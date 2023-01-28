Угорці жертвують мільйони для українців, щоб відмитись від сорому за свій уряд - волонтери

Попри заяви прем’єра Угорщини прості угорці збирають генератори для української передової. Сподіваються, що за їхнім прем’єру не будуть судити всю країну, йдеться в ТСН.

Допомагати збройним силам України Орбан не збирається і засуджує інших за допомогу. “Війна затягла інші європейські країни. Вони там заяви роблять, що не воюють з Росією, але це безглуздя, бо воюєш ти з Росією чи ні, то не справа заяв. Якщо ти надсилаєш зброю, витрачаєш річний військовий бюджет на одну зі сторін війни, обіцяєш нові поставки - кажи що хочеш, але ти вже воюєш”, - заявляє прем’єр Угорщини.

Переобраний навесні Віктор Орбан не просто так обстоює відверту проросійську позицію. Путіну він зобов’язаний політичним успіхом - це навіть знайшло відображення в плакатах політичних опонентів Орбана, але не допомогло. Низькі ціни на енергоносії для населення забезпечують Орбану саме російська нафта і газ.

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“Поведінка угорської влади щодо України і українців така огидна, що людям дуже соромно. Вони жертвують сотні тисяч, мільйони, аби принаймні якось відмитися від цього”, - каже угорський письменник-волонтер Іван Боджар.

Угорець по батьку, професор ужгородського університету, що читає лекції з окопів, Шандор фотографується на передовій з угорським прапором демонструючи і угорцям і українцям: угорці теж воюють за нас.

По той бік кордону волонтери відкрили рахунок, аби зібрати їм гроші на генератори, щоб не мерзли в окопах. “Один генератор тоді коштував 330 тисяч форинтів, це великі гроші. Я подумав, хай би зібрали хоча б половину чи дві третини і тоді я все інше покрию з власних коштів…. Але за 28 годин на рахунку був уже мільйон. Тобто аж на три генератори, ми негайно їх купили і це був тільки початок”, - каже угорський журналіст Балаш Трайтман.

“Тоді всі чекали, що збори закінчаться на мільйоні - двох - трьох. Але на третій день ми перетнули позначку в десять мільйонів. І відтоді сума продовжує зростати”, - додає головний редактор видання “Голос Угорщини” Ішик Шандор.

За три місяці через підписників у соцмережах угорські волонтери змогли назбирали понад 60 тисяч євро.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини. Нові заяви угорського прем’єра Віктора Орбана, який порівняв Україну з Афганістаном і назвав нічиєю землею наше дипломатичне відомство назвало неприйнятними. Постачання Києву танків прем’єр Орбан прямо називає втягуванням Євросоюзу у війну.

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