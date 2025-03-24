Угода про припинення вогню з Росією не працюватиме: експерт назвав головну загрозу для України

Російська армія завдала чергового масованого удару по Україні в ніч проти 24 березня. Противник випустив 99 ударних БпЛА типу “Шахед” і безпілотники-імітатори. Внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.

Водночас у РФ продовжують цинічно заявляти, що вже нібито дотримуються домовленості зі США щодо припинення ударів по об'єктах енергетики України. Раніше на пропозицію погодився президент Володимир Зеленський в ході перемовин у Саудівській Аравії задля досягнення миру, які тривають.

Чому домовленість із Росією – їй на користь та чи можливо завершити війну найближчим часом – про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

Домовленість про припинення атак по енергетиці

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову, де Зеленський погодився припинити удари по російських енергетичних активах.

Значна частина обговорення була заснована на попередній розмові Трампа з Путіним для узгодження позицій Росії та України.

Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Володимир Путін / Фото: ТСН.ua

Україна погодилася на повне тимчасове 30-денне перемир'я, а Росія – лише на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас противник не припиняв обстріли ні на день.

Володимир Зеленський зауважив, що якщо Росія порушить домовленості, то Україна відповідатиме.

Чому домовленість – на користь Росії

Будь-які домовленості під час війни завжди гірші для меншої країни, вважає військовий експерт Роман Світан. Він пояснює: більша країна – Росія – має більше можливостей, щоб накопичити за цей час сили і кошти.

“І після закінчення домовленості просто засіяти практично все, що тільки можна, винести тисячі життів миттєво. Тому нам не можна в жодному разі взагалі цю ідею навіть промовляти. Ось ви туди не бийте, ми сюди не бийте. Чому? Тому що у нас, умовно кажучи, один залишився нафтопереробний завод, а у росіян їх 101. І ось за таких за таких домовленостей, кому добре? У того, хто має один чи хто має 101? Ось і все”, – каже Роман Світан.

Домовленості такого плану – на користь росіянам, вважає експерт.

“Це дає можливість нашому супротивнику зменшити нашу обороноздатність, прикривши свій напрямок”, – розповів ТСН.ua Роман Світан.

Чи можливо закінчити війну найближчим часом

Без домовленостей з Росією, військовим шляхом, завершити війну в Україні найближчим часом нереально, вважає Роман Світан. Водночас припинення бойових дій призведуть до втрати українських окупованих територій.

“На даний момент закінчення бойових дій чи там якісь мирні ініціативи – це капітуляція України в повному обсязі зі втратою наших територій, які нині, як мінімум, окуповані російськими військами. Варіантів інших немає. Тобто капітулюючи перед Росією, залишивши 20% нашої території під контролем російських військ, залишивши більше 10 млн наших співгромадян на окупованій території. Ось тільки так. Другий варіант, єдиний можливий – це боротьба до відновлення суверенітету, територіальної цілісності”, – каже Роман Світан.

Скільки років може тривати війна в Україні

Водночас для повернення українських територій військовим шляхом та закінчення війни з Росією, на думку експерта, спочатку потрібно реформувати українську армію.

“Потрібно поставити в стрій силовиків. Міністерство внутрішніх справ, Нацполіцію, Нацгвардія завести до Збройних сил України. Наситити їх мотивованими профпридатними бійцями. Тільки після цього, коли буде створено професійну мотивовану армію, після того, як ми отримаємо достатню кількість озброєння від партнерів – а це можна зробити максимум до кінця року, коли Європа вже запуститься повністю. Після цього нам воювати три-чотири роки”, – каже Роман Світан.

На його думку, в Україні мають бути проведені дві операції. Перша – повітряна, по військових об’єктах в окупованому Криму. Друга – наземна, яка має розпочатися із визволення Криму, а потім Донбасу.

“Інша послідовність дасть змогу росіянам вийти з Криму та вдарити нам у спину. Тому спочатку Крим, повітряна операція, наземна операція, потім відсікання Донбасу від Росії по річках. А далі зачистка Донбасу, вихід на наші кордони. Це ще десь півтора-два роки. Тобто три-чотири роки нам воювати. Це ось у такому режимі, суто військовому. Але паралельно обов'язково завдавати ураження російським тилам, енергетиці, вуглеводній галузі, аеродромам, центрам прийняття рішень, радіолокаційним станціям, ППО”, – розповів ТСН.ua Роман Світан.

Найголовніше, за словами експерта, це знищення всіх механізмів отримання російської економіки зовнішніх доходів – танкерів, портів, трубопроводів тощо.

“Для того, щоб не дати можливості російській економіці виробляти або закуповувати техніку, боєприпаси, ставити особовий склад і оплачувати витрати державних республік, які вона захопила протягом останніх сотень років. І це призведе, зрештою, до такого ж розвалу Російської Федерації, як розвалився 30 років тому Радянський Союз. Варіантів у нас інших просто нема. Навіть варіант здатися зараз, капітулювати повністю, призведе врешті-решт, через три-чотири роки, до наступного етапу захоплення України”, – вважає Роман Світан.

Раніше ми писали про те, що Сполучені Штати сподіваються на досягнення перемир’я між Росією та Україною до 20 квітня – цього дня і православні, і католики святкуватимуть Великдень. Про це пише The Telegraph. Але терміни можуть змінитися через великі розбіжності між сторонами.

Тим часом сьогодні, 24 березня, стартували переговори РФ та США в Саудівській Аравії.

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