістику

Окремо Жданов прокоментував можливості української протиповітряної оборони протидіяти балістичним ракетам. За його словами, під час останньої атаки працював комплекс Patriot, однак його ефективність обмежена наявною кількістю протиракет.

«Казали, що працював Patriot. Ми, правда, не знаємо, скільки ракет вдалося відвести від мостів. Як крапля в морі. Якщо і вистачає пускових установок, то нам категорично не вистачає протиракет для збиття балістичних ракет РФ. Він ймовірно працював, але в обсязі своїх можливостей», — пояснив Жданов.

Як часто Росія може завдавати масованих ударів узимку

За оцінкою експерта, Росія здатна повторювати масовані ракетні атаки приблизно раз на 10–14 днів. Він нагадав, що попередній балістичний удар по Києву відбувся 8 листопада, а наступний — у ніч проти 17 листопада. Таким чином, інтервал між атаками становив близько дев’яти днів.

Реклама

Жданов також зазначив, що ситуація із запасами російських ракет, на жаль, залишається стабільною, оскільки РФ продовжує їх виробляти та не витрачає більше, ніж виготовляє.

«Загалом вони витримують десь 10–14 днів. У нас останній був 8 листопада балістичний удар по Києву. Минуло дев’ять днів — і вони ударили знову. Так що це приблизно інтервал, який у них є. На жаль, з ракетами у них ситуація, скажімо так, стабільна. Чому? Тому що виробництво ракет триває і за кошт цього вони не перевищують виробництво ракет витратами. Я звернув увагу на те, що Генеральний штаб РФ пильнує це питання, щоб виробництво ракет не стало меншим за їх витрату. І тому вони зберігають ту тисячу ракет, про яку ми з вами говорили, вони зберігають як недоторканний запас, а за кошт виробництва вони накопичують і проводять такі групові ракетні удари по території нашої країни», — розповів військовий експерт.

Жданов також оцінив, чи може Росія підготувати окрему масштабну атаку у відповідь на удар по Кримському мосту. На його думку, суттєво відрізнятися від попередніх ударів такий обстріл навряд чи буде.

Водночас експерт припустив, що російська армія може збільшити кількість балістичних ракет і залучити стратегічну авіацію, поєднавши різні засоби ураження.

«Я думаю, що навряд. Єдине, що вони можуть додати до того, скільки зазвичай витрачають — 20–30 балістичних ракет різних типів. Ну, може, вони додадуть там ще з десяток балістичних ракет і додадуть стратегічну авіацію. Плюс дрони — зроблять такий комбінований масований удар. Але я не думаю, що він буде сильно відрізнятися від тих ударів, які сьогодні здійснює Російська Федерація по території нашої країни», — каже Олег Жданов.

Новини партнерів