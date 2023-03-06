Угорщина і Сербія змінюють риторику щодо Росії, а Китай намагається розіграти українську карту

Минулий тиждень продемонстрував, що все більше лідерів світу обирають на чиєму ж боці опинитись, коли Україна переможе у війні з Росією.

Лінія фронту в Україні поширилася на всю планету і постало запитання, на якому боці залишитись. Орбан, Лукашенко чи сербський лідер Вучич цього тижня демонстрували не просто дипломатичну гнучкість, але й справжні акробатичні трюки, йдеться в ТСН.Тиждень

“Шпагат” у Європі

Угорщина що вже давненько зависла в шпагаті між цивілізованими ЄС та НАТО з одного боку та терористичною Росією - з іншого, тепер відчула дискомфорт. Демонстративне не запрошення Орбана на саміт Бухарестської дев’ятки, яку зібрав Джо Байден вже нагадує чорну мітку. Угорщину представляла президент, з ритуальними повноваженнями, але з проукраїнською позицією.

Орбан звичайно, дружбу з Трампом водить, але холодок від господаря Білого Дому його пройняв. Принаймні він почав рухатись, бо з офіційного Будапешта почало лунати, що прем’єр Орбан хотів би відвідати Київ.

Поки Орбан демонструє світу розтяжку - Сербія буквально вразила всіх дипломатичним кульбітом. Це єдина країна Заходу, яку Москва називає своїм ідеологіним форпостом, принаймні, так називала досі. Бо Кремль звинуватив Сербію у постачанні боєприпасів Україні і хоч Белград категорично все спростував, але Путін явно нервує

Як вважає впливове видання Politico, президент Вучич натякнув Брюсселю про готовність змінити політичний курс країни від Росії до Європи. Белград просить про вступ до Євросоюзу.

Присідання Лукашенка

Паралельно власну гру у міжнародну політику затіяв Лукашенко. Щоправда, це більше нагадує візит до кредитора, якому нічим віддавати борги…

Його візит до Китаю засвідчив, що Мінськ панічно шукає 5-тий кут. З одного боку повне поглинання Москвою, з іншого Гаазький трибунал, реальна війна буквально на кордоні, а єдине чим він був цікавий Китаю – участь в шовковому шляху перекритий поляками і литовцями, не їздять ні поїзди, ні фури.

Китайський тренер

Пекін відкрито підігрував Москві політично, потім заговорив про свій "мирний план", але зганьбився: запідозрений у поставках летальної зброї.

Західні розвідки в усі очі стежать за кожним рухом в Пекіні і чи надасть Китай Росії летальне озброєння? За даними видання The Economist, днями у Піднебесній уже серйозно нагримали на Кремль. Мовляв, росіяни примудрилися просочити інформацію про поставки зброї і що цю гру доведеться починати по-новому, якщо починати взагалі.

Та якщо гра у війну вимагає тиші, то гра у велику політику – навпаки. Зустріч на рівні ТОП-дипломатів країн великої двадцятки, що днями відбувся в Індії, підтвердив… Росія та Китай в одній команді і надалі.

Саме ці дві країни заблокували рішення для решти 18-ти держав «Великої 20» офіційно засудити російське вторгнення в Україну.

Молдавський підйом-переворот

Поки Москва грає у дипломатію з великими і впливовими державами – з меншими і незахищеними Кремль обирає іншу тактику - йдеться про Молдову і гібридне Прідністров’я.

У Кишиневі продовжилися проросійські провокації та інформаційні вкиди про намір України вторгнутися до Придністров’я. Прикметно, що офіційний Кишинів вважає, що Україна має підстави привести до тями російський контингент.

Втім, українська воєнна розвідка пояснює, що фактор Молдови прямо зараз – це не що інше, як російське ІПСО. Тобто спроба відвести увагу України та союзників від реального фронту. Як і від наростаючої загрози з поставками китайської зброї.

Гучні наслідки «тихої» розмови

Водночас у Вашингтоні відбулося те, що міжнародна преса назвала «тихою розмовою» з гучними наслідками для України. Днями німецький канцлер Шольц відвідав американського президента Байдена. Офіційно це була «робоча зустріч» двох лідерів.

Формат цієї зустрічі був вражаюче таємничий, бо за зачиненими дверима, без перси, без звичної політичної свити, без міністрів і купи радників і без класичної пресконференції. От все це нереально заінтригувало обидва континенти.

Поки згодом деякі деталі не просочилося у пресу. Якщо коротко і по ділу, то: «Союзники підтвердили готовність карати Росію за її агресію доти, доки це буде необхідно», - йдеться у висновках.

Це точно чудово розуміє сама Росія і, напевне, ще краще усвідомлює Китай.

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