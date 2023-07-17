Удвічі більші платіжки за електрику: чи допоможуть нові ціни уникнути віялових відключень світла

В Україні вдвічі подорожчала електрика, але навіть цих грошей не вистачить на відновлення генерацій.

Українці цього місяця вже отримали нові платіжки за електроенергію. Для тих, хто споживав мало, світло здорожачало ледь не вдвічі. Для інших кіловат тепер обходиться дорожче майже на гривню. Енергетики кажуть, що усі ці кошти від нового тарифу йдуть на відновлення зруйнованих окупантом станцій та ліній передач.

Як тривають ремонти, та як до нових цін на світло ставляться українці, дізнавався кореспондент ТСН Олександр Романюк.

Лідія Анатоліївна показує свої платіжки за світло. Каже, завжди намагається економити. Споживає зазвичай трохи більше півтори сотні кіловат. У новій платіжці одразу побачила різницю, скільки із новими тарифами доведеться заплатити.

"В два рази у мене більше вийшло", – зазначає жінка.

Із червня тариф для українців зріс до 2 гривень 64 копійок за кіловат, що майже на гривню двадцять більше, аніж Лідія Анатоліївна платила раніше. Утім здорожчання її не злякало. Каже, прекрасно розуміє, що відбувалося із енергомережами під час російських обстрілів. Сама переживала блекаути та вимушені відключення. Тож новий тариф, жартує, це такий собі донат українській енергетиці.

"Я у такий спосіб можу долучитися до відновлення і якось допомогти", – каже вона.

"Це пріорітет – відновлення обладнання. Відновлення після обстрілів, і в тому числі підготовка для проходження опалювального сезону. І тому основні кошти, які надходять від продажу електроенергії – в тому числі і завдяки підвищенню тарифів – вони ідуть на цей напрямок", – каже в. о. генерального директора ПАТ "Центренерго" Віктор Спичка.

Ремонти сьогодні тривають практично на усіх енергетичних об'єктах країни, кажуть у Міненерго – як державних, так і приватних.

"Дуже непогано у нас іде кампанія на атомній генерації – вона відбувається зі значним випередженням графіків, непогано йде кампанія на гідрогенерації", – зазнаає міністр енергетики України Герман Галущенко.

Така ж історія із тепловою енергетикою та енергомережами. Вони мають бути максимально стабільними та готовими до високих навантажень. А до початку опалювального сезону сподіваються ввести у роботу максимальну кількість потужностей.

"Сьогодні введений в резерв для опробування на ринку один з об'єктів, і тому це вселяє стриманий оптимізм. Завдання перед нами дуже серйозне. Не на всіх об'єктах нам вдається швидко провести відновлення. На деяких об'єктах ми переглядаємо графіки, долучаємо нові зусилля", – розповідає директор з напрямку виробництва та технічно ї политики ПАТ "Центренерго" Євген Мірошниченко.

На ремонти, пояснюють, впливають тривоги. Поблизу пошкоджених обстрілами станцій досі виявляють нерозірвані боєприпаси. Десь є затримки із обладнанням. Бо чимала кількість енергетичних об"єктів збудовані ще за радянських часів. Мали великий знос, та й запчастини для них нині досить складно діставати.

Утім і ці перепони доводиться долати максимально швидко. Дуже допомагають міжнародні партнери, а десь доводиться вирішувати проблеми самотужки. Зокрема, й завдяки коштам, які надходитимуть із нових тарифів

Підвищення тарифів було дискусійною та важкою темою, визнають у парламентському комітеті із питань енергетики. Утім нові тарифи були необхідними для галузі. Сьогодні, визнають, вражені реакцією українців, які із розумінням поставились до їх зростання та фактично допомагають відбудовувати зруйноване ворогом.

"Багато генерацій у нас постраждали. І на це потрібні мільярди доларів, аби їх відновити. І на жаль, навіть ті кошти, які будуть збиратись – їх недостатньо, аби покрити дефіцит цього ресурсу. Але це вже якийсь ресурс, аби компанії утримуватись на плаву", – пояснює нардеп Сергій Нагорняк.

Бо енергетична безпека – дуже важливий елемент у боротьбі із окупантом. Держава натомість максимально дбатиме про тих, хто не може платити високі тарифи. Такі люди отримуватимуть субсидії. Кошти на це виділені, процедура отримання чи критерії не змінюється. У той же час, громадян просять, за можливості, економити кіловати. Бо це не лише зменшить суми в платіжках, а й пришвидшить ремонт.

"Якщо є можливість із пікових годин змістити використання побутової техніки – це дійсно допомагає нашій енергосистемі і нашим ремонтам. Бо чим більше навантаження – тим складніше проводити ремонтні кампанії", – каже міністр енергетики.

Зі свого боку енергетики обіцяють – попри збільшене споживання через спеку – намагатимуть максимально забезпечити електрикою всі куточки України. А жодних віялових відімкнень, якими в Інтернеті псевдоексперти лякають людей, цього літа не буде.

Раніше у Кабінеті міністрів розповіли, чи підвищуватимуть тарифи на комуналку цього року.

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