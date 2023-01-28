Угорці жертвують мільйони для українців, щоб відмитись від сорому за свій уряд - волонтери

Місцеві волонтери не очікували, що зможуть збирати такі суми.
Попри заяви прем’єра Угорщини прості угорці збирають генератори для української передової. Сподіваються, що за їхнім прем’єру не будуть судити всю країну, йдеться в ТСН.
Допомагати збройним силам України Орбан не збирається і засуджує інших за допомогу. “Війна затягла інші європейські країни. Вони там заяви роблять, що не воюють з Росією, але це безглуздя, бо воюєш ти з Росією чи ні, то не справа заяв. Якщо ти надсилаєш зброю, витрачаєш річний військовий бюджет на одну зі сторін війни, обіцяєш нові поставки - кажи що хочеш, але ти вже воюєш”, - заявляє прем’єр Угорщини.
Переобраний навесні Віктор Орбан не просто так обстоює відверту проросійську позицію. Путіну він зобов’язаний політичним успіхом - це навіть знайшло відображення в плакатах політичних опонентів Орбана, але не допомогло. Низькі ціни на енергоносії для населення забезпечують Орбану саме російська нафта і газ.
“Поведінка угорської влади щодо України і українців така огидна, що людям дуже соромно. Вони жертвують сотні тисяч, мільйони, аби принаймні якось відмитися від цього”, - каже угорський письменник-волонтер Іван Боджар.
Угорець по батьку, професор ужгородського університету, що читає лекції з окопів, Шандор фотографується на передовій з угорським прапором демонструючи і угорцям і українцям: угорці теж воюють за нас.
По той бік кордону волонтери відкрили рахунок, аби зібрати їм гроші на генератори, щоб не мерзли в окопах. “Один генератор тоді коштував 330 тисяч форинтів, це великі гроші. Я подумав, хай би зібрали хоча б половину чи дві третини і тоді я все інше покрию з власних коштів…. Але за 28 годин на рахунку був уже мільйон. Тобто аж на три генератори, ми негайно їх купили і це був тільки початок”, - каже угорський журналіст Балаш Трайтман.
“Тоді всі чекали, що збори закінчаться на мільйоні - двох - трьох. Але на третій день ми перетнули позначку в десять мільйонів. І відтоді сума продовжує зростати”, - додає головний редактор видання “Голос Угорщини” Ішик Шандор.
За три місяці через підписників у соцмережах угорські волонтери змогли назбирали понад 60 тисяч євро.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини. Нові заяви угорського прем’єра Віктора Орбана, який порівняв Україну з Афганістаном і назвав нічиєю землею наше дипломатичне відомство назвало неприйнятними. Постачання Києву танків прем’єр Орбан прямо називає втягуванням Євросоюзу у війну.
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