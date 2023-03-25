Угорщина потрапила у черговий скандал: через футбол зазіхнула на землі України і ще 6 країн

Угорщина привласнила Закарпаття і має територіальні претензії одразу до шести держав. Тамтешні функціонери федерації футболу стверджують, що УЄФА дозволила їм використовувати під час матчів збірної, символіку із зображенням мапи Угорщини дев’ятнадцятого століття. Угорці її називають «Великою Угорщиною», а її території охоплюють землі шести різних держав сучасності, йдеться в ТСН.

Спортивний журналіст та коментатор Роман Бебех вважає, що Угорщина навмисно провокує сусідів і свідомо роздмухує черговий скандал із територіальними зазіханнями і навіть готова платити штрафи за порушення правил. “Для них не проблема заплатити 15-20 тисяч”, - каже Роман.

На офіційному сайті федерації футболу Угорщини з’явився допис, в якому тамтешні функціонери стверджують, що їм УЄФА, нібито, дозволила використовувати зображення мапи так званої «Великої Угорщини» під час матчів збірної. Проблема в тому, що ця карта включає у себе території, які у двадцять першому столітті не належать Угорщині. Зокрема - це і Закарпатська область України, а ще шмат Румунії, Словаччини та інших держав.

Історик Владлен Мараєв каже, що малюючи цю карту, зразка ХІХ століття, угорці демонструють своєрідний прояв угорського шовінізму. Щось схоже на російських імперців, які мріють відновити велику Росію, або ностальгують за Радянським союзом. “У суспільстві ще і досі є частина людей, сповідують такі настрої реваншиські, і минуло вже 103 роки, від цього тріанонського миру, але ці настрої трохи ще живі”, - каже історик.

Відповідно ця символіка угорців, принаймні, донедавна, була під забороною під час проведення футбольних матчів, адже зневажає визнані кордони держав. “Коли вони грають із країнами, на які претендують території, то воно набирає певного контексту, це виходить, що вони претендують на наші території. Тоді це буде заборонено і за це будуть каратися штрафи”, - зазначає Роман.

Зазвичай за порядком під час матчів стежить міжнародна організація «Футбол проти расизму» - скорочено ФАРЕ. “Серед того переліку ФАРЕ– ця мапа заборонена. Але вона заборонена, в першу чергу, коли угорці будуть грати або з нами, або з румунами, або словаками”, - додає спортивний оглядач.

Початок футбольного скандалу заклав прем’єр Угорщини Віктор Орбан у листопаді минулого року. Тоді проросійський політик з’явився на матч збірної у шалику із зображенням мапи так званої «Великої Угорщини» Тоді на провокацію одіозного політика відреагували в українському МЗС і назвали його дії огидними і викликали посла Угорщини для пояснень.

На, нібито дозвіл від УЄФА чи не першими відреагувала федерація футболу Румунії. Свій протест вони відправили в штаб-квартиру УЄФА. Там запевнили, що не дозволяли ніяких «Великих Угорщин».

У відповідь на це угорська федерація футболу видала ще один пресреліз, де вкотре наголосила, що буде використовувати заборонену символіку і не бачить жодних проблем із цим. Українські дипломати питання вивчають, кивають у бік української асоціації футболу. Нібито питання це футбольне, тож і вирішувати його треба по-футбольному. “Мала б бути реакція, оскільки це не просто символіка. Українське МЗС мали б відреагувати, я не думаю, що це мала б бути надзвичайно потужна відповідь, але викликати на килимок до МЗС посла для того, щоб провести невеличку лекція”, - дипломат Александр Хара.

ТСН надіслала листи із запитом в УАФ та УЄФА, хотіли почути реакцію на угорську провокацію, але на момент виходу сюжету, жодної відповіді не було. В спортивних колах пояснюють, українські функціонери нібито теж написали листа до УЄФА і тепер чекають на відповіді, тож поки що жодних заяв робити не будуть.

“Ми бачимо чітку позицію румунів, ми поки що не бачимо позицію нашої асоціації. Потрібно радикальніше виходити і казати, що ця історія вона дискримінаційна. Футбол має об’єднувати. Вони якусь позицію скажуть, але вона буде така дуже лайтова, тому що всі ці футбольні чиновники не хочуть втручатись у великі скандали”, - каже Бебех.

До слова, відсторонений від посади президента УАФ Андрій Павелко – є чинним членом виконкому УЄФА і ця його посада у міжнародній організації дозволяє вже на рівні європейської асоціації футболу припинити подібні прояви шовінізму країни-сусідки. Але, кажуть експерти, сваритись із УЄФА підозрюваний у корупції Павелко не хоче, він усе ще сподівається на допомогу європейських футбольних функціонерів від санкцій українського правосуддя.

Читайте також:

Росія запізнилася з мобілізацією, контрнаступ України буде набагато швидше — Жданов

Розрахунок на місяці: чи зірвуть росіяни відвоювання Криму — прогноз тарологині

Західна військова допомога заради перемоги України: процес триватиме — експерт